معاون اول رئیس‌جمهور آمریکا در نشست خبری از توافق موقت با ایران حمایت کرد و از پاسخ به سوال درباره احتمال مقصر شناخته شدنش طفره رفت.

جی‌دی ونس ، معاون اول رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید از توافق موقت ایران و آمریکا دفاع کرد. او در این نشست از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دونالد ترامپ او را به عنوان مقصر احتمالی این توافق معرفی کرده است یا نه، طفره رفت.

ونس با اشاره به شوخی روز قبل ترامپ که گفته بود در صورت فروپاشی توافق، معاون اول مقصر خواهد بود، گفت که فکر می‌کند رئیس جمهور شوخی کرده است. با این حال، اظهارات ونس در این باره اغلب در تضاد با ترامپ بود یا در سایه او قرار می‌گرفت. عدم اطمینان او در مورد تدارکات مراسم امضای توافق‌نامه‌ای که قرار بود در سوئیس با رهبران ایران برگزار شود، فقط چالش‌های او را در مدیریت این مسئله تعیین‌کننده برجسته کرد.

اواخر پنجشنبه کاخ سفید اعلام کرد که ونس در نهایت و حداقل فعلا برای شرکت در این مراسم سفر نخواهد کرد. ونس همچنین از واکنش اسرائیل به این توافق به شدت انتقاد کرد و این انتقادها را از هر آنچه ترامپ در روزهای اخیر گفته بود فراتر برد. این زمان‌بندی برای ونس که چند روز پیش کتاب خاطراتش را منتشر کرد و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال نامزدی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ را افزایش داده است، ناشیانه به نظر می‌رسد.

او باید این توافق موقت را به حزبی بفروشد که بین حامیان ضد مداخله ماگا که از ابتدا با جنگ مخالف بودند و تندروهای محافظه‌کار علیه ایران که معتقدند کاخ سفید تسلیم تهران شده است، دچار شکاف است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و رقیب احتمالی ونس در ۲۰۲۸، با مانورهای مختلف خود را از کانون توجهات دور نگه داشته است. پیت هگست، وزیر دفاع، مدافع عملیات نظامی علیه ایران بود اما در مذاکرات دیپلماتیک مشارکت نداشت.

برخی جمهوری‌خواهان گفتند که کارنامه جنگ ایران ونس به یک ماموریت بی‌مزد تبدیل شده است، زیرا ترامپ شهرت دارد که زیردستان را مقصر سیاست‌های نامحبوب خود معرفی می‌کند. یک استراتژیست جمهوری‌خواه گفت که در ذات ترامپ نیست از کانون توجه صرف‌نظر کند و این انتخاب عمدی به نظر می‌رسد. یک فعال قدیمی جمهوری‌خواه و منتقد ترامپ گفت که ترامپ مسئولیت این توافق را به گردن ونس می‌اندازد و این رسم همیشگی اوست که ونس را زیر اتوبوس بیندازد.

اگر این کشورها به توافق نهایی صلح دست یابند که برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند، ونس به چهره‌ای محوری تبدیل خواهد شد. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که دو طرف طی ۶۰ روز آینده به توافق نهایی برسند یا اینکه توافق بلندمدت بتواند منتقدان را راضی کند. تری هولت، مشاور جمهوری‌خواه، گفت که ارتباط ونس با جنگ ایران راه دیگری است که منتقدان او را مسئول ترامپیسم می‌دانند.

هفته‌ای که با پیام‌های ضد و نقیض درباره این توافق سپری شد، چالش ونس را به تصویر کشید. دولت آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که ایران با یادداشت تفاهم موافقت کرده است اما جزئیاتی منتشر نکرد. ونس سپس در مصاحبه‌هایی سعی کرد سردرگمی را رفع کند و گفت که ایران در صورت پایبندی می‌تواند به ۳۰۰ میلیارد دلار بودجه بازسازی دسترسی پیدا کند.

اما ساعاتی بعد ترامپ این گزارش‌ها را اخبار جعلی خواند و گفت که آمریکا ده سنت هم پرداخت نمی‌کند. متن تفاهم‌نامه شامل بندی بود که ایالات متحده را متعهد می‌کرد با شرکای منطقه‌ای برای تدوین یک طرح قطعی با حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی ایران همکاری کند. ونس در مورد برنامه هسته‌ای ایران اظهارات ترامپ را تکرار کرد که توافق موقت گامی مهم است.

هم‌زمان با تبلیغ کتاب جدیدش، ونس با ووپی گلدبرگ مشاجره می‌کرد در حالی که ترامپ در اجلاس گروه هفت بود و شوخی خود درباره مقصر دانستن ونس را تکرار کرد





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