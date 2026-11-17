بیژن سلیمان‌پور، معاون استاندار تهران، حادثه آتش‌سوزی در واحد لوسترسازی روستای کمیته شهرستان ری را تایید کرد. بررسی‌های میدانی برای تعیین وضعیت ادامه دارد.

بیژن سلیمان‌پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری ، از وقوع حادثه‌ای در یکی از واحدهای صنفی فعال در زمینه لوسترسازی خبر داد که منجر به انتشار دود در محدوده جنوب تهران شده است. این حادثه در روستای کمیته واقع در بخش مرکزی شهرستان ری و در محدوده منطقه ۱۹ تهران رخ داده است. نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله در پی گزارش‌های اولیه برای بررسی شرایط و کنترل وضعیت به محل اعزام شدند.

تایید منبع انتشار دود در جنوب تهران

بیژن سلیمان‌پور روز سه‌شنبه با اعلام جزئیات این رویداد، تایید کرد که منشأ اصلی دود مشاهده‌شده، آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی لوسترسازی است. وی توضیح داد که این واحد صنفی در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان ری فعال بوده و پس از بروز حادثه، عملیات امدادی برای اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آن آغاز شده است. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که حادثه در محیط داخلی این واحد صنفی رخ داده است.

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جزئیات مکان وقوع حادثه و فعالیت واحد

بر اساس اظهارات فرماندار ویژه شهرستان ری، محل دقیق وقوع حادثه در روستای کمیته شناخته شده است. این روستا در حوزه جغرافیایی منطقه ۱۹ تهران قرار دارد و به همین دلیل در محدوده انتشار دود و تاثیرات احتمالی آن واقع شده است. نوع فعالیت واحد صنفی که محل حادثه بوده، لوسترسازی اعلام شده که می‌تواند شامل مواد قابل اشتعال یا فرآیندهای تولیدی خاصی باشد که منجر به تولید دود شده است.

موضع مقامات و روند بررسی‌های میدانی

بیژن سلیمان‌پور بر اهمیت بررسی دقیق ابعاد حادثه تاکید کرد و اعلام نمود که گزارش‌های تکمیلی پس از اتمام عملیات میدانی و دریافت اطلاعات بیشتر منتشر خواهد شد. وی افزود که تیم‌های تخصصی در حال ارزیابی دقیق شرایط فیزیکی محل و بررسی دلایل احتمالی بروز حادثه هستند تا از تکرار چنین رویدادهایی جلوگیری شود. این اقدامات نشان‌دهنده سرعت عمل نهادهای مسئول در مواجهه با حوادث غیرمترقبه شهری است.

تاثیرات محیطی و اقدامات پیشگیرانه

انتشار دود ناشی از این حادثه در محدوده جنوب تهران و شهرستان ری توجه ساکنان منطقه را جلب کرده است. با وجود اعزام سریع نیروهای آتش‌نشانی، مقامات محلی همچنان در حال پایش وضعیت هوایی و ایمنی منطقه هستند. عدم وجود جزئیات دقیق درباره تعداد مصدومان یا میزان خسارات مالی در گزارش‌های اولیه، نشان‌دهنده تمرکز فعلی بر کنترل حریق و ایمن‌سازی محیط است. شهروندان منطقه ۱۹ و مناطق مجاور موظف به رعایت نکات ایمنی هستند.

گزارش‌های آینده و اقدامات مدیران استانی

ادامه پیگیری‌ها توسط معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری پیش‌بینی می‌شود تا گزارش نهایی از چگونگی وقوع حادثه و نحوه برخورد با متخلفین احتمالی ارائه گردد. این رویداد می‌تواند منجر به بازرسی‌های سرزده بیشتری از واحدهای صنفی فعال در زمینه لوسترسازی در روستای کمیته و سایر مناطق مشابه شود. هدف نهایی مقامات، اطمینان از رعایت کامل اصول ایمنی در تمامی مراکز تولیدی کوچک و متوسط است.