قیمت نفت برنت با رشد ۳ سنتی به ۱۰۴ دلار رسید. تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را برای دسامبر افزایش دادند. بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازار انرژی.

شاخص‌های اصلی بازار انرژی در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ شاهد نوسانات قابل توجهی بودند که نشان‌دهنده حساسیت بالای این بازار به تحولات ژئوپلیتیکی است. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا با افزایش ۲۰ سنتی معادل ۰.۲۱ درصد، به رقم ۹۶ دلار و ۶۶ سنت در هر بشکه رسید. هم‌زمان با این اتفاق، قیمت نفت خام برنت نیز با رشد ۳ سنتی یا ۰.۰۳ درصد، مرز ۱۰۴ دلار در هر بشکه را پشت سر گذاشت.

تحلیل مکانیسم تغییرات قیمت نفت

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که روز دوشنبه، هر دو شاخص نفتی تحت تاثیر امیدها برای پایان یافتن جنگ در خاورمیانه، بیش از ۷ درصد کاهش قیمت را تجربه کرده بودند. پریانکا ساچدوا، مدیر بخش بینش بازار در شرکت فیلیپ نوا معتقد است که ناتوانی قیمت‌ها در حفظ این رشدها نشان می‌دهد که هم‌اکنون نیز یک نرخ ریسک ژئوپلیتیک قابل‌توجه در قیمت نفت نهفته است. او افزود: تا زمانی که شواهد ملموسی از اختلالات بیشتر در عرضه فیزیکی نفت یا زیرساخت‌های حیاتی انرژی وجود نداشته باشد، صرفا انتشار اخبار و عناوین جدید به تنهایی برای تداوم روند صعودی قیمت‌ها کافی نخواهد بود.

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مواضع بازیگران کلیدی و تحلیلگران بازار

تحلیلگران حوزه کالا در بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود را از قیمت نفت خام برنت افزایش داده‌اند و اکنون انتظار دارند که میانگین قیمت این شاخص نفتی در دسامبر به ۱۰۵ دلار برسد و در سال آینده نیز در سطوح بالا باقی بماند. این رقم نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به ۱۷ درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی گلدمن ساکس برای ماه دسامبر (۹۰ دلار در هر بشکه) است. این اصلاحیه که جدیدترین مورد در میان بازنگری‌های مشابه توسط بانک‌های متعدد محسوب می‌شود، در حالی صورت گرفته که گزارش‌های متعدد مدعی هستند جریان نفت از خلیج فارس به سطوح پیش از جنگ بازگشته و حتی از آن فراتر رفته است.

پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز آینده

تحلیلگران گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند که میانگین قیمت نفت خام برنت در سال آینده به ۸۸ دلار در هر بشکه برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی آنها (۸۰ دلار در هر بشکه) افزایش یافته است. تحلیلگران بانک ان زد نیز هفته گذشته در یادداشتی ضمن افزایش ۱۰ درصدی پیش‌بینی خود برای قیمت نفت برنت، اعلام کردند که انتظار دارند این شاخص در پایان سال ۲۰۲۶ به ۱۰۵ دلار در هر بشکه برسد. آنها خاطرنشان کردند که هشت ماه تطبیق با اختلال در عرضه خاورمیانه، به طور قابل توجهی آن ضربه‌گیرهایی را که شوک اولیه را جذب کرده بودند، تضعیف کرده است. بانک یوبی اس نیز پیش‌بینی می‌کند که قیمت این شاخص در پایان سال جاری به ۱۱۰ دلار در هر بشکه برسد.

عوامل سیاسی موثر بر ثبات بازار انرژی

قیمت نفت برنت در پایان ماه اکتبر به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته رسید. این افزایش ناشی از نگرانی‌هایی است مبنی بر اینکه ممکن است درگیری‌ها در خاورمیانه، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه آمریکا، دوباره شدت بگیرد. تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت بنزین است که باری بر دوش رای‌دهندگان محسوب می‌شود و به همین دلیل، ترامپ تحت فشار است تا به این مناقشه پایان دهد.