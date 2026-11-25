جود بلینگام ستاره رئال مادرید درخشش خود مقابل آیندهوون را تحلیل کرد و با فروتنی مقایسه با زیدان و کسب توپ طلا را رد نمود. او موفقیت تیمی را ترجیح می‌دهد.

جود بلینگام ، ستاره بریتانیایی رئال مادرید ، درخشش خیره‌کننده خود در بازی مقابل آیندهوون را تشریح کرد و با فروتنی هرچه تمام‌تر، هرگونه مقایسه با زین‌الدین زیدان را رد نمود. وی همچنین تأکید کرد که تمرکز او صرفاً بر موفقیت تیمی است و نه کسب توپ طلا. رئال مادرید در شب گذشته در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا، پس از آنکه نیمه نخست را با نتیجه یک بر صفر در برابر آیندهوون به پایان رسانده بود، با ورود جود بلینگام در نیمه دوم کاملاً متحول شد و جشنواره‌ای از گل به راه انداخت.

تأثیر بلینگام بر پیروزی ۵ بر یک رئال مادرید

ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، که به دلیل فشردگی مسابقات بلینگام را از ابتدا در ترکیب قرار نداده بود، پس از پایان بازی در ستایش شاگردش سخن گفت. وی گفت که بلینگام بدون تردید بهترین هافبک دنیاست و همه‌چیز از قدرت بدنی تا درک بالای بازی را دارد. این مربی افزود که حضور او جریان مسابقه را به‌کلی تغییر داد. پس از گل تساوی والورده در دقیقه ۵۰، نوبت به هنرنمایی بلینگام رسید. ستاره ۲۳ ساله بریتانیایی پشت محوطه جریمه با دو ضربه توپ را مهار کرد و با شوتی تماشایی با بیرون پای راست، توپ را به کنج دروازه فرستاد.

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این چهارمین گل بلینگام در پنج بازی اخیر بود که با شادی معروف او و هم‌خوانی هواداران در برنابئو همراه شد. در شبی که کیلیان امباپه دو گل و وینیسیوس جونیور گل پنجم رئال مادرید را به ثمر رساندند، بلینگام در واکنش به پرسشی درباره کسب توپ طلا و قرار گرفتن در اوج آمادگی گفت: شما فقط به اندازه بازی بعدی‌تان خوب هستید و بازی قبلی اهمیتی ندارد. او صادقانه بیان کرد که توپ طلا برایش مهم نیست و آن جایزه برای خبرنگاران است تا رای بدهند و هیجان ایجاد کنند. برای او تنها قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان با تیم اهمیت دارد.

واکنش‌ها به درگیری پارس جنوبی و فرد البرز

این بازی حساس از هفته یازدهم لیگ یک با برتری سه بر یک تیم پارس جنوبی به پایان رسید و با ۲۵ امتیاز، صدرنشینی خود را تثبیت کرد. فرد البرز می‌توانست با پیروزی در این بازی، به رتبه دوم لیگ یک برسد. ورزش سه نوشته که درگیری از ابتدای سالن آغاز شده و زد و خورد بازیکنان حتی باعث شکسته شدن شیشه درب ورودی نیز شده است. این درگیری به زخمی‌شدن تعدادی از بازیکنان منجر شد و باشگاه فرد البرز مدعی شد امیرمهدی جانملکی، مدافع پارس جنوبی با حمله به سمت رختکن فرد و شکستن شیشه‌های ورودی رختکن، منجر به جراحت دست ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم میزبان شد.

پس از پایان بازی، با حضور نیروی انتظامی و شکایت باشگاه فرد، مدافع پارس جنوبی بازداشت شده است. ایوب چراغی مدیر تیم پارس جنوبی هم گفته که بازیکنان میزبان شروع‌کننده درگیری بوده‌اند و بررسی محتوای ضبط‌شده توسط دوربین‌های مداربسته این را نشان می‌دهد. محمدرضا اکبریان مدیر فرد البرز در این‌باره گفت که بر اساس گزارش پلیس، یکی از بازیکنان تیم پارس جنوبی جم شیشه‌های رختکن تیم میزبان را شکسته است. وی افزود که حکم جلب او نیز صادر شده بود اما به دنبال درخواست مدیران باشگاه پارس جنوبی جم و تماس برخی مقامات فدراسیون، باشگاه فرد البرز و بازیکن آسیب‌دیده رضایت دادند و این بازیکن آزاد شد.

پایان ماجرا با آشتی در کلانتری

اما ورزش سه خبر داده که این درگیری که به شکایت متقابل دو تیم از هم منجر شد، در کلانتری با مصالحه به پایان رسیده است. با دخالت ماموران نیروی انتظامی، مدیران دو تیم فرد البرز و پارس جنوبی به همراه بازیکنانی که در درگیری حضور داشتند و زخمی شده بودند، به کلانتری رفتند. اعضای دو تیم در کلانتری پس از گفت‌وگو با یکدیگر به صلح رسیدند و یک مراسم آشتی‌کنان کوچک نیز میان بازیکنانی که با هم درگیر شده و حتی دچار آسیب‌دیدگی شده بودند، برگزار شد. شکایتی که توسط بعضی بازیکنان دو تیم علیه یکدیگر تنظیم شده بود نیز لغو شد.

اعلام میزبان جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱

فیفا روز گذشته در کنگره فوق‌العاده خود، میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را رسماً به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا واگذار کرد. این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. میزبانی دوره ۲۰۳۵ این مسابقات نیز به بریتانیا واگذار شد. ترامپ با ابراز افتخار از میزبانی آمریکا در این مسابقات، در تروث سوشال نوشت که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا خواهد داشت، موجب گسترش فوتبال در سراسر کشورمان و جهان خواهد شد و استثنایی بودن آمریکا را به نمایش خواهد گذاشت.

او همچنین از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و تیم فوق‌العاده او برای تلاش‌هایشان در راستای آوردن این مسابقات به آمریکا تشکر کرد. به نوشته اتلتیک، آمریکا احتمالا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ خواهد بود. کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد که ارقامی بی‌سابقه در تاریخ این رقابت‌ها است. با وجود قطعی شدن میزبانی مشترک چهار کشور از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نشده‌اند. شهرهای آمریکایی به دنبال دستیابی به توافق‌های مالی مطلوب‌تری با فیفا هستند و روند انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.