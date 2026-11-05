جولانی در ریاض: توافق دفاعی در ازای حمایت مالی و احتمال اعزام جنگجو به یمن

امضای توافق دفاعی دمشق و ریاض در دومین سفر ابومحمد الجولانی به عربستان سعودی در سایه بحران اقتصادی سوریه و گزارش‌های مربوط به اعزام جنگجویان به یمن.

ابومحمد الجولانی ، رئیس شورشیان حاکم بر سوریه، در دومین سفر خود طی کمتر از یک ماه به ریاض وارد شد و با محمد بن سلمان ولی‌عهد عربستان سعودی دیدار کرد. این ملاقات در حالی انجام شد که ده‌ها توافق‌نامه امضا گردید و یک توافق دفاعی میان دو کشور منعقد شد.

جزئیات هیئت دولت سوریه و اسناد امضایی

هیأت سوریه با حضور اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه، مرهف ابوقصره وزیر دفاع و محمد یسر برنیه وزیر دارایی به ریاض سفر کرد. باسل عبدالحنان وزیر صنعت و عبدالقادر طحان رئیس سازمان اطلاعات کل نیز در این گروه حضور داشتند.

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روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که این سفر برای رسمی‌سازی توافقات شفاهی پیشین انجام شده است. وزارت خارجه سوریه تأیید کرد که توافق همکاری با وزارت دفاع عربستان امضا شده اما جزئیات آن را فاش نکرد.

حجم حمایت‌های مالی ریاض به دمشق

خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان از امضای حدود ۸۰ توافق‌نامه به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال سعودی خبر داد. این مبلغ معادل حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار آمریکا است که برای جبران بحران اقتصادی سوریه حیاتی است.

صندوق توسعه عربستان موافقت کرده است تا بسته‌ای از وام‌های تسهیلاتی به ارزش ۴۰۶ میلیون دلار ارائه دهد. این خط اعتباری بخشی از یک برنامه گسترده‌تر ۱۵۰۰ میلیون دلاری است که شامل اهدای ۱.۶۵ میلیون بشکه نفت خام نیز می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و چالش‌های بازسازی

سوریه با حذف یارانه‌های سوخت و برق، با افت شدید استانداردهای زندگی مواجه است. توماس باراک فرستاده آمریکا در سوریه و عراق ضعف سیستم بانکی و نبود تضمین‌های امنیتی را مانع جذب سرمایه‌گذاران خارجی ذکر کرد.

سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ممکن است ۱۰ تا ۱۵ سال طول بکشد تا به سوددهی برسد. بنابراین ریاض به عنوان یکی از معدود گزینه‌ها برای تأمین مالی سریع دمشق باقی مانده است.

گزارش‌های مربوط به اعزام جنگجویان سوری به یمن

گزارش‌هایی حاکی از درخواست عربستان برای اعزام جنگجویان سوری به یمن منتشر شده است. اسد الشیبانی اعلام کرده که کشورش در حال بررسی پیوستن به ائتلاف مکه متشکل از عربستان، ترکیه و پاکستان است.

اگرچه مقامات سوری این گزارش‌ها را تکذیب کردند اما ماهیت توافقات دفاعی جدید این ابهامات را افزایش داده است. این همکاری‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای پیوستن دمشق به این ائتلاف نظامی باشد.