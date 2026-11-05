جهش تورم مواد غذایی اروپا به بالاترین سطح سه ساله با تمرکز بر محصولات تازه

تورم منطقه یورو در اکتبر به ۴ درصد رسید. افزایش قیمت محصولات تازه و اختلالات لجستیکی در ایتالیا و فرانسه فشار بر مصرف‌کنندگان را دوچندان کرده است.

تورم در منطقه یورو در ماه اکتبر به رقم قابل توجه ۴ درصد رسید که بالاترین سطح ثبت شده در بیش از سه سال گذشته محسوب می‌شود. این افزایش قیمت بر اساس برآوردهای مقدماتی منتشر شده توسط یورواستات در روز چهارشنبه گزارش شده است. در حالی که قیمت کالاهای فرآوری شده با نرخ کمتری رشد کرده‌اند، محصولات تازه غذایی بیشترین فشار را بر دوش خانوارها گذاشته‌اند. این روند نشان می‌دهد که آرامش نسبی بازار پس از یک سال دوباره جای خود را به گرانی‌های قابل توجه داده است.

اختلالات لجستیک و خالی شدن قفسه‌ها در ایتالیا

ایتالیا یکی از مثال‌های بارز و افراطی از این چالش‌هاست که در آن اختلالات عرضه قفسه‌های فروشگاه‌ها را خالی کرده است. حدود دو هفته پیش، رانندگان کامیون که از هزینه بالای گازوئیل خشمگین بودند، جاده‌ها و بنادر سراسر جنوب ایتالیا را بستند. این اعتراضات باعث شد انبارها از بارگیری دست بردارند و قفسه‌های مربوط به گوشت، شیر تازه، میوه و آب بطری در مناطق کامپانیا، پولیا و کالابریا تا نیمه خالی بمانند.

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این اتفاق در برخی از مغازه‌های کوچک در ناپل و نقاط دیگر جنوب ایتالیا تنها ظرف یک روز رخ داد. آمار مقدماتی اداره ملی آمار ایتالیا، ایستات، نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده در ماه اکتبر نسبت به یک سال قبل ۷.۵ درصد بالاتر رفته است. در سپتامبر این رقم ۵.۵ درصد بود که نشان‌دهنده شتاب گرفتن تورم غذایی در این کشور است.

تحلیل آمار تورم در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا

در مقایسه با ایتالیا، قیمت مواد غذایی در سطح منطقه یورو بسیار کندتر افزایش یافته است. در منطقه یورو، قیمت مواد غذایی، الکل و دخانیات در ماه اکتبر نسبت به یک سال پیش تنها ۱.۶ درصد بالا رفت. در کل اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در سپتامبر، که تازه‌ترین ماه موجود برای آمار همه کشورهاست، تنها ۰.۶ درصد بیشتر از سال قبل بود.

با این حال، تصویر کلی یکنواخت نیست و تفاوت‌های چشمگیری بین انواع کالاها وجود دارد. قیمت مواد غذایی فرآوری‌شده، الکل و دخانیات در اکتبر نسبت به یک سال پیش فقط ۰.۵ درصد افزایش یافت. در مقابل، قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده، از جمله میوه و سبزیجات، گوشت و ماهی، ۴.۶ درصد بالا رفت که رقمی بالاتر از ۲.۷ درصد ثبت شده در اوت است.

وضعیت خاص فرانسه و کاهش مالیات در سوئد

در فرانسه، در مجموع قیمت مواد غذایی در اکتبر ۱.۲ درصد افزایش یافت. اما محصولات تازه نسبت به یک سال قبل ۸ درصد گران‌تر بودند. این رقم طبق اعلام اداره آمار فرانسه، اینسی، از ۹.۵ درصد در سپتامبر پایین‌تر آمده است. در آلمان، قیمت مواد غذایی تنها ۰.۴ درصد بیشتر شد و در پرتغال، قیمت مواد غذایی فرآوری‌نشده ۳.۷ درصد بالا رفت که همان میزان ثبت شده در سپتامبر است.

برخی کشورها سیاست‌های متفاوتی را برای مقابله با گرانی اجرا کرده‌اند. در ۱۴ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی حتی از یک سال قبل هم کمتر بود. بیشترین کاهش در سوئد ثبت شد، جایی که قیمت‌ها ۶.۳ درصد پایین آمد. این کاهش پس از کم شدن مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت در روز اول آوریل رخ داد و این کاهش تا پایان سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد دارد.

تبعات بلندمدت بر خانوارهای اروپای شرقی و پیش‌بینی‌ها

از سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی، زمانی که قیمت انرژی شروع به جهش کرد، قیمت مواد غذایی در اتحادیه اروپا حدود یک‌سوم افزایش یافته است. در مجارستان، قیمت‌ها بیش از نصف بالا رفته و در بلغارستان، استونی و رومانی این افزایش اندکی بیش از ۵۰ درصد است. اروپای شرقی سنگین‌ترین بار را به دوش می‌کشد زیرا مواد غذایی سهم بیشتری از هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد.

موسسه تحلیلی پانتئون ماکروایکانامیکس پیش‌بینی می‌کند تورم منطقه یورو در ماه ژانویه به اوج ۴.۵ درصد برسد و بانک مرکزی اروپا در ماه دسامبر نرخ‌های بهره را افزایش دهد. آمار ماه اکتبر نشان می‌دهد هم‌زمان با رسیدن قبوض سنگین گرمایش در زمستان، ممکن است سرعت افزایش قیمت مواد غذایی هم دوباره بالا برود. این فشار در بخش‌هایی از جنوب ایتالیا از هم‌اکنون توسط خریداران احساس شده است.