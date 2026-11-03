قیمت نفت برنت و WTI افزایش یافت؛ گلدمن ساکس، یو.بی.اس و این.دی.سی پیش‌بینی‌های خود را برای پایان سال و سال آینده به شدت بالا بردند.

شاخص‌های جهانی قیمت نفت در جریان معاملات امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ شاهد نوسانات صعودی محسوسی بودند. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت یا WTI آمریکا با افزایش ۲۰ سنت معادل ۰.۲۱ درصد، به عدد ۹۶ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید.

همزمان با این رویداد، قیمت نفت خام برنت نیز با رشد ۳ سنت معادل ۰.۰۳ درصد، سقف ۱۰۴ دلار در هر بشکه را پشت سر گذاشت. این حرکت قیمت‌ها در شرایطی رخ داد که روز دوشنبه پیش از آن، هر دو شاخص نفتی تحت تاثیر امیدواری‌های بازار برای پایان یافتن جنگ در خاورمیانه، بیش از ۷ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده بودند.

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تحلیل‌گران بانکی پیش‌بینی‌ها را افزایش دادند

گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را از قیمت نفت خام برنت افزایش داده و اکنون انتظار دارد که میانگین قیمت این شاخص نفتی در دسامبر به ۱۰۵ دلار برسد. این رقم نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی گلدمن ساکس برای ماه دسامبر است که بر پایه ۹۰ دلار در هر بشکه محاسبه می‌شد.

تحلیلگران گلدمن ساکس همچنین پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت نفت خام برنت در سال آینده به ۸۸ دلار در هر بشکه خواهد رسید. این عدد نسبت به پیش‌بینی قبلی این موسسه که ۸۰ دلار در هر بشکه بود، افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود.

تغییر موضع تحلیلگران بانک این.دی.سی

تحلیلگران بانک این.دی.سی نیز هفته گذشته در یادداشتی ضمن افزایش ۱۰ درصدی پیش‌بینی خود برای قیمت نفت برنت، اعلام کردند که انتظار دارند این شاخص در پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۰۵ دلار در هر بشکه برسد. این بازنگری در پیش‌بینی‌ها جدیدترین مورد در میان اصلاحات مشابه توسط بانک‌های متعدد محسوب می‌شود.

بانک این.دی.سی خاطرنشان کرد که هشت ماه تطبیق با اختلال در عرضه خاورمیانه، به طور قابل توجهی آن ضربه‌گیرهایی را که شوک اولیه را جذب کرده بودند، تضعیف کرده است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده نگرانی عمیق بازار از تداوم تنش‌هاست.

یو.بی.اس و فیلیپ نوا بر ریسک ژئوپلیتیک تاکید دارند

بنیاد مالی یو.بی.اس نیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت شاخص نفت برنت در پایان سال جاری به ۱۱۰ دلار در هر بشکه برسد. این پیش‌بینی بلندپروازانه بیانگر آن است که بازار انتظارات خود را برای شوک‌های قیمتی بیشتر در فصل پایانی سال افزایش داده است.

از سوی دیگر، پریانکا ساچدوا مدیر بخش بینش بازار در شرکت فیلیپ نوا معتقد است که ناتوانی قیمت‌ها در حفظ رشدهای پایدار نشان می‌دهد که هم‌اکنون یک نرخ ریسک ژئوپلیتیک قابل توجه در قیمت نفت نهفته است. او افزود تا زمانی که شواهد ملموسی از اختلالات بیشتر در عرضه فیزیکی نفت یا زیرساخت‌های حیاتی انرژی وجود نداشته باشد، صرفا انتشار اخبار و عناوین جدید به تنهایی برای تداوم روند صعودی قیمت‌ها کافی نخواهد بود.

تاثیر مناقشات منطقه‌ای بر قیمت بنزین

تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت بنزین است که باری بر دوش رای‌دهندگان محسوب می‌شود. به همین دلیل، دونالد ترامپ تحت فشار است تا به این مناقشه پایان دهد. نگرانی‌ها از تشدید دوباره درگیری‌ها در خاورمیانه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه آمریکا نیز بر قیمت‌ها تاثیرگذار بوده است.

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت برنت در پایان ماه اکتبر به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید. این افزایش ناشی از نگرانی‌های جدی بازار مبنی بر شدت گرفتن درگیری‌ها پس از رویدادهای سیاسی آمریکا بود.

جریان نفت خلیج فارس و آینده بازار

با وجود همه این پیش‌بینی‌های صعودی، گزارش‌های متعدد مدعی هستند که جریان نفت از خلیج فارس به سطوح پیش از جنگ بازگشته و حتی از آن فراتر رفته است. این پارادوکس بین وضعیت واقعی جریان نفت و قیمت‌های بالای پیش‌بینی شده، نشان‌دهنده نقش فزاینده ریسک‌های ژئوپلیتیک در تعیین قیمت‌هاست.

ترکیب پیش‌بینی‌های گلدمن ساکس، یو.بی.اس و این.دی.سی با اظهارات کارشناسان مستقل نشان می‌دهد که بازار انرژی در مسیر تعیین سقف‌های قیمتی بالاتر قرار دارد. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که با وجود ثبات ظاهری در جریان تحویل نفت، عوامل سیاسی همچنان محرک اصلی نوسانات قیمت هستند.