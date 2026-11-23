قیمت هر اونس طلا به ۳۶۱۶ دلار و ۵۱ سنت رسید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد انتظارات از سیاست‌های فدرال رزرو و نوسانات بازار سهام، عوامل اصلی این صعود قیمتی هستند.

قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۲.۴ درصد افزایش، به ۳۶۱۶ دلار و ۵۱ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۲.۹ درصد افزایش، ۳۶۱۶ دلار و ۶۰ سنت معامله شد. این رشد قیمتی همزمان با بازنگری تحلیلگران درباره مسیر آینده نرخ بهره در ایالات متحده رخ داده است. کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در شرکت کپیتال دات‌کام، معتقد است فروش گسترده سهام شرکت‌های فناوری و کاهش انتظارات از رونق هوش مصنوعی، موتور اصلی این تغییرات بوده است. این عوامل باعث شده است بازارها پیش‌بینی‌های خود را اصلاح کرده و حمایت بنیادی از قیمت طلا ایجاد کنند.

کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر

طبق داده‌های منتشر شده از ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در دسامبر را ۹۳.۵ درصد برآورد می‌کنند. این رقم نسبت به احتمال تقریبا ۱۰۰ درصدی که هفته گذشته ثبت شده بود، کاهش یافته است. نرخ‌های بهره بالاتر معمولا بر قیمت طلا فشار نزولی می‌آورند، زیرا هزینه فرصت نگهداری طلای بدون بازده را افزایش می‌دهند. با این حال، در شرایط فعلی، ترس از رکود اقتصادی و نوسانات شدید در بازار سهام، جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی امن افزایش داده است.

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نظرات استراتژیست‌ها درباره ادامه روند صعودی

دیلین وو، استراتژیست در شرکت کارگزاری پپرستون گروپ، با وجود بهبود محدود قیمت‌ها در معاملات اولیه، هشدار می‌دهد که هنوز برای اعلام پایان روند نزولی طلا زود است. وی تاکید کرد که اگر نوسانات بازار سهام ادامه پیدا کند، نمی‌توان احتمال فروش اجباری بیشتر دارایی‌ها را نادیده گرفت. در همین حال، معاملات آتی سهام آمریکا افزایش یافت و مقام‌های اقتصادی تلاش کردند بازارهای سهام آسیا را که با افت شدیدی روبه‌رو شده‌اند، تقویت کنند. این تحولات پس از ریزش گسترده سهام شرکت‌های فناوری و تولیدکنندگان تراشه در هفته گذشته رخ داده است.

موقعیت لیزا کوک و داده‌های تورمی آینده

لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، جمعه گذشته از ضرورت افزایش بیشتر نرخ بهره دفاع کرد و گفت نرخ بهره فعلی این نهاد برای مقابله با سطح تورم کافی نیست. او تصریح کرد که نرخ‌های فعلی برای مقابله با سطوح تورمی که او با نگرانی شدید می‌بیند، کم هستند. بر اساس گزارش رویترز، فعالان بازار اکنون در انتظار انتشار داده‌های شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE) در روز چهارشنبه هستند. این شاخص یکی از معیارهای مهم تورمی است که فدرال رزرو به‌دقت آن را دنبال می‌کند تا تصمیمات بعدی خود را بگیرد.

تاریخچه کاهش قیمت و وضعیت فلزات گرانبها

قیمت طلا از زمان تجاوز نظامی آمریکا به ایران در اواخر فوریه، حدود یک سوم کاهش یافته است. افزایش هزینه‌های انرژی در این مدت به تشدید تورم و در نتیجه افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی منجر شده است. قیمت طلا از ۱۱ نوامبر تاکنون پایین‌تر از سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار معامله شده است. با این حال، امروز شاهد بازگشتی محدود به کانال‌های قیمتی بالاتر هستیم که نشان‌دهنده تغییر موقتی روانشناسی بازار است.

عملکرد نقره، پلاتین و پالادیوم

در بازار سایر فلزات گرانبها، هر اونس نقره، با سه درصد افزایش، به ۴۲ دلار و ۴۱ سنت رسید. قیمت هر اونس پلاتین با ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۳۱۴ دلار و ۸۵ سنت و هر اونس پالادیوم نیز با ۱.۲ درصد افزایش، به ۹۰۳ دلار و ۱۵ سنت رسید. این هم‌زمانی در رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که تقاضا برای این فلزات نیز تحت تاثیر شرایط کلی اقتصاد جهانی و ترس از تورم قرار گرفته است.