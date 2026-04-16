یادداشتی در روزنامه اعتماد به قلم ابوالفضل فاتح، وضعیت کنونی و احتمالات آینده تقابل آمریکا با ایران و منطقه را بررسی کرده و بر لزوم آمادگی همه‌جانبه در برابر سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی واشنگتن تاکید می‌کند. وی تحولات اخیر، از جمله دستور ترامپ برای محاصره دریایی ایران، را در چارچوب سیاست‌های استعماری آمریکا در منطقه ارزیابی نموده و ضمن تأکید بر اهمیت دیپلماسی، نسبت به تشدید تنش‌ها و اقدامات احتمالی آمریکا هشدار می‌دهد. مذاکرات اخیر در اسلام‌آباد به عنوان یک نقطه عطف استراتژیک در دیپلماسی ایران معرفی شده و نویسنده ضمن اشاره به ناکارآمدی رویکرد نظامی آمریکا، بر لزوم انسجام ملی و آمادگی ایران برای دفاع و گفتگو در عین مقاومت تأکید می‌کند.

تحولات اخیر در روابط ایران و آمریکا ، بویژه دستور دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، برای محاصره دریایی ایران و تنگه هرمز ، فصل جدیدی از تنش‌ها را نمایان ساخته است. این اقدام در ادامه رویکردی خصمانه صورت می‌گیرد که پیش‌تر با خروج از توافق هسته‌ای برجام، تشدید تحریم‌ها و حتی حمایت از اقدامات جنگی علیه ایران نمایان شده بود.

این یادداشت با عنوان «جهان آزاری آمریکا» به قلم ابوالفضل فاتح در روزنامه اعتماد، در پی بررسی رفتارشناسی جریان حاکم بر ایالات متحده و شخص ترامپ است تا گام بعدی احتمالی در این رویارویی پیچیده را تحلیل کند. با توجه به ماهیت غیرقابل پیش‌بینی و بعضاً خلق‌الساعه سیاست‌های دولت ترامپ، هر سناریویی از ادامه مذاکرات و آتش‌بس تا تشدید تنش و درگیری نظامی، محتمل به نظر می‌رسد.

نویسنده با تأکید بر اهمیت روابط متوازن با جهان و دیپلماسی به عنوان مکملی برای تاب‌آوری نظامی، هشدار می‌دهد که در برابر «هیولایی» که از دل لابراتوارهای طراحی استعمار برخاسته، باید برای هر احتمالی آماده بود. جریان راست افراطی سفیدپوست آمریکا، به منظور فرار از بن‌بست احتمالی جنگ، ممکن است اشتباهات گذشته خود را تکرار کنند، بدون آنکه به پیامدهای مخرب آن برای خود یا منطقه توجهی داشته باشند.

شیوه سیاست‌ورزی ترامپ، که به غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر ناگهانی مسیر شهرت دارد، این احتمال را تقویت می‌کند که این منازعه یا خیلی زود پایان یابد، یا وخیم‌تر شود، و یا به شکلی متغیر بین آتش‌بس و جنگ تا پایان دوره ریاست جمهوری او ادامه یابد.

ریشه‌های این جنگ، بنابر تحلیل فاتح، در طمع آمریکا برای تصاحب ایران، سپس سودای تجزیه آن و در نهایت، میل به نابودگری نهفته است، حتی اگر این نابودگری به قیمت کل منطقه تمام شود. ذات هیولا، نابودگری است و اینکه چه بر سر دیگران می‌آید، برای او اهمیتی ندارد.

سفرهای دیپلماتیک ترامپ و غارت هزاران میلیارد دلار از کشورهای عربی، نشانه‌ای از پایان فصل استعماری توسعه منطقه برای آمریکا و صرفاً در جهت تصاحب منابع نفتی و سرمایه‌های این کشورها بود. سیاست آمریکا در قبال منطقه، شبیه به سیاست آن در قبال غزه است: یا باید نابود شود، یا به زانو درآید و تصاحب گردد.

بنابراین، اگر شاهد لشکرکشی، تجزیه یا اشغال کشورهایی باشیم که پایگاه آمریکا در آنها واقع است، جای تعجب نخواهد بود. این رویکرد یک‌سویه، در عین حال، هزینه‌هایی برای آمریکا نیز به همراه داشته است، از جمله نابودی اعتبار و مشروعیت، لطمه به هیمنه نظامی و جدیت بخشیدن به ایده چالش مرجعیت دلار.

