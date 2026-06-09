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جهش ایران در همه عرصه‌ها مشهود است

سیاسی News

جهش ایران در همه عرصه‌ها مشهود است
جهش ایران، امام شهید خامنه‌ای، مراسم تشییع، ستاد م
📆6/9/2026 6:54 PM
📰MashreghNews
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معاون اول رئیس‌جمهور در نشست ستاد ملی تشییع و وداع با امام شهید خامنه‌ای گفت: آثار جهش ایران در همه عرصه‌ها کاملاً مشهود است و مردم و مسئولان به مسیر پیش‌رو اطمینان دارند. وی تأکید کرد که مراسم تشییع باید با رویکردی مردمی برگزار شود و همه میزبان هستند نه مهمان.

معاون اول رئیس‌جمهور در نشست ستاد ملی تشییع و وداع با امام شهید خامنه‌ای گفت: آثار جهش ایران در همه عرصه‌ها کاملاً مشهود است و مردم و مسئولان به مسیر پیش‌رو اطمینان دارند.

وی تأکید کرد که مراسم تشییع باید با رویکردی مردمی برگزار شود و همه میزبان هستند نه مهمان. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به درخواست‌های گسترده برای برگزاری مراسم تشییع در کشورهای مختلف و استان‌ها و شهرهای گوناگون کشور، از استقبال گسترده ملت‌های مختلف برای حضور در ایران خبر داد و گفت: برخی کشورهای همسایه اعلام کرده‌اند که بیش از یک میلیون نفر از شهروندانشان متقاضی حضور در مراسم هستند

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جهش ایران، امام شهید خامنه‌ای، مراسم تشییع، ستاد م

 

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