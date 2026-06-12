در ادامه حاشیه‌های غیرمنتظره پیرامون جام جهانی 2026، گزارش‌هایی از حضور حیوانات خطرناک در اطراف کمپ‌های تمرینی تیم‌های ملی منتشر شده است. به گزارش ورزش سه، روزنامه پرتغالی «آ بولا» اعلام کرده در نزدیکی محل تمرین تیم ملی پرتغال در شهر میامی، سه تمساح در اطراف یک دریاچه مجاور مجموعه تمرینی دیده شده‌اند؛ موضوعی که باعث شده به بازیکنان و کادر فنی درباره رعایت نکات ایمنی هشدار داده شود.

در ادامه حاشیه‌های غیرمنتظره پیرامون جام جهانی 2026 ، گزارش‌هایی از حضور حیوانات خطرناک در اطراف کمپ‌های تمرینی تی م‌های ملی منتشر شده است. به گزارش ورزش سه، روزنامه پرتغالی «آ بولا» اعلام کرده در نزدیکی محل تمرین تیم ملی پرتغال در شهر میامی، سه تمساح در اطراف یک دریاچه مجاور مجموعه تمرینی دیده شده‌اند؛ موضوعی که باعث شده به بازیکنان و کادر فنی درباره رعایت نکات ایمنی هشدار داده شود.

پرتغال تنها تیم درگیر این شرایط نیست؛ تیم ملی نروژ نیز در اردوی خود در کارولینای شمالی با هشدارهایی درباره احتمال حضور مارها، تمساح‌ها و دیگر حیوانات وحشی مواجه شده است که نگرانی‌هایی را در اردوی این تیم به همراه داشته است. همچنین گزارش شده تیم ملی سوئیس نیز در سن‌دیگو با هشدار مشابهی درباره وجود مارهای سمی در اطراف زمین‌های تمرینی روبه‌رو شده و مسؤولان این تیم اقدامات ایمنی بیشتری را در دستور کار قرار داده‌اند.

این اتفاقات باعث شده برخی پرسش‌ها درباره شرایط محیطی و استانداردهای ایمنی محل تمرین تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 در آمریکا مطرح شود





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حاشیه‌های غیرمنتظره پیرامون جام جهانی 2026 حضور حیوانات خطرناک در اطراف کمپ‌های تمرینی تی تیم ملی پرتغال تیم ملی نروژ تیم ملی سوئیس زمین‌های تمرینی مقررات ایمنی جام جهانی 2026 آمریکا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

پیگیری پخش مسابقات جام جهانی 2026 در سینماهامدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی از نامه‌نگاری با مراجع ذی‌صلاح برای نمایش بازی‌های جام جهانی فوتبال در سینماها خبر داد. شورای صنفی نمایش با پخش مسابقات تیم ملی موافقت کرده اما مجوزهای دیگری نیز لازم است. زمان بازی‌های ایران در دور گروهی اعلام شد.

Read more »

نتیجه بازی والیبال ایران و برزیل؛ شکست ایران مقابل میزبان در بازی نخستتیم ملی والیبال ایران در بازی نخست خود از لیگ ملت‌های 2026 مقابل تیم قدرتمند برزیل شکست خورد.

Read more »

Hardening of Measures for Influencers in 2026 FIFA World CupAccording to a report from the English media 'Touchline', influencers who plan to record and publish content during the 2026 FIFA World Cup will be required to have a press pass, otherwise they will be expelled from the host country. Additionally, the report states that the 2026 FIFA World Cup is expected to become the most profitable tournament in history, with an estimated revenue of $9.5 billion. Given the growth of media and commercial, the predicted income of this tournament is expected to be more than three times the income of the 2006 FIFA World Cup in Germany. The five major European leagues, with 40% of the total players, are expected to have a significant share of the rewards.

Read more »

مکزیک در جام جهانی 2026، آفریقای جنوبی را شکست داددر اولین مسابقه از جام جهانی 2026، تیم‌های ملی فوتبال مکزیک و آفریقای جنوبی به مصاف هم رفتند و شاگردان خاویر آگیره موفق شدند حریف آفریقایی را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهند.

Read more »

سرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین: بازی برابر میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بودسرمربی تیم ملی فوتبال بوسنی و هرزگوین پیش از دیدار با کانادا در جام جهانی 2026 تاکید کرد که بازی برابر میزبانان مسابقات بسیار سخت و سنگین خواهد بود.

Read more »

جام جهانی 2026؛ ویزای تیم ملی به کجا رسید؟مدیر تیم ملی فوتبال گفت که هنوز برای پانزده نفر از اعضای تیم ویزا صادر نشده و اتفاق جدیدی نیز در این خصوص رخ نداده است.

Read more »