با وجود واقعیت‌های موجود، باب دیپلماسی و آتش‌بس بسته نیست، اما باید هوشیار بود. در جنگ پیچیده‌ای که با سرنوشت ابرقدرتی آمریکا گره خورده و مطابق طراحی پیش نرفته است، اتخاذ سیاست عقلانی برای آمریکا دشوار است و ممکن است در وسوسه تشدید تنش، آتش‌بس را بشکند، شبیخون بزند، جبهه تازه‌ای بگشاید یا اقدامی خطرناک و نابودگرانه انجام دهد.

آمریکا در چرخه سیاست جنگ، آتش‌بس، دیکته و تسلیم گرفتار شده است و این چرخه ممکن است تکرار شود، مگر آنکه میدان نظامی، دیپلماسی و انباشت هزینه‌ها، آن را به رویکردی جدید سوق دهد، یا رخدادی غیرمنتظره در داخل آمریکا یا سایر نقاط جهان، شرایطی جدید را تحمیل کند. از این رو، ضرورت دارد تا افق پیش رو، که بین تداوم یا شکست آتش‌بس و توافق تا جنگ تمام عیار در نوسان است، صادقانه با مردم در میان گذاشته شود.

مشورت حداکثری با نخبگان و به‌کارگیری تمامی ابتکارات برای آرایش ملی و مواجهه با مصائب امروز و آینده جنگ، امری حیاتی است. ایران، هرچند آغازگر جنگ نباشد و میز مذاکرات را ترک نکند، باید برای دفاع و افزایش هزینه درگیری برای مهاجم، آماده باشد. آمادگی شامل تدارک ذخایر استراتژیک، استحکام بنیان‌های داخلی، برقراری ائتلاف‌های جدید و اتخاذ رویکردهای ابتکاری در دفاع و دیپلماسی است.

هدف نهایی باید این باشد که آمریکا در نهایت متوجه شود که در برابر انسجام ملی، ابتکار و دلیری رزم‌آوران ایران، تنها راه، گفت‌وگو و موفقیت دیپلماسی در توافقی دوجانبه است، نه تسلیم. همچنین، جهان و منطقه باید درک کنند که تسلیم‌ناپذیری ایران به نفع بشریت است و وظیفه‌ای بیش از نظاره‌گری بر عهده دارند، چرا که امنیت و تجارت جهان و آینده منطقه با امنیت و تجارت ایران و آینده آن گره خورده است. متأسفانه، تا زمان به خود آمدن آمریکا، هزینه‌های بسیاری به ملت‌ها تحمیل خواهد شد.

ایران، به دلیل مختصات ژئوپلیتیک، در مسیر این تحولات قرار گرفته و در جنگ جاری، خسارات عظیمی را متحمل شده است تا به خیال خود، ملت را به زانو درآورند. انتخاب دیپلماسی و نشست اسلام‌آباد، یک نقطه عطف استراتژیک بود. آمریکا، که آغازگر جنگ بود، با ترک میز مذاکرات و محاصره هرمز، جهان را بیدارتر ساخت. ایران نیز، با دفاعی درخشان از حاکمیت تاریخی خود در طول ۴۰ روز گذشته و ورود جدی به گفت‌وگو، آغازگر نقطه‌عطفی در دیپلماسی دهه اخیر خود شد.

مذاکرات اسلام‌آباد و رفتار طرفین نباید کم‌اهمیت تلقی شود. این نشست، که برخی احتمال برگزاری دور دوم آن را نیز داده‌اند، با هر نتیجه‌ای، نقطه‌ای تعیین‌کننده و راهبردی در آرایش جهان، افکار عمومی داخلی و خارجی، و آینده این رویارویی باقی خواهد ماند. ماهیت امپریالیسم و هژمونی آمریکا، ویژگی‌های متعددی دارد، از جمله مداخله‌گرایی نظامی، اشغالگری، دوگانه‌گرایی در استانداردها، بی‌ثبات‌سازی مناطق، سلطه بر اقتصاد جهانی، کنترل مسیرهای استراتژیک، حمایت از رژیم‌های همسو، تلاش برای سرنگونی دولت‌های ناهمسو، جنگ‌های نیابتی، استفاده ابزاری از اقتصاد و تحریم‌ها، هژمونی رسانه‌ای و فرهنگی، و امنیتی‌سازی سیاست خارجی برای اعمال قدرت و تقسیم جهان





