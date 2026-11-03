سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، بر ضرورت وحدت ملی، مقابله همه‌جانبه و تبیین اهداف راهبردی جمهوری اسلامی تأکید کرد.

سردار یدالله جوانی ، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر دوشنبه در همایش سیاسی بصیرتی شبکه فرهنگی، صالحین و هادیان سیاسی نواحی مقاومت بسیج قم ، به تشریح راهبرد جدید دشمنان جمهوری اسلامی پرداخت. وی با اعلام این که حملات نظامی صرف دیگر پاسخگوی اهداف طرف مقابل نیست، تصریح کرد که جبهه مقابل اکنون تمرکز خود را بر تضعیف انسجام داخلی، ایجاد شکاف‌های اجتماعی و فراهم کردن زمینه بی‌ثباتی در کشور قرار داده است.

ماهیت جنگ ترکیبی و تهدیدات چندوجهی

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه شناخت ماهیت جنگ ترکیبی یک ضرورت اساسی است، افزود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف زمینی، دریایی و هوافضا با وحدت، انسجام و تلاش شبانه‌روزی مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند. او خاطرنشان کرد که برای مقابله با تهدیدات دشمن، نیازمند رویکردی متناسب و چندوجهی هستیم تا بتوانیم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی اقدامات منسجمی داشته باشیم.

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جوانی هشدار داد که تحولات اخیر نشان داده است درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند از یک رویارویی محلی به یک جنگ فرامنطقه‌ای تبدیل شود که پیامدهای گسترده‌ای برای کشورهای خارج از منطقه نیز به همراه خواهد داشت. این مقام ارشد نظامی تأکید کرد که مسئولان هر بخش باید با شناخت دقیق شرایط، برای مواجهه با این تهدیدات پیچیده برنامه‌ریزی کنند.

چالش‌های رسانه‌ای و نقش هادیان سیاسی

یکی از محورهای اصلی سخنان سردار جوانی، اهمیت حیاتی جنگ رسانه‌ای و شناختی در تقابل جاری بود. وی با انتقاد از برخی رفتارهای ناهماهنگ داخلی اظهار داشت که گاهی برخی رسانه‌ها به جای تمرکز بر مقابله با عملیات روانی دشمن، درگیر اختلافات داخلی می‌شوند که این امر دقیقاً در راستای اهداف طرف مقابل برای ایجاد اخلال و نفوذ است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ضرورت شناسایی نقاط ضعف در بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه رسانه، تأکید کرد و گفت نباید اجازه داد اختلافات داخلی زمینه تحقق اهداف دشمن را فراهم کند. او مقابله با جنگ ترکیبی را مستلزم جهاد ترکیبی دانست و افزود که این جنگ تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود بلکه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی را نیز دربرمی‌گیرد.

جوانی مسئولیت مهم هادیان سیاسی را تبیین ابعاد مختلف جنگ ترکیبی و آگاه‌سازی جامعه نسبت به شیوه‌ها و ابزارهای دشمن خواند. وی یادآور شد که کسانی که در عرصه روشنگری و بصیرت‌افزایی حضور دارند، ابتدا باید خود به شناخت عمیق رهنمودهای رهبری دست یافته باشند تا ناخواسته در مسیری قرار نگیرند که به نفع طرف مقابل تمام شود.

ولایت فقیه و اهداف تمدن‌سازی اسلامی

در بخش دیگری از سخنان خود، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جایگاه ولایت فقیه در منظومه فکری انقلاب اسلامی اشاره کرد و بیان داشت که امام خمینی(ره) ولایت را عامل وحدت‌بخش امت معرفی کرده‌اند. وی تأکید کرد که امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و وحدت نیاز داریم، چراکه یکی از مهم‌ترین امیدهای دشمن، ایجاد تفرقه و اختلاف میان مردم است.

سردار جوانی خاطرنشان کرد که موضوع ولایت باید با نگاهی اعتقادی و توحیدی مورد توجه قرار گیرد و پیروان ولایت باید در روابط خود روحیه همدلی و همراهی را تقویت کنند. او تصریح کرد که هدف نهایی انقلاب اسلامی، تمدن‌سازی اسلامی و فراهم کردن زمینه رشد، تعالی و سعادت انسان است که این آرمان برآمده از تعالیم دین مبین اسلام و آموزه‌های قرآن کریم می‌باشد.

در پایان، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ضرورت تبیین اهداف راهبردی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای تأکید کرد و اظهار داشت که اخراج آمریکا از منطقه و پایان دادن به موجودیت رژیم صهیونیستی از جمله اهدافی است که باید ابعاد، مبانی و ضرورت‌های آن برای جامعه به‌درستی تبیین شود تا همبستگی ملی حفظ گردد.