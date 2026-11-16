آمازون ام‌جی‌ام استودیوز رابرت پتینسون را برای نقش جیمز باند جدید انتخاب کرد. فیلم تازه به کارگردانی دنی ویلنوو، نخستین قسمت مجموعه پس از انتقال کنترل خلاقانه به آمازون است.

شرکت آمازون ام‌جی‌ام استودیوز اعلام کرد رابرت پتینسون ، بازیگر ۴۰ ساله بریتانیایی و ستاره فیلم‌های "بتمن" و "گرگ‌ومیش"، برای ایفای نقش جیمز باند جدید انتخاب شده است. این خبر در روز دوشنبه ۲۵ آبان و به گزارش خبرگزاری رویترز منتشر شد.

با این انتخاب، ماه‌ها گمانه‌زنی درباره بازیگر بعدی مجموعه جیمز باند به پایان رسید. پتینسون جانشین دنیل کریگ می‌شود که پس از پنج فیلم، در سال ۲۰۲۱ از نقش مأمور مشهور ۰۰۷ کناره‌گیری کرد.

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جزئیات انتخاب رابرت پتینسون برای نقش ۰۰۷

رابرت پتینسون به‌عنوان بازیگر اصلی فیلم جدید جیمز باند معرفی شد. آمازون ام‌جی‌ام استودیوز این تصمیم را اعلام کرده و فیلم را نخستین قسمت این مجموعه پس از انتقال کنترل خلاقانه آن به این شرکت می‌داند.

دنی ویلنوو، کارگردان آثار علمی‌تخیلی "تلماسه" و "ورود"، کارگردانی این فیلم را بر عهده خواهد داشت. فیلمنامه نیز بر اساس نوشته استیون نایت، نویسنده بریتانیایی، تهیه می‌شود.

آمازون در سال ۲۰۲۵ با باربارا بروکلی و مایکل ویلسون، صاحبان دیرینه حقوق این مجموعه، به توافق رسید. همین توافق مسیر انتقال کنترل خلاقانه مجموعه به آمازون ام‌جی‌ام استودیوز را هموار کرد.

واکنش پتینسون و ویلنوو به انتخاب نقش ۰۰۷

رابرت پتینسون در بیانیه‌ای گفت که جیمز باند یکی از افسانه‌ای‌ترین شخصیت‌های تاریخ سینماست و سپردن نقش ۰۰۷ به او را افتخاری تمام‌عمر می‌داند. او همچنین گفت که رؤیایش به حقیقت پیوسته و از همکاری با این گروه و کارهایی که در پیش دارند بسیار هیجان‌زده است.

دنی ویلنوو ضمن قدردانی از بازیگرانی که برای دریافت این نقش رقابت کرده بودند، گفت که پتینسون روح جاودانه ۰۰۷ را دارد و در عین حال روحیه‌ای کاملاً تازه به این شخصیت می‌بخشد. این اظهارات نشان می‌دهد که سازندگان فیلم به ترکیب سنت مجموعه و نگاهی نو به شخصیت امیدوارند.

پیشینه بازیگری رابرت پتینسون و سابقه مجموعه جیمز باند

رابرت پتینسون فعالیت سینمایی خود را در سال ۲۰۰۵ با فیلم "هری پاتر و جام آتش" آغاز کرد و با مجموعه "گرگ‌ومیش" به شهرت جهانی رسید. پس از آن با بازی در فیلم‌هایی مانند "فانوس دریایی"، "تنت" و "بتمن" توانایی خود را در نقش‌های متفاوت نشان داد.

این بازیگر در سال جاری در فیلم‌های "ادیسه"، "دراما" و "پرایم‌تایم" حضور داشته و قرار است در قسمت سوم "تلماسه" نیز بازی کند. مجموعه جیمز باند از سال ۱۹۶۲ با بازی شان کانری در فیلم "دکتر نو" آغاز شد و تاکنون بیش از ۷ میلیارد دلار در گیشه جهانی فروش داشته است.

پیش از رابرت پتینسون، بازیگرانی چون شان کانری، جورج لازنبی، راجر مور، تیموتی دالتون، پیرس برازنان و دنیل کریگ نقش مأمور مخفی بریتانیایی را در فیلم‌های رسمی این مجموعه ایفا کرده‌اند. فیلم جدید، با حضور پتینسون، ادامه این فهرست خواهد بود.