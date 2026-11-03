جوانی: هادیان سیاسی باید بصیرت جنگ ترکیبی را به جامعه منتقل کنند

معاون سیاسی سپاه پاسداران با تأکید بر لزوم تقویت وحدت ملی و شناخت دقیق ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، از هادیان سیاسی خواست تا با آگاهی‌بخشی صحیح، انسجام داخلی را حفظ کنند.

سردار یدالله جوانی ، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در همایش سیاسی بصیرتی شبکه فرهنگی، صالحین و هادیان سیاسی نواحی مقاومت بسیج قم ، بر ضرورت حضور فعال و آگاهانه مسئولان سیاسی در عرصه‌های مختلف تأکید کرد. وی تصریح نمود که در شرایط کنونی، شناخت دقیق صحنه، فهم صحیح رهنمودهای رهبری و تقویت وحدت ملی ، از ارکان اصلی مقابله با تهدیدات موجود است.

تحلیل راهبرد دشمن در جنگ ترکیبی

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تشریح راهبرد خصمانه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران بیان داشت که طرف مقابل به این جمع‌بندی رسیده است که حملات نظامی و بمباران مناطق مختلف کشور به‌تنهایی قادر به محقق‌سازی اهداف موردنظرشان نیستند. ازاین‌رو، دشمن درصدد تضعیف انسجام داخلی، ایجاد اختلاف و فراهم کردن زمینه بی‌ثباتی در کشور است.

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وی افزود که جبهه مقابل در کنار اقدامات نظامی، از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماتیک نیز استفاده می‌کند تا با ایجاد شکاف در جامعه، وحدت و همبستگی ملی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، شناخت ماهیت جنگ ترکیبی و مقابله همه‌جانبه با آن، ضرورتی اساسی و اجتناب‌ناپذیر برای صیانت از منافع ملی است.

آمادگی نیروهای مسلح و چالش‌های رسانه‌ای

سردار جوانی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح کشور تصریح کرد که ارتش و سپاه در بخش‌های مختلف زمینی، دریایی و هوافضا با وحدت، انسجام و تلاش شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت‌های خود هستند. این نیروها برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی دشمن، کاملاً آماده و هوشیار می‌باشند و در تمام محورهای دفاعی فعالیت‌های نظارتی و عملیاتی خود را ادامه می‌دهند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقابله با جنگ ترکیبی را مستلزم رویکردی متناسب و چندوجهی دانست و خاطرنشان ساخت که همان‌گونه که دشمن در عرصه‌های مختلف با هماهنگی و برنامه‌ریزی اقدام می‌کند، ما نیز باید در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی اقدامات منسجم و متناسبی داشته باشیم. مسئولان هر بخش موظفند با شناخت دقیق شرایط، برای مواجهه با تهدیدات برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین به اهمیت جنگ رسانه‌ای و شناختی اشاره کرد و اظهار داشت که یکی از عرصه‌های مهم جنگ ترکیبی، میدان رسانه است. جوانی هشدار داد که گاهی برخی رسانه‌های داخلی به‌جای تمرکز بر مقابله با عملیات رسانه‌ای و روانی دشمن، درگیر اختلافات و تقابل‌های داخلی می‌شوند که این امر به نفع دشمن تمام می‌شود.

مسئولیت هادیان سیاسی در تبیین واقعیت‌ها

سردار جوانی با اشاره به مسئولیت سنگین هادیان سیاسی در شرایط فعلی، بیان داشت که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بصیرت و آگاهی در عرصه روشنگری هستیم. وی خاطرنشان کرد که هادیان سیاسی باید با آگاهی و بصیرت، در عرصه آگاهی‌بخشی حضوری فعال داشته باشند تا جامعه نسبت به شیوه‌ها و ابزارهای دشمن آگاه شود.

وی مقابله با جنگ ترکیبی را مستلزم جهاد ترکیبی دانست و افزود که این جنگ تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی را نیز دربرمی‌گیرد. هر یک از این حوزه‌ها ابزارها و مختصات خاص خود را دارند و نیازمند مدیریت هوشمندانه و هدفمند هستند تا از تحقق اهداف طرف مقابل جلوگیری شود.

تأکید بر ولایت فقیه و انسجام امت

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه وحدت و انسجام در منظومه فکری انقلاب اسلامی بیان کرد که در شرایط یک نبرد راهبردی و سرنوشت‌ساز، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و وحدت نیاز داریم. وی خاطرنشان ساخت که یکی از مهم‌ترین امیدهای دشمن، ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مردم است و باید از این طریق پیشگیری کرد.

جوانی با اشاره به دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره ولایت فقیه اظهار داشت که امام راحل با صراحت درباره ولایت فقیه سخن گفته‌اند و میان مقامات معنوی معصومان(ع) و جایگاه ولایت فقیه تفاوت قائل شده‌اند. ایشان ولایت را عامل وحدت‌بخش امت معرفی کرده و همواره بر وحدت کلمه به‌عنوان رمز پیروزی انقلاب اسلامی تأکید داشته‌اند.

وی در پایان تأکید کرد که موضوع ولایت باید با نگاهی اعتقادی و توحیدی مورد توجه قرار گیرد و کسانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، باید در عمل نیز به تقویت همبستگی و پرهیز از اختلاف کمک کنند. نخستین مسئولیت هادیان سیاسی این است که پیش از هر اقدامی برای درک عمیق و صحیح مطالب و رهنمودهای رهبری تلاش کنند تا بتوانند نقش خود را به‌درستی ایفا نمایند.