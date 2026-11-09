جهش ۴۰۰ دلاری اونس جهانی طلا و افزایش قیمت سکه در ۱۸ آبان

افزایش شدید اونس جهانی به ۴۰۹۸ دلار باعث رشد قیمت طلا و سکه در ۱۸ آبان شد. دلار ثابت و قیمت امامی به ۲۵۸ میلیون رسید.

بازار طلا ی ایران در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با شیبی صعودی در آستانه بازگشایی معاملات قرار گرفت. این حرکت افزایشی در حالی رخ داد که ثبات قیمت دلار در بازارهای داخلی، نقش این متغیر را در تحولات لحظه‌ای بازار به حاشیه راند. به نظر می‌رسد در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی و نوسانات بازارهای جهانی ادامه دارد، اونس جهانی طلا به عامل اصلی و پررنگ‌ترین محرک برای تعیین قیمت‌های نهایی در بازار داخلی تبدیل شده است.

تحلیل حرکت اونس جهانی و ثبات دلار

مهم‌ترین اتفاق در تحولات امروز بازار، ثبت رکورد جدید برای اونس جهانی طلا است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی با افزایش قابل توجه به رقم ۴۰۹۸ دلار رسید. این رشد شدید در قیمت جهانی، مستقیماً بر کف قیمت‌ها در بازار ایران تأثیر گذاشت. در مقابل، نرخ ارز در بازار داخلی با ثباتی نسبی همراه بود و قیمت دلار نسبت به روز گذشته هیچ تغییری نداشت. دلار همچنان روی رقم ثابت ۲۶۴ هزار تومان معامله می‌شود. این دوگانگی بین ثبات نرخ ارز و جهش قیمت طلا، نشان‌دهنده تغییر الگوی تصمیم‌گیری خریداران در بازار است.

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جزئیات تغییرات قیمت سکه‌های بانکی

در بخش سکه‌های بانکی، وضعیت بازار متفاوت است و هر قطعه مسیر قیمت‌گذاری خود را به تنهایی طی می‌کند. اتحادیه طلا و جواهر قیمت سکه امامی را روی عدد ۲۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این رقم نشان‌دهنده رشد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته است. سکه بهار آزادی نیز با افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، در کانال ۲۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد. در مقابل، نیم‌سکه مسیر نزولی پیش گرفت و با کاهش ۳۰۰ هزار تومانی به رقم ۱۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. ربع سکه نیز با افزایش ۹۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت شد.

وضعیت قیمت گرم سکه و طلای ۱۸ عیار

در میان انواع مختلف سکه، سکه گرمی از تغییرات قیمتی در امان ماند و بدون تغییر قیمت، با رقم ۳۷ میلیون تومان دادوستد می‌شود. همچنین قیمت طلای ۱۸ عیار که مبنای اصلی قیمت‌گذاری مصنوعات طلا است، روندی افزایشی داشته است. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، هر مثقال طلا با افزایش یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومانی، به رقم ۱۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۲۶۴ هزار تومانی، با قیمت ۲۵ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان در بازار حضور دارد. این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده فشار مستقیم قیمت جهانی بر حباب داخلی بازار است.