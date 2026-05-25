Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

حادثه‌ای در پالایشگاه ششم پارس جنوبی؛ ۶ نفر مصدوم

اخبار News

حادثه‌ای در پالایشگاه ششم پارس جنوبی؛ ۶ نفر مصدوم
حادثهپالایشگاهپارس جنوبی
📆5/25/2026 10:09 AM
📰SharghDaily
51 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 68%

سخنگوی مجتمع گاز پارس جنوبی در مورد حادثه‌ای که در پالایشگاه ششم پارس جنوبی رخ داد، گفت: ۶ نفر از کارکنان شرکت پیمانکار دچار مصدومیت شدند و با اقدام فوری تیم‌های امداد و نجات، ۳ نفر از این عزیزان به‌صورت سرپایی مداوا شدند و ۳ نفر دیگر برای بررسی‌های تکمیلی و دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان عسلویه منتقل شدند.

سخنگوی مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: حادثه صبح امروز (دوشنبه چهارم خرداد) در محدوده پیمانکاری پالایشگاه ششم عسلویه، هنگام آواربرداری از بقایای جنگ تحمیلی رمضان، ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

ابراهیم عباسی با اشاره به وقوع حادثه صبح امروز دوشنبه، ۴ خرداد اظهار کرد: در جریان عملیات ایمن‌سازی و آواربرداری در محدودی اختصاصی پیمانکار در پالایشگاه ششم پارس جنوبی، حادثه‌ای رخ داد که با حضور و مشارکت به‌موقع و واکنش تخصصی تیم‌های مدیریت بحران، در کمترین زمان ممکن تحت کنترل قرار گرفت. وی در تشریح جزئیات این رخداد افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز، زمانی رخ داد که نیروها در محدودی اختصاصی و تحت مدیریت کامل مجموعه پیمانکار آواربرداری در حال پاک‌سازی بقایای تأسیسات آسیب‌دیده از دوران جنگ تحمیلی در محوطه پالایشگاه بودند.

که بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های واکنش سریع (ERT) و یگان آتش‌نشانی منطقه پارس جنوبی در محل حاضر شدند و با اتخاذ تدابیر ایمنی لازم، ضمن مهار کامل شرایط، از گسترش آن جلوگیری کردند. سخنگوی مجتمع گاز پارس جنوبی تصریح کرد: در این رخداد ۶ نفر از کارکنان شرکت پیمانکار دچار مصدومیت شدند که با اقدام فوری تیم‌های امداد و نجات، ۳ نفر از این عزیزان به‌صورت سرپایی مداوا شدند و ۳ نفر دیگر برای بررسی‌های تکمیلی و دریافت مراقبت‌های بیشتر به بیمارستان عسلویه منتقل شدند

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

حادثه پالایشگاه پارس جنوبی مصدوم امداد و نجات

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-25 13:09:56