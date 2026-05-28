جیل بایدن: در مناظره فکر کردم جو سکته کرده است

جیل بایدن در مصاحبه‌ای گفت هنگام مناظره جو بایدن با ترامپ در ژوئن ۲۰۲۴، وحشت کرد و تصور نمود همسرش دچار سکته مغزی شده است. این مصاحبه پس از انصراف بایدن از انتخابات و شکست هریس انجام شد.

خانم جیل بایدن ، بانوی اول پیشین ایالات متحده، در مصاحبه‌ای تازه گفت که هنگام تماشای مناظره جنجالی همسرش جو بایدن با دونالد ترامپ در ژوئن ۲۰۲۴، به شدت وحشت کرده و تصور می‌کرده که رئیس‌جمهور سابق دچار سکته مغزی شده است.

او در گفتگو با شبکه سی‌بی‌اس افزود که هرگز پیش از آن و پس از آن، جو بایدن را به آن حالت ندیده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که عملکرد ضعیف جو بایدن در آن مناظره، نقطه عطفی در کارزار انتخاباتی او شد و فشارها برای کناره‌گیری وی از رقابت‌ها را به اوج رساند. پس از آن مناظره، بسیاری از دموکرات‌ها نسبت به سلامت جسمی و ذهنی بایدن ابراز نگرانی کردند و خواستار انصراف او شدند.

جو بایدن در نهایت چند روز بعد از مناظره، از ادامه رقابت کناره گرفت و از کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور وقت، حمایت کرد. با این حال، هریس نیز نتوانست در انتخابات نهایی پیروز شود و شکست سنگینی از دونالد ترامپ متحمل شد. این مناظره که ماه‌ها پیش از انتخابات برگزار شد، تأثیر عمیقی بر روند رقابت‌های انتخاباتی گذاشت. جو بایدن و دونالد ترامپ در این مناظره درباره موضوعاتی مانند مهاجرت، اقتصاد و حق سقط جنین بحث کردند.

اما عملکرد لرزان بایدن، توجهات را به جای محتوای بحث‌ها، به توانایی جسمی او معطوف کرد. خانم جیل بایدن در مصاحبه خود تأکید کرد که در آن لحظه‌ها واقعاً نگران سلامتی همسرش بوده و فکر می‌کرده که او دچار سکته شده است. اگرچه پزشکان تیم انتخاباتی بایدن بعداً اعلام کردند که او دچار مشکل جدی نبوده، اما این حادثه نشان‌دهنده فشارهای سنگین وارده بر یک نامزد مسن در رقابت‌های ریاست‌جمهوری بود.

روایت جیل بایدن از آن شب، تصویر جدیدی از بحرانی ارائه می‌دهد که در پشت صحنه‌های کارزار انتخاباتی جو بایدن رخ داد. این روایت همچنین نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق نزدیکان بایدن درباره توانایی او برای رقابت با ترامپ بود. پس از انصراف بایدن، حزب دموکرات با چالش جدیدی برای معرفی نامزد جایگزین روبرو شد و در نهایت کامالا هریس به عنوان نامزد جدید معرفی گردید.

با وجود حمایت گسترده از هریس در ابتدا، او نتوانست رأی کافی را جلب کند و ترامپ بار دیگر به کاخ سفید بازگشت. این داستان نه تنها بر زندگی سیاسی جو بایدن، بلکه بر آینده حزب دموکرات نیز تأثیرگذار بود و تحلیلگران هنوز در حال بررسی ابعاد مختلف آن هستند. مصاحبه جیل بایدن همچنین نگاه تازه‌ای به نقش خانواده‌های روسای جمهور در لحظات بحرانی ارائه می‌دهد.

جیل بایدن در این مصاحبه افزود که تیم پزشکی بلافاصله بایدن را معاینه کردند اما مشکل خاصی تشخیص ندادند. با این حال، فشار روانی بر بایدن بسیار زیاد بود و او تحت نظارت پزشکان قرار داشت. این مناظره در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۴ برگزار شد و از آن شب به بعد، موجی از انتقادات علیه بایدن به راه افتاد. حتی برخی از نزدیکان او مانند باراک اوباما و نانسی پلوسی نیز به صورت خصوصی نگرانی خود را ابراز کردند.

بایدن در ابتدا مقاومت کرد اما در نهایت در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴ از رقابت کناره گرفت و از هریس حمایت کرد. انتخابات نهایی در نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شد و ترامپ با اختلاف قابل توجهی پیروز شد. تحلیلگران معتقدند که این مناظره یکی از عوامل کلیدی در تغییر مسیر انتخابات بود. همچنین بحث‌هایی درباره سن و سلامت نامزدهای ریاست‌جمهوری در آمریکا مطرح شده است.

جیل بایدن با بیان این خاطره، ابعاد انسانی یک بحران سیاسی را نشان داد





