سخنگوی مجتمع گاز پارس جنوبی در مورد حادثه‌ای که در پالایشگاه ششم پارس جنوبی رخ داد، گفت: ۶ نفر از کارکنان شرکت پیمانکار دچار مصدومیت شدند و با اقدام فوری تیم‌های امداد و نجات، ۳ نفر از این عزیزان به‌صورت سرپایی مداوا شدند و ۳ نفر دیگر برای بررسی‌های تکمیلی و دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان عسلویه منتقل شدند.

سخنگوی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: حادثه صبح امروز (دوشنبه چهارم خرداد) در محدوده پیمانکاری پالایشگاه ششم عسلویه، هنگام آواربرداری از بقایای جنگ تحمیلی رمضان، ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

ابراهیم عباسی با اشاره به وقوع حادثه صبح امروز دوشنبه، ۴ خرداد اظهار کرد: در جریان عملیات ایمن‌سازی و آواربرداری در محدودی اختصاصی پیمانکار در پالایشگاه ششم پارس جنوبی، حادثه‌ای رخ داد که با حضور و مشارکت به‌موقع و واکنش تخصصی تیم‌های مدیریت بحران، در کمترین زمان ممکن تحت کنترل قرار گرفت. وی در تشریح جزئیات این رخداد افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز، زمانی رخ داد که نیروها در محدودی اختصاصی و تحت مدیریت کامل مجموعه پیمانکار آواربرداری در حال پاک‌سازی بقایای تأسیسات آسیب‌دیده از دوران جنگ تحمیلی در محوطه پالایشگاه بودند.

که بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های واکنش سریع (ERT) و یگان آتش‌نشانی منطقه پارس جنوبی در محل حاضر شدند و با اتخاذ تدابیر ایمنی لازم، ضمن مهار کامل شرایط، از گسترش آن جلوگیری کردند. سخنگوی مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: در این رخداد ۶ نفر از کارکنان شرکت پیمانکار دچار مصدومیت شدند که با اقدام فوری تیم‌های امداد و نجات، ۳ نفر از این عزیزان به‌صورت سرپایی مداوا شدند و ۳ نفر دیگر برای بررسی‌های تکمیلی و دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان عسلویه منتقل شدند





