رئیس‌جمهور لبنان ایران و اسرائیل را در یک سطح تهدید معرفی کرد. دبیر اسبق شورای امنیت ایران با رد این ادعا، حاکمیت ملی و نقش مقاومت را تبیین نمود.

جوزف عون رئیس‌جمهور لبنان در مراسم برافراشتن پرچم به مناسبت هشتادوسومین سالگرد استقلال کشورش در منطقه نهرالکل، سخنانی جنجال‌برانگیز بیان کرد. او در این دیدار رسمی، جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی را به عنوان دو تهدید اصلی و برابر برای استقلال لبنان معرفی نمود.

معادله‌سازی ایران و اسرائیل توسط عون

رئیس‌جمهور لبنان مدعی شد که اشغالگری رژیم صهیونیستی و آنچه او مداخله ایران در امور داخلی خواند، دو مانع بنیادین برای تحقق کامل استقلال هستند. او این دو مورد را به هم پیوسته دانست و خواستار تحویل سلاح توسط حزب‌الله شد. اما این موضع‌گیری بیش از آنکه دغدغه‌ای برای حاکمیت ملی باشد، تلاشی برای تحریف واقعیت‌های تاریخی است.

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رژیم اسرائیل دهه‌ها بخش‌هایی از خاک لبنان را اشغال کرد و روستاهای جنوب را زیر سلطه نظامی گرفت. در مقابل، مقاومت لبنان با تکیه بر توان داخلی و حمایت‌های ایران، ارتش اسرائیل را در مه ۲۰۰۰ به عقب‌نشینی از مناطق اشغالی وادار ساخت.

پاسخ صریح علی لاریجانی به ادعاهای بیروت

شهید علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر سال گذشته به بیروت رسماً اعلام کرد که ایران قصد مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را ندارد. او تأکید کرد که تصمیم‌های دولت لبنان در تعامل با گروه‌های داخلی مورد احترام تهران خواهد بود.

موضع رسمی ایران همواره بر احترام به استقلال و حاکمیت لبنان تأکید داشته است. حمایت از مردم و مقاومت در برابر اشغالگری به معنای تعیین تکلیف برای ساختار سیاسی لبنان نیست.

سابقه مداخلات آمریکا و عربستان در لبنان

مورگان اورتگاس نماینده ویژه آمریکا در فوریه ۲۰۲۵ پس از دیدار با عون اعلام کرد که حزب‌الله نباید در دولت آینده حضور داشته باشد. عربستان سعودی نیز در نوامبر ۲۰۱۷ سعد الحریری را در ریاض مجبور به استعفا کرد.

فرانسه نیز با نفوذ تاریخی خود در هر تصمیم کلانی در بیروت نقش تعیین‌کننده دارد. این سوابق نشان می‌دهد که حساسیت عون نسبت به بازیگران خارجی یکسان نیست.

تعریف جدید حاکمیت ملی و دفاع از خود

اشکال اصلی موضع عون تقلیل حاکمیت ملی به انحصار سلاح در دست دولت است. حاکمیت به معنای توانایی دفاع از سرزمین و تصمیم‌گیری مستقل در برابر فشارهاست. ارتش لبنان با محدودیت‌های تسلیحاتی روبه‌روست و تا زمانی که تهدید اشغال برطرف نشده بحث دفاعی قابل بررسی است.