تحلیل بازار طلا و سکه در دوم آذر ۱۴۰۵ با افزایش قیمت دلار به ۲۷۰ هزار تومان و اونس جهانی به ۳۶۱۹ دلار. بررسی قیمت‌های لحظه‌ای سکه امامی، بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار.

قیمت طلا و سکه در معاملات روز دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ با یک روند کاملاً صعودی آغاز شد و این momentum مثبت تا معاملات عصرگاهی نیز ادامه یافت. هم‌افزایی افزایش ارزش دلار و اونس جهانی طلا، تقاضا را در بازار داخلی به شدت افزایش داد و منجر به ورود سکه امامی به کانال ۲۵۲ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به کانال ۲۴ میلیون تومان شد.

سکه بهار آزادی پرافتخارترین قطعه بازار شد

در میان انواع مختلف سکه، سکه بهار آزادی بیشترین رشد ارزش را ثبت کرد و با افزایش هفت میلیون تومانی، در کانال ۲۴۵ میلیون تومان به معامله پرداخت. قیمت سکه بهار آزادی روی رقم ۲۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شد و این قطعه در معاملات عصرگاهی افزایش ۷ میلیون تومانی را تجربه کرد که نشان‌دهنده استقبال گسترده خریداران از این نوع سکه است.

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سکه امامی نیز با قدرت تمام در کانال ۲۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد و در ساعات عصرگاهی موفق به کسب رشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی شد. این در حالی است که نیم‌سکه با قیمت ۱۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و ربع‌سکه با قیمت ۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و افت ۴۰۰ هزار تومانی همراه بود.

محرک‌های اصلی رشد قیمت دلار و اونس جهانی

افزایش چهار هزار تومانی قیمت دلار و ورود این اسکناس به کانال ۲۷۰ هزار تومان، به عنوان مهم‌ترین عامل داخلی در رشد قیمت طلا و سکه در بازار ایران شناسایی شد. این اتفاق مستقیماً بر قدرت خرید داخلی و ارزش دارایی‌های طلایی اثر گذاشت و بازار را وارد فاز صعودی کرد.

همزمان، اونس جهانی طلا نیز در معاملات عصرگاهی با افزایش هفت دلاری به سطح ۳۶۱۹ دلار رسید. هم‌جهتی این دو محرک افزایشی، یعنی رشد دلار داخلی و اونس جهانی، فشار صعودی قدرتمندی را بر قیمت‌های نهایی طلا و سکه در بازارهای داخلی تحمیل کرد و فرآیند افزایش قیمت را شتاب بخشید.

پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی برای بازه‌های بعدی

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر قیمت دلار در کانال ۲۷۰ هزار تومان تثبیت شود و اونس جهانی نیز به روند افزایشی خود ادامه دهد، این امر از قیمت طلای داخلی و قطعات سکه حمایت خواهد کرد. بر اساس این سناریو، تداوم رشد اونس جهانی و تثبیت دلار در سطوح بالاتر می‌تواند طلای ۱۸ عیار را به محدوده ۲۴ میلیون و ۳۰۰ تا ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه امامی را به محدوده ۲۵۵ تا ۲۵۸ میلیون تومان برساند.

در مقابل، اگر دلار در کانال ۲۷۰ هزار تومان با مقاومت مواجه شود و اونس جهانی طلا نیز از رشد روز دوشنبه عقب‌نشینی کند، احتمال تعدیل قیمت‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی، طلای ۱۸ عیار می‌تواند در محدوده ۲۳ میلیون و ۷۰۰ تا ۲۴ میلیون تومان نوسان کند و سکه امامی نیز به محدوده ۲۴۷ تا ۲۵۰ میلیون تومان بازگردد که این سناریو نشانه‌ای از حساسیت بالای بازار به نوسانات ارزی است.