قیمت نقره امروز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ با افزایش ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومانی به ۴۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسید. قیمت اونس جهانی نزولی بود. جزئیات قیمت شمش‌ها را بخوانید.

قیمت نقره در بازار داخلی ایران روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ شاهد جهش قابل توجهی بود و با افزایش ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومانی نسبت به معاملات روز گذشته، رقم ۴۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان برای هر گرم را ثبت کرد. این رشد قیمت در حالی رقم خورد که روند قیمت جهانی نقره در همان بازه زمانی نزولی بود و ا ونس جهانی نقره روی عدد ۴۲ دلار و ۴۱ سنت تثبیت شد. این اختلاف بین روند صعودی بازار داخلی و روند کاهشی بازار جهانی، نشان‌دهنده تأثیرگذاری متغیرهای خاص اقتصادی و ارزی در قیمت‌گذاری فلزات گرانبها در ایران است که باعث ایجاد شکاف در قیمت‌های نهایی برای مصرف‌کنندگان داخلی شده است.

لیست کامل قیمت شمش‌های نقره در بازار

بر اساس آخرین داده‌های موجود در بازار، قیمت شمش‌های مختلف نقره با اوزان گوناگون به شرح زیر اعلام شده است. شمش نقره ۱۰ گرمی با قیمت پنج میلیون و ۵۳۵ هزار تومان، شمش نقره ۲۰ گرمی با رقم ۱۰ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان، و شمش نقره یک اونسی با قیمت ۱۵ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان معامله می‌شود. همچنین شمش نقره ۵۰ گرمی با رقم ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و شمش نقره ۱۰۰ گرمی با قیمت ۴۹ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان در دسترس خریداران است. شمش نقره ۲۵۰ گرمی با رقم ۱۲۰ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان و شمش نیم کیلویی با قیمت ۲۴۰ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان نیز در این رده قیمتی قرار دارند. در نهایت، شمش نقره یک کیلویی ایرانی با بالاترین قیمت ۴۷۳ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان در بازار به ثبت رسیده است.

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تفاوت روند قیمت جهانی و بازار داخلی

بررسی تطبیقی بازارهای جهانی و داخلی نشان می‌دهد که نقره جهانی در روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ تحت فشار فروش قرار داشته و به پایین‌ترین سطح خود در محدوده ۴۲ دلار و ۴۱ سنت نزدیک شده است. با این وجود، نقره در بازار ایران با وجود افت قیمت جهانی، توانسته است با افزایش ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومانی به قیمت ۴۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان برسد. این پارادوکس قیمتی عمدتاً ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم انتظاری در اقتصاد ایران است که قیمت تمام‌شده واردات یا تولید داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که قیمت نهایی نقره در ایران تابعی پیچیده از قیمت اونس جهانی، نرخ دلار در بازار آزاد و حباب موجود در بازار فلزات گرانبها است که این سه عامل به صورت همزمان بر قیمت‌گذاری شمش‌های مختلف نقره اثر می‌گذارند.

هشدار کارشناسان درباره حباب و ریسک خرید

کارشناسان بازارهای مالی هشدارهای جدی را برای خریداران نقره به خصوص در خرید شمش‌های سکه‌ای و سرمایه‌ای صادر کرده‌اند. به گفته کارشناسان، شمش نقره در حال حاضر دارای نوسانات شدید و حباب قیمتی بالایی است که می‌تواند ریسک بالای سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد. بنابراین، توصیه می‌شود خریداران پیش از هرگونه اقدام مالی، اعتبار و مجوز رسمی واحد فروش را به دقت بررسی کنند. اکیداً توصیه می‌شود معامله‌گران با احتیاط کامل و بدون شتاب‌زدگی و عجله، معاملات خود را انجام دهند تا از زیان‌های ناشی از نوسانات ناگهانی قیمت یا خرید از فروشندگان غیرمعتبر در امان بمانند.

تأثیر نوسانات قیمت بر استراتژی سرمایه‌گذاری

با توجه به افزایش قیمت نقره به ۴۲۰ هزار تومان برای هر گرم و رشد قابل توجه شمش‌های مختلف، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری باید بازنگری شوند. قیمت شمش نقره یک کیلویی که به ۴۷۳ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان رسیده است، نشان‌دهنده تقاضای بالا برای نگهداری ارزش سرمایه در قالب فلزات گرانبهاست. با این حال، با وجود افت قیمت جهانی نقره به ۴۲ دلار و ۴۱ سنت، خریداران داخلی باید مراقب باشند که حباب قیمتی داخلی باعث خرید در اوج قیمت نشود. بررسی دقیق‌تر حباب موجود در شمش‌های ۱۰ گرمی تا ۱ کیلویی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرند و از نوسانات غیرمنتظره بازار در روزهای آینده در امان بمانند.