معاون اول رئیسجمهور در نشست ستاد ملی تشییع و وداع با امام شهید خامنهای گفت: آثار جهش ایران در همه عرصهها کاملاً مشهود است و مردم و مسئولان به مسیر پیشرو اطمینان دارند. وی تأکید کرد که مراسم تشییع باید با رویکردی مردمی برگزار شود و همه میزبان هستند نه مهمان.
معاون اول رئیسجمهور در نشست ستاد ملی تشییع و وداع با امام شهید خامنهای گفت: آثار جهش ایران در همه عرصهها کاملاً مشهود است و مردم و مسئولان به مسیر پیشرو اطمینان دارند.
وی تأکید کرد که مراسم تشییع باید با رویکردی مردمی برگزار شود و همه میزبان هستند نه مهمان. معاون اول رئیسجمهور با اشاره به درخواستهای گسترده برای برگزاری مراسم تشییع در کشورهای مختلف و استانها و شهرهای گوناگون کشور، از استقبال گسترده ملتهای مختلف برای حضور در ایران خبر داد و گفت: برخی کشورهای همسایه اعلام کردهاند که بیش از یک میلیون نفر از شهروندانشان متقاضی حضور در مراسم هستند
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