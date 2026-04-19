همزمان با بازنشر توییتهای حمایتی ترامپ از اعتراضات ایران و نمایش قدرت نظامی آمریکا در دریای سرخ، تحولات اقتصادی و منطقهای در خاورمیانه به وخامت میگراید. مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز، تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی محسوب میشود و پاکستان در تلاش برای میانجیگری میان ایران و آمریکا است.
در شرایطی که نگرانیها از تشدید تنشها در خاورمیانه رو به افزایش است، دونالد ترامپ ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، با بازنشر ویدیوهایی از تجمعات حمایت از انقلاب ملی مردم ایران و همچنین دیوارنگارهای خطاب به خود، به نوعی بر حمایت از معترضان ایران ی صحه گذاشته است. این اقدام ترامپ در پلتفرم تروث سوشال، در حالی صورت میگیرد که شبکه خبری سیانان از جابجایی ناو هواپیمابر جرالد فورد به دریای سرخ خبر داده است. این ناو پس از عبور از کانال سوئز، اکنون در این منطقه استراتژیک فعالیت میکند.
گزارشها حاکی از آن است که این جابجایی در راستای تقویت آمادگی نظامی برای مقابله با هرگونه حملات احتمالی مجدد به ایران، در صورت عدم تمدید آتشبس، صورت گرفته است. این تحرکات نظامی همزمان با اظهارات میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس، که به تحلیل تبعات احتمالی محاصره دریایی ایران پرداخته، ابعاد تازهای به تحولات اخیر میبخشد. ملکی با رد ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر مقاومت در برابر محاصره دریایی، بر محدودیت فیزیکی منابع نفتی و گازی ایران تأکید کرده است. وی با اشاره به ذخایر نفتی ایران در خارک و کسری قابل توجه در تولید بنزین نسبت به مصرف، هزینههای سنگین واردات و یارانههای پرداختی توسط دولت را یادآور شده است. او پیشبینی کرده است که در صورت اجرای کامل محاصره، ایران با کمبود شدید سوخت مواجه خواهد شد که این امر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای را به دنبال خواهد داشت. در همین حال، دونالد ترامپ در تروث سوشال، با بیان اینکه اسرائیل متحدی بزرگ و ارزشمند برای آمریکا است، بر شجاعت، جسارت، وفاداری و هوشمندی این کشور تأکید کرده و آن را در مقابله با چالشها، کشوری پیشرو و پیروز معرفی نموده است. او مواضع آمریکا را در قبال امنیت اسرائیل قاطعانه اعلام کرده و تعهد خود را به این متحد استراتژیک تکرار نموده است. پیامدهای اقتصادی مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز، یکی از مهمترین شریانهای حیاتی انرژی در جهان، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی را به شدت نگران کرده است. نشریه اکونومیست در گزارشی به بررسی اثرات این انسداد بر قیمت نفت، گاز طبیعی و کود پرداخته و هشدار داده است که افزایش قیمت این اقلام، نه تنها هزینههای حمل و نقل را افزایش میدهد، بلکه به طور مستقیم بر بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی نیز تأثیرگذار خواهد بود. گرانی سوخت و کود، باعث ناامیدی کشاورزان شده و برخی از آنها را وادار به کاهش کشت محصول یا استفاده کمتر از کود کرده است که این امر به معنای کاهش برداشت در آینده است. برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل متحد، پیشبینی کرده است که اگر این وضعیت تا اواسط سال ادامه یابد، بیش از ۴۵ میلیون نفر دیگر در سراسر جهان در معرض خطر گرسنگی قرار خواهند گرفت. در حالی که جهان با پیامدهای اقتصادی چنین بحرانی دست و پنجه نرم میکند، تلاشهای دیپلماتیک نیز در جریان است. شبکه خبری الجزیره گزارش داده است که یک هیئت پاکستانی تا عصر شنبه در تهران حضور داشته و در تلاش بوده تا پاسخی روشن از جمهوری اسلامی به خواستههای ایالات متحده دریافت کند. علی هاشم، خبرنگار الجزیره، ضمن اشاره به عدم خوشبینی نسبت به نتیجه این مذاکرات، بر اصرار ایران بر خطوط قرمز اولیه در زمینه غنیسازی و ذخایر اورانیوم با غنای بالا تأکید کرده است. پاکستان همچنان به دنبال یافتن راهی برای جلوگیری از از سرگیری خصومتها است. سفر اعلام شده اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، به بغداد برای گفتگو در مورد انتخاب نخستوزیر عراق، نشانهای از تلاش ایران برای حفظ نفوذ منطقهای خود، حتی در شرایط تحریم و فشار، تلقی میشود. این نشان میدهد که جمهوری اسلامی، علیرغم همه چالشها، سیاست منطقهای خود را تغییر نداده است. در همین حال، فشار فزاینده ناشی از افزایش قیمت سوخت جت، صنعت هواپیمایی را نیز با چالشهای جدی روبرو کرده است. شبکه خبری فاکس گزارش داده است که شرکتهای هواپیمایی در حال افزایش هزینههای بار و کاهش مسیرهای پروازی هستند. کریس سونونو، رئیس و مدیرعامل ایرلاینز فور آمریکا، تأکید کرده است که افزایش جهانی هزینههای سوخت، شرکتهای هواپیمایی را تحت فشار قرار داده است، هرچند خطوط هوایی ایالات متحده در موقعیت نسبتاً قویتری نسبت به همتایان اروپایی خود قرار دارند. سونونو اظهار داشته است که اگرچه اوضاع برای خطوط هوایی آمریکا نسبت به اروپا نگرانکنندهتر نیست، اما همچنان به دقت تحت نظر است و احتمالاً تابستان سختی در پیش خواهد بود. قیمتگذاری سوخت در سراسر جهان به صورت هماهنگ صورت میگیرد و این امر بر تصمیمات شرکتهای هواپیمایی، از جمله در زمان سوختگیری در مسیرهای بینالمللی، تأثیر میگذارد. این تحولات نشاندهنده گستردگی و عمق تأثیرات بحران منطقهای بر ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی جهان است. در حالی که معادلات منطقهای در حال بازتعریف است، جامعه بینالمللی امیدوار است که از مسیر دیپلماسی و گفتگوی سازنده، بتوان از وقوع یک فاجعه بزرگ اقتصادی و انسانی جلوگیری کرد. تلاشهای پاکستان در این میان، نشاندهنده اهمیت نقش میانجیگران در شرایط پرتنش کنونی است. تنشهای موجود نه تنها بر روابط بینالمللی، بلکه بر معیشت روزمره مردم در سراسر جهان تأثیرگذار است و آیندهای پر از عدم قطعیت را پیش روی قرار میدهد
