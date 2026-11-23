قیمت سکه امامی در ۲ آذر ۱۴۰۵ به ۲۵۱ میلیون تومان رسید و اونس جهانی طلا رکورد ۳۶۱۲ دلار را ثبت کرد. بررسی دلایل رشد همزمان دلار و طلا و وضعیت بازار.

در روز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ ، بازار طلا و سکه با طوفانی از افزایش قیمت‌ها مواجه شد که رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رساند. محرک‌های اصلی این بازار هم‌زمان در حرکت بودند؛ رشد همزمان انس جهانی طلا و افزایش نرخ ارز در داخل کشور، تقاضای شدیدی را در بازار داخلی ایجاد کرد. در پی این موج صعودی، قیمت‌ها با شتابی قابل توجه به بالا پرتاب شدند و سیگنال‌های قوی از ادامه روند افزایشی به بازار مخابره شد.

رونمایی از رکوردهای جدید در بازار سکه و طلا

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی اتحادیه طلا و جواهر، قیمت سکه امامی امروز به رقم خیره‌کننده ۲۵۱ میلیون تومان رسید. این ارز دیجیتال باارزش با رشد یک‌هزار و چهارصدهزار تومانی نسبت به معاملات روز گذشته، پیشتاز جهش قیمت‌ها در بازار مسکن و طلا بود. این افزایش قیمت نشان‌دهنده اعتماد مجدد سرمایه‌گذاران به این نهاد امن اقتصادی در شرایط نوسانات بازار است.

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سکه تمام بهار آزادی نیز از این موج صعودی بی‌نصیب نماند و با افزایش هشت میلیون و هشتصدهزار تومانی، روی رقم ۲۳۸ میلیون و پانصد هزار تومان معامله شد. نیم‌سکه نیز با پنج میلیون و نهصد هزار تومان رشد، به قیمت ۱۳۲ میلیون و هشتصد هزار تومان رسید. ربع سکه با پنج میلیون و صد هزار تومان افزایش به ۷۴ میلیون و یکصد هزار تومان و سکه گرمی با دو میلیون تومان رشد به ۳۵ میلیون تومان رسید.

تحلیل محرک‌های اصلی رشد انس جهانی و دلار

عامل کلیدی در این افزایش قیمت‌ها، بازگشت انس جهانی طلا به کانال‌های بالای ۳۶۰۰ دلار است. این ارز جهانی با بازگشایی در مسیر صعودی، روی رقم ۳۶۱۲ دلار معامله می‌شود که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود. هم‌زمان با این رویداد بین‌المللی، قیمت دلار در بازار ایران نیز چهار هزار تومان افزایش یافت و به رقم ۲۷۰ هزار تومان رسید. تجمیع این دو عامل صعودی، قدرت خرید را تحت فشار گذاشت و قیمت‌های ریالی را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

طلای ۱۸ عیار نیز از این روند مستثنی نبود و هر گرم آن بیش از ۹۰۰ هزار تومان رشد کرد. بر اساس قیمت‌های اعلامی، مثقال طلا با سه میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان افزایش، به قیمت ۱۰۴ میلیون و سیصد و ده هزار تومان رسید. طلای ۱۸ عیار با رشد ۹۳۰ هزار تومانی، در کانال ۲۴ میلیون و صد و پانزده هزار تومان قرار گرفت و ارزش ذاتی خود را تثبیت کرد.

پیش‌بینی روند بازار و پیامدهای اقتصادی برای مصرف‌کنندگان

هم‌جهتی محرک‌های داخلی و خارجی بازار طلا، سیگنال‌های قدرتمندی از تداوم این روند به خریداران و سرمایه‌گذاران می‌دهد. افزایش قیمت سکه و طلا می‌تواند تأثیر مستقیمی بر تورم انتظاری و رفتار مصرف‌کنندگان در سایر بخش‌ها داشته باشد. با توجه به نوسانات شدید اخیر، کارشناسان بازار معتقدند که این افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده اصلاح اساسی در ارزش پول ملی و تقاضای پناهگاه امن سرمایه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای آینده، ثبات یا نوسان بیشتر قیمت‌ها منوط به تحولات انس جهانی و نرخ ارز در بازارهای بین‌المللی خواهد بود. با این حال، با توجه به شرایط فعلی و رکوردهای ثبت شده در ۲ آذر ۱۴۰۵، بازار انتظار دارد که روند صعودی با شیب ملایم‌تر یا پایدارتری ادامه یابد. این وضعیت فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان عادی به همراه خواهد داشت.