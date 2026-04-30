جهش قیمت نفت به ۱۲۶ دلار در پی تداوم محاصره دریایی ایران

اعلام تداوم محاصره دریایی ایران توسط رئیس جمهور آمریکا باعث افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی شد. این اقدام با هدف اعمال فشار بر ایران برای توافق در مورد برنامه هسته‌ای انجام می‌شود.

پس از اعلام رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تداوم محاصره دریایی ایران تا زمان دستیابی به توافق، قیمت نفت با جهشی بی‌سابقه به ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید.

این بالاترین قیمت نفت در بازارهای جهانی از سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود. پیش‌تر، در پی تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت نفت برنت دریای شمال از ۱۲۰ دلار عبور کرده و به طور موقت به ۱۳۹ دلار نیز رسیده بود.

اکنون، پس از گذشت دو ماه از آغاز درگیری‌های ایالات متحده و اسرائیل با ایران، خبر غیرمنتظره‌ای از سوی دونالد ترامپ در روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت، باعث افزایش ۱۳ درصدی قیمت نفت برنت در عرض ۲۴ ساعت شد. در ابتدای بعدازظهر چهارشنبه، قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه ژوئن با ۵.۱۶ درصد افزایش به ۱۱۷ دلار رسید که بالاترین سطح از زمان آتش‌بس شکننده بین ایالات متحده و ایران بود.

این افزایش قیمت تا پایان روز ادامه یافت و با تأیید خبر تداوم محاصره دریایی ایران توسط دونالد ترامپ، قیمت نفت برنت به ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسید. یک مقام کاخ سفید پیش‌تر در روز چهارشنبه اعلام کرده بود که ایالات متحده ممکن است محاصره دریایی ایران را برای چند ماه دیگر تمدید کند، موضوعی که در نشستی میان دونالد ترامپ و مدیران صنعت نفت مطرح شده بود.

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز پیش‌تر گزارش داده بود که ترامپ به دستیاران خود دستور داده تا برای یک محاصره طولانی‌مدت تنگه هرمز آماده شوند. رئیس‌جمهور آمریکا سپس اعلام کرد که قصد دارد ایران را تا زمانی که با توافقی برای رفع نگرانی‌های آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای خود موافقت نکند، تحت محاصره دریایی نگه دارد. ترامپ در گفت‌وگویی با وب‌سایت اکسیوس اظهار داشت: «محاصره از بمباران مؤثرتر است. آن‌ها در حال خفه شدن هستند و اوضاع برایشان بدتر خواهد شد.

آن‌ها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. » او همچنین پیشنهاد ایران مبنی بر بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. ترامپ معتقد است که ایران خواهان دستیابی به توافق برای لغو محاصره است و افزود: «آن‌ها می‌خواهند به توافق برسند، نمی‌خواهند من محاصره را ادامه دهم و من هم نمی‌خواهم، زیرا نمی‌خواهم آن‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشند.

» دولت آمریکا، به رهبری دونالد ترامپ، امیدوار است که محاصره بنادر ایران مانع از صادرات نفت این کشور شود و با پر شدن مخازن نفت در بندر خارک، مقامات نفتی ایران را وادار به توقف کامل تولید و استخراج نفت کنند. اگرچه نتیجه نهایی محاصره بنادر چنین خواهد بود، اما کارشناسان در مورد زمان توقف تولید در ایران اختلاف نظر دارند.

ترامپ ابتدا از چند روز آینده سخن می‌گفت، اما برخی معتقدند که این اتفاق زودتر از ۲۰ روز رخ نخواهد داد. همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در موسسه کپلر، به رادیوفردا گفت که محاصره دریایی ایران از سوی ایالات متحده «به طور جدی در حال انجام است» و افزود که «ایران دیگر توانایی صادرات نفت را ندارد و این توانایی در میان‌مدت تقریباً به صفر خواهد رسید».

فلک‌شاهی همچنین توضیح داد که «کاهش تولید یک موضوع پیچیده، فنی و هزینه‌بر است و در صورت ادامه محاصره، درآمد ایران می‌تواند از دو تا سه ماه آینده به صفر برسد». ترامپ پیش‌تر وعده داده بود که جنگ ایران چهار تا شش هفته بیشتر طول نخواهد کشید، اما اکنون دو ماه از آغاز این درگیری‌ها می‌گذرد و تنگه هرمز همچنان مسدود و محاصره بنادر جنوبی ایران ادامه دارد.

روزنامه گاردین گزارش داده است که هر روز بسته بودن تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت را نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه کاهش می‌دهد و یک وبلاگ اقتصادی وابسته به دانشگاه آکسفورد هشدار داده است که شش ماه بسته بودن تنگه هرمز می‌تواند تا ماه اوت سال جاری قیمت نفت را به ۱۹۰ دلار در هر بشکه برساند





RadioFarda_ / 🏆 13. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نفت محاصره دریایی ایران ترامپ قیمت نفت تنگه هرمز برنامه هسته‌ای

United States Latest News, United States Headlines