جوانی: دشمن به دنبال تضعیف انسجام داخلی از طریق جنگ ترکیبی است

سردار یدالله جوانی در همایش قم تأکید کرد که دشمن برای ناکامی اهداف خود از جنگ ترکیبی استفاده می‌کند و راه مقابله با آن، حفظ وحدت ملی و آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح است.

سردار یدالله جوانی ، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر دوشنبه در همایش سیاسی بصیرتی شبکه فرهنگی، صالحین و هادیان سیاسی نواحی مقاومت بسیج قم، راهبرد جدید دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران را تشریح کرد. وی با اشاره به تغییر تاکتیک‌های خصمانه، اظهار داشت که طرف مقابل به این نتیجه رسیده است که حملات نظامی و بمباران صرف، دیگر نمی‌تواند اهداف موردنظرش را محقق کند.

استراتژی جدید دشمن برای ایجاد تفرقه داخلی

جوانی افزود که جبهه مقابل در کنار اقدامات نظامی، از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماتیک نیز استفاده می‌کند. هدف اصلی این چرخش استراتژیک، تضعیف انسجام داخلی، ایجاد اختلاف و فراهم کردن زمینه بی‌ثباتی در کشور است. وی تأکید کرد که شناخت ماهیت جنگ ترکیبی و مقابله همه‌جانبه با آن، ضرورتی اساسی برای حفظ امنیت ملی محسوب می‌شود.

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معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه دشمن درصدد ایجاد شکاف در جامعه است، افزود که واحدت و همبستگی ملی تحت تأثیر این حملات قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، نیاز است که تمامی ارکان نظام و جامعه نسبت به ابعاد مختلف این تهدید هوشیار باشند و با دیدی باز، راهکارهای مقابله را بررسی کنند.

آمادگی کامل نیروهای مسلح در ابعاد مختلف

سردار جوانی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد که ارتش و سپاه در بخش‌های مختلف زمینی، دریایی و هوافضا با وحدت، انسجام و تلاش شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت‌های خود هستند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با هرگونه تهدید خارجی یا داخلی کاملاً آماده هستند.

وی در ادامه گفت که مقابله با جنگ ترکیبی نیازمند رویکردی متناسب و چندوجهی است. همان‌گونه که دشمن در عرصه‌های مختلف با هماهنگی و برنامه‌ریزی اقدام می‌کند، ما نیز باید در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی اقدامات منسجم و متناسبی داشته باشیم تا خنثی‌سازی تهدیدات محقق شود.

نقش محوری هادیان سیاسی در مدیریت بحران

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت جنگ رسانه‌ای و شناختی، یکی از عرصه‌های مهم جنگ ترکیبی را میدان رسانه معرفی کرد. وی اظهار داشت که در این حوزه با چالش‌هایی در زمینه حفظ انسجام و هماهنگی مواجه هستیم و باید نقاط ضعف خود را شناسایی کرد.

جوانی افزود که گاهی برخی رسانه‌های داخلی به‌جای تمرکز بر مقابله با عملیات رسانه‌ای و روانی دشمن، درگیر اختلافات و تقابل‌های داخلی می‌شوند. دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف، ایجاد اخلال، نفوذ و فریب را برای هدف قرار دادن انسجام جامعه دنبال می‌کند و هادیان سیاسی باید با بصیرت کامل، از این فرصت‌طلبی‌ها جلوگیری کنند.

تأکید بر ولایت فقیه به‌عنوان محور وحدت

سردار جوانی با اشاره به جایگاه وحدت و انسجام در منظومه فکری انقلاب اسلامی بیان کرد که امروز در شرایط یک نبرد راهبردی و سرنوشت‌ساز، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و وحدت نیاز داریم. وی با استناد به دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره ولایت فقیه، خاطرنشان کرد که امام راحل ولایت را عامل وحدت‌بخش امت معرفی کرده‌اند.

وی افزود که امام خمینی(ره) همواره بر وحدت کلمه به‌عنوان رمز پیروزی انقلاب اسلامی تأکید داشتند و امروز نیز پیروان ولایت باید در روابط و مناسبات خود، روحیه همدلی و همراهی را تقویت کنند. مسئولیت هادیان سیاسی در شرایط کنونی، تبیین ابعاد مختلف جنگ ترکیبی و آگاه‌سازی جامعه نسبت به شیوه‌ها و ابزارهای دشمن است.