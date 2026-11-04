معاون رئیس‌جمهور آمریکا در تحلیل انتخابات میان‌دوره‌ای، جنگ با ایران و تورم را دلایل اصلی رای‌دهندگان به دموکرات‌ها دانست.

جی‌دی ونس ، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده، در تحلیلی صریح بر نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، جنگ با ایران را یکی از عوامل کلیدی شکست حزب جمهوری‌خواه معرفی کرد. او معتقد است که بسیاری از رأی‌دهندگانی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ به دونالد ترامپ و خود او رأی داده بودند، در این دوره نظیرتغییر داده و به نامزدهای حزب دموکرات روی آوردند.

تحلیل علل تغییر گرایش رأی‌دهندگان

ونس روز چهارشنبه ۱۳ آبان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مشکل اصلی جمهوری‌خواهان نه کاهش مشارکت هواداران، بلکه تغییر گرایش بخشی از آن‌ها به سمت دموکرات‌ها بوده است. او با استناد به نظرسنجی یک تحلیل‌گر سیاسی که نتایج انتخابات را پیش‌بینی کرده بود، چهار خواسته اصلی رأی‌دهندگان ناراضی را برشمرد.

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این چهار مورد عبارت بودند از پایان دادن به جنگ، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم، اولویت‌دادن به منافع ملی آمریکا و تغییر رابطه واشینگتن با اسرائیل. معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد که این موارد انگیزه اصلی برای جابجایی رأی‌دهندگان از جناح راست به چپ سیاسی در آمریکا بوده است.

دفاع از راهکار دیپلماتیک و انتقاد از منتقدان

وی همچنین از کسانی در حزب جمهوری‌خواه که خواستار حل‌وفصل دیپلماتیک درگیری با ایران شده بودند، دفاع کرد. ونس گفت انتقادهایی که روز دوشنبه از ریچل کامپوس دافی به دلیل حمایت از راه‌حل دیپلماتیک مطرح شد، نادرست بوده و توصیه سیاسی او درست از آب درآمد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به سخنان دونالد ترامپ در شامگاه سه‌شنبه یادآوری کرد که رهبر جمهوری‌خواهان نیز به موضوع جنگ به عنوان عامل شکست اشاره کرده است. ونس از کسانی که معتقدند هزینه سیاسی جنگ و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده ارزش آن را داشته، خواست صریحاً از این موضع دفاع کنند.

آینده‌نگری و هشدار درباره اختلافات داخلی

ونس پیش‌بینی کرد که در ماه‌های آینده اختلاف‌نظرها و تلاش‌هایی برای منحرف کردن بحث از دلایل واقعی شکست جمهوری‌خواهان شکل خواهد گرفت. او در عین حال اعلام امیدواری برای آینده آمریکا کرد و از اعضای حزب خواست نارضایتی خود را به تلاشی برای بازگرداندن حزب به مسیر مورد نظر تبدیل کنند.