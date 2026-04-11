جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و با کشته شدن رهبر ایران و حملات متقابل، منطقه وارد فاز جدیدی از بحران شد. تلاشها برای آتشبس و مذاکرات صلح با میانجیگری پاکستان آغاز شد. عبور کشتیهای آمریکایی از تنگه هرمز و لغو اقامت ایرانیان توسط آمریکا از جمله تحولات مهم در این درگیریها بود.
آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، یک رویداد تعیینکننده در تاریخ منطقه بود. در پی اعلام عملیات نظامی 'غرش شیران' توسط اسرائیل و 'خشم حماسی' توسط ایالات متحده، این درگیریها شعلهور شد. کشته شدن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در جریان این حملات، شوک بزرگی را به همراