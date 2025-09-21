بازار طلا و سکه در نخستین روز هفته با جهشی قابل توجه روبرو شد، این در حالی بود که قیمت دلار از مرز ۱۰۲ هزار تومان عبور کرد و تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت‌ها داشت. کارشناسان معتقدند که هفته پیش رو برای این بازار پرنوسان خواهد بود.

در نخستین روز هفته، بازار طلا و سکه با جهشی چشمگیر بازگشایی شد، این در حالی بود که همزمان با آغاز اجرای مکانیسم ماشه، فضای روانی بازار های مالی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و این بار واکنش‌ها در قیمت طلا و سکه بیش از پیش مشهود بود. افزایش قیمت دلار و عبور آن از مرز ۱۰۲ هزار تومان، محرک اصلی صعود قیمت ‌ها در بازار طلا و سکه شد.

این روند افزایشی باعث شد تا طلای ۱۸ عیار با افزایشی بیش از نیم میلیون تومانی روبرو شود و سکه امامی نیز با پشت سر گذاشتن تمامی مقاومت‌های قبلی، به آستانه کانال ۱۰۰ میلیون تومانی نزدیک شود و رکوردی تازه ثبت کند. فعالان بازار طلا معتقدند که این افزایش قیمت در تمام قطعات سکه به صورت همزمان نشان‌دهنده آن است که بازار بیشتر تحت تاثیر نوسانات نرخ دلار قرار دارد تا تغییرات جهانی طلا. زیرا اونس جهانی طلا تنها افزایش جزئی دو دلاری را تجربه کرد و به ۳۶۸۴ دلار رسید.\کارشناسان اقتصادی با اشاره به این موضوع، اذعان دارند که اگر دلار بتواند در کانال ۱۰۲ هزار تومان تثبیت شود و حتی به سمت ۱۰۳ هزار تومان حرکت کند، قیمت طلا و سکه نیز قطعا رکوردهای جدیدی را ثبت خواهند کرد. در چنین شرایطی، طلای ۱۸ عیار به راحتی می‌تواند به سقف ۹.۵ میلیون تومان برسد و سکه امامی نیز وارد کانال ۱۰۰ میلیونی شود؛ سطحی که از نظر روانی و حیثیتی بسیار مهم است. در مقابل، در سناریوی کاهشی، کارشناسان معتقدند که اگر سیاست‌گذار با عرضه بیشتر وارد بازار شود و قیمت دلار به کانال ۱۰۱ هزار تومان عقب‌نشینی کند، بخشی از هیجان موجود در بازار طلا و سکه فروکش خواهد کرد. در این صورت، قیمت سکه امامی به محدوده ۹۷ تا ۹۸ میلیون تومان بازخواهد گشت و قیمت طلا نیز در حدود ۹.۲ میلیون تومان آرام خواهد گرفت. فعالان بازار طلا بر این باورند که بازار طلا و سکه در آستانه یک هفته پرنوسان و هیجان‌انگیز قرار دارد؛ هفته‌ای که می‌تواند مسیر قیمتی این بازار را برای فصل پاییز تعیین کند. در حال حاضر، اونس جهانی طلا با قیمت ۳۶۸۴ دلار در حال معامله است و رشد دو دلاری را نشان می‌دهد. همچنین، قیمت هر گرم اونس جهانی نقره با قیمت ۴۳ دلار و ۱۱ سنت معامله می‌شود و رشد ۱۴ سنتی داشته است. هر گرم نقره ۹۹۹ نیز با قیمت ۱۶۵ هزار و ۶۴۰ تومان معامله می‌شود که نسبت به روز گذشته، ۳ هزار و ۳۶۰ تومان افزایش داشته است.\در روز شنبه، سکه امامی با افزایش ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی در کانال ۹۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله شد. سکه بهار آزادی نیز با افزایش ۵ میلیون و ۴۱۵ هزار تومانی به قیمت ۹۲ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان رسید. نیم‌سکه با افزایش ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به قیمت ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ربع سکه با افزایش ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی به قیمت ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی نیز با قیمت ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به روز گذشته، ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را نشان می‌دهد. در بازار طلا نیز شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم؛ هر مثقال طلای ۱۸ عیار با افزایش ۲ میلیون و ۳۵۵ هزار تومانی به قیمت ۴۰ میلیون و ۲۲۴ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۵۴۷ هزار تومانی در محدوده ۹ میلیون و ۲۸۵ هزار تومانی معامله شد و قیمت طلای دست دوم نیز ۹ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان بود. حباب سکه در روز شنبه صعودی شد؛ به جز ربع سکه که کاهش ۳۰ هزار تومانی را تجربه کرد. حباب سکه امامی ۱ میلیون و ۳۷۹ هزار تومان، سکه بهار آزادی ۱ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان، نیم‌سکه ۱ میلیون و ۴۰ هزار تومان و ربع سکه ۸۲۷ هزار تومان افزایش یافت





