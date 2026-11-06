حبس خانگی توماس مارکل با نظارت الکترونیکی در فلوریدا

توماس مارکل پدر مگان دوشس ساسکس به اتهام نگهداری تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان، در فلوریدا تحت نظارت الکترونیکی و حبس خانگی قرار گرفت. پرونده در انتظار تفهیم اتهام رسمی در کالیفرنیا است.

توماس مارکل ، پدر مگان دوشس ساسکس و عروس پادشاه بریتانیا، روز جمعه در دادگاهی در ایالت فلوریدا برای بررسی وضعیت خود حاضر شد. این دادگاه با توجه به سن هشتاد و دو ساله بودن او، دستور داد که متهم در محل اقامتش در فلوریدا تحت نظارت الکترونیکی و در حبس خانگی قرار گیرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این مرد هشتاد و دو ساله به یک فقره نگهداری تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان متهم شده است.

جزئیات جلسه دادگاه و وضعیت پزشکی متهم

طبق گزارش شبکه سی‌بی‌اس، جلسه دادگاه در ایالت فلوریدا به مدت سی دقیقه طول کشید و کورتنی دری، دادستان فدرال، اتهام مطرح شده علیه توماس مارکل را تشریح کرد. او در حالی که روی ویلچر نشسته بود و دو مأمور فدرال آمریکا او را همراهی می‌کردند، وارد دادگاه شد. مارکل در آن روز شلوار سیاه و تی‌شرت سیاه به تن داشت و به دلیل مشکلات سلامتی نیاز به حرکت با ویلچر داشت. دادگاه دستور داد که او در مرکز اقامتی تحت مراقبت خود در فلوریدا در حبس خانگی قرار بگیرد.

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بر اساس بیانیه مشترک وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستانی فدرال در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، در این جلسه هنوز پاسخ رسمی مارکل به اتهام ثبت نشد. تاریخ جلسه بعدی برای تفهیم اتهام در کالیفرنیا متعاقباً تعیین خواهد شد. توماس مارکل پیش‌تر اتهامات مربوط به نگهداری تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان را رد کرده و آن‌ها را "دروغ‌های بیمارگونه" خوانده بود. این واکنش اولیه او نشان‌دهنده انکار کامل اتهامات است که تاکنون در محاکمات مختلف بیان شده است.

بازرسی انبارها و ادعاهای فدرال بیوروی اینوستیگیشن

بازداشت او در ایالت فلوریدا پس از آن صورت گرفت که مأموران پلیس فدرال آمریکا، فدرال بیوروی اینوستیگیشن، با حکم قضایی دو انبار اجاره‌ای متعلق به او را در منطقه لس‌آنجلس بازرسی کردند. این دو انبار از سال دو هزار و هشت در اختیار مارکل بوده و آخرین اجاره‌بهای آن‌ها در ماه اکتبر امسال پرداخت شده بود. به گفته فدرال بیوروی اینوستیگیشن، مأموران در جریان بازرسی حدود هفتاد و هشت قلم، از جمله نگاتیو فیلم، اسلاید و کتاب ضبط کردند.

ادعای مقامات فدرال این است که اشیاء ضبط شده حاوی تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان بوده‌اند. در اسناد پرونده آمده است که شاهدان، توماس مارکل را در دو تصویر که گمان می‌رود مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان باشند، شناسایی کرده‌اند. بر اساس این اسناد، مردی که در تصاویر دیده می‌شود ظاهراً بین سی تا چهل سال دارد. با توجه به اینکه مارکل اکنون هشتاد و دو ساله است، این موضوع می‌تواند نشان دهد که موارد ادعایی به چند دهه پیش مربوط می‌شوند. مقام فدرال بیوروی اینوستیگیشن با متهم کردن مارکل به آسیب رساندن به کودکان گفت که از تمام امکانات خود برای حفاظت از کودکان استفاده خواهد کرد.

ارتباطات پلیس لندن و واکنش‌های بین‌المللی

پلیس متروپولیتن لندن در ماه اکتبر تایید کرد که در سال دو هزار و نوزده نامه‌ای حاوی "چندین ادعا" درباره توماس مارکل دریافت کرده بود. پلیس لندن اعلام کرد که اطلاعات این نامه، که به اتهاماتی علیه پدر مگان در خارج از بریتانیا مربوط می‌شد، به دفتر دوک و دوشس ساسکس منتقل شده بود. اما این اطلاعات با دیگر نهادهای مجری قانون در میان گذاشته نشده بود. پلیس متروپولیتن لندن اکنون به‌طور داوطلبانه نحوه رسیدگی خود به این نامه را برای بررسی به نهاد مستقل نظارت بر عملکرد پلیس ارجاع داده است.

ماه گذشته، پلیس فیلیپین نیز مجوز قضایی بررسی وسایلی را دریافت کرد که گفته می‌شود از محل سکونت سابق مارکل در این کشور خارج شده بودند. چهار جعبه شامل رایانه، تلفن همراه، حافظه‌های رایانه‌ای و نوارهای ویدیویی قدیمی را توماس مارکل جونیور، برادر ناتنی مگان، به مأموران پلیس تحویل داده بود. توماس مارکل پس از چند سکته مغزی، سال گذشته به فیلیپین نقل مکان کرد و تا ماه مه در شهر سبو زندگی می‌کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که او پس از قطع یکی از پاهایش، در مرکزی در فلوریدا تحت مراقبت و توان‌بخشی قرار داشت.

مواضع مگان دوشس ساسکس و پویش‌های قضایی

مگان، دوشس ساسکس و همسر شاهزاده هری، در ماه اکتبر و پس از مطرح شدن اتهامات علیه پدرش، در بیانیه‌ای نوشتند: "من عمیقاً از اخباری که در بیست و چهار ساعت گذشته منتشر شده، آزرده‌ام و فکرم با کودکانی است که ممکن است آسیب دیده باشند." مگان از سال دو هزار و هجده با پدرش رابطه‌ای دور و سرد داشته است. بر اساس اطلاعات بی‌بی‌سی، او سال گذشته تماس با پدرش را قطع کرد.

این رویدادها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و خانوادگی است که همزمان در ایالات متحده و بریتانیا در جریان است. نظارت الکترونیکی بر توماس مارکل در فلوریدا تا زمان تعیین تاریخ جلسه بعدی در کالیفرنیا ادامه خواهد داشت. روند رسیدگی به این پرونده حساس تحت نظر نهادهای فدرال و مقامات قضایی آمریکا قرار دارد و تحولات بعدی آن تأثیرات گسترده‌ای بر خانواده سلطنتی بریتانیا خواهد داشت.