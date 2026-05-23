در نخستین روز هفته، ازلحاظ قیمت گوشت مرغ، چرخه این بازار میان عرضه و تقاضا در حال تعادل شکننده بوده است. روند صعودی قیمتها که در طول هفتههای گذشته به التهاب در سبد خرید خانوار منجر شده بود در حال حاضر متوقف شده و قیمتها در سطح بالا و ثبات قرار گرفتهاند.
با این حال، شاهد نشانهای از اصلاح قیمتها یا عقبنشینی نرخها در قبال فراوردههای پروتئینی نبودهایم. حرکات قیمتی همچنان از سطح تاریخی بالا و در تراز قیمتهای نجومی قرار دارند. با توجه به این وضعیت، فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان باید با فشار مضاعفی بر توان خرید دهکهای متوسط و ضعیف جامعه دستوپنجه نرم کنند. با وجود توقف روند فزاینده قیمتها، ادامه این شرایط میتواند به نقطه جدیدی برای آغاز موجهای احتمالی بعدی بدل شود.
سخنان وزیر جهاد کشاورزی نیز در این زمینه از اهمیت برخوردار است. او، وضعیت کنونی بازار گوشت مرغ را به سکونِ ناخوشایند توصیف کرده است