سخنگوی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: حادثه صبح امروز (دوشنبه چهارم خرداد) در محدوده پیمانکاری پالایشگاه ششم عسلویه، هنگام آواربرداری از بقایای جنگ تحمیلی رمضان، ۶ مصدوم بر جای گذاشت.
ابراهیم عباسی با اشاره به وقوع حادثه صبح امروز دوشنبه، ۴ خرداد اظهار کرد: در جریان عملیات ایمنسازی و آواربرداری در محدودی اختصاصی پیمانکار در پالایشگاه ششم پارس جنوبی، حادثهای رخ داد که با حضور و مشارکت بهموقع و واکنش تخصصی تیمهای مدیریت بحران، در کمترین زمان ممکن تحت کنترل قرار گرفت. وی در تشریح جزئیات این رخداد افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز، زمانی رخ داد که نیروها در محدودی اختصاصی و تحت مدیریت کامل مجموعه پیمانکار آواربرداری در حال پاکسازی بقایای تأسیسات آسیبدیده از دوران جنگ تحمیلی در محوطه پالایشگاه بودند.
