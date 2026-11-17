فرماندار ویژه ری از آتش‌سوزی در واحد صنفی لوسترسازی در روستای کمیته خبر داد و اعلام کرد نیروهای آتش‌نشانی در محل مستقر شده‌اند.

بیژن سلیمان‌پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری ، با تأیید انتشار دود در مناطق جنوبی پایتخت، علت این رویداد را وقوع حادثه در یک واحد صنفی فعال در زمینه لوسترسازی دانست. وی مشخص کرد که این اتفاق در محدوده روستای کمیته در بخش مرکزی شهرستان ری رخ داده و این منطقه در حوزه استحفاظی منطقه ۱۹ تهران قرار دارد. بر اساس اعلام‌های رسمی، به محض مشاهده دود، نیروهای آتش‌نشانی جهت بررسی شرایط و اقدامات لازم برای کنترل وضعیت به محل اعزام شده‌اند.

جزئیات حادثه و مکان دقیق آن

بر اساس گزارش‌های اولیه منتشر شده توسط فرماندار ویژه شهرستان ری، منشأ اصلی دود مشاهده شده، یک کارگاه یا واحد صنفی است که به طور خاص در زمینه تولید یا فروش لوازم روشنایی لوستر فعالیت می‌کند. این واحد صنفی در یکی از روستاهای واقع در بخش مرکزی شهرستان ری و به طور دقیق‌تر در محله روستای کمیته مستقر است. موقعیت جغرافیایی این منطقه در نزدیکی مناطق جنوبی تهران قرار دارد که باعث شده اثرات آن در سطح گسترده‌تری احساس شود.

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اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی امدادگران و مقامات محلی بر شناسایی دقیق علت حریق و ایمن‌سازی محیط اطراف است. با توجه به ماهیت فعالیت واحد صنفی که شامل مواد قابل اشتعال یا فرآیندهای خاص صنعتی می‌شود، احتمال گسترش آتش یا تولید دود سمی در اولویت بررسی‌ها قرار دارد. فرماندار تأکید کرد که تیم‌های تخصصی فوراً جهت ارزیابی خطرات احتمالی در محل حضور یافته‌اند.

واکنش سازمان‌های امدادی و مسئولین

نیروهای آتش‌نشانی بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه در واحد لوسترسازی روستای کمیته، به محل اعزام شدند. هدف اصلی این تیم‌ها، بررسی شرایط فیزیکی محل حادثه و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خطرات جانی و مالی است. حضور فیزیکی امدادگران نشان‌دهنده حساسیت بالای مقامات محلی نسبت به ایمنی عمومی و حفظ جان شهروندان ساکن در اطراف این منطقه است.

بیژن سلیمان‌پور در تشریح جزئیات بیشتر اعلام کرد که بررسی ابعاد مختلف حادثه هم‌اکنون در دستور کار مقامات ذی‌ربط قرار دارد. وی افزود که اگرچه اطلاعات اولیه درباره نوع فعالیت واحد صنفی و محل دقیق وقوع حادثه مشخص شده است، اما گزارش دقیق‌تر و جامع‌تری پس از تکمیل بررسی‌های میدانی و دریافت اطلاعات تکمیلی از تیم‌های حاضر در صحنه ارائه خواهد شد.

آینده بررسی‌ها و گزارش نهایی

مسئولان شهرستان ری بر ضرورت انتشار اطلاعات شفاف و دقیق درباره چگونگی وقوع این حادثه تاکید دارند. پس از اینکه تیم‌های کارشناسی نتایج بررسی‌های خود را جمع‌بندی کنند، گزارشی کامل در مورد علت اصلی دود، میزان خسارات وارده و اقدامات انجام شده برای کنترل وضعیت منتشر خواهد شد. این فرآیند اطمینان حاصل می‌کند که تمامی جوانب فنی و ایمنی مورد توجه قرار گرفته و از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری به عمل آید.

همچنین، مقامات محلی در حال هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی هستند تا در صورت نیاز به پشتیبانی بیشتر یا اتمام عملیات امدادی، تسهیلات لازم فراهم گردد. تا زمان اعلام نتایج نهایی، شهروندان ساکن در منطقه ۱۹ تهران و مناطق اطراف روستای کمیته موظف به رعایت نکات ایمنی و پرهیز از نزدیک شدن به محل حادثه هستند. این اقدامات nhằm تضمین سلامت عمومی و تسهیل کار تیم‌های امدادی است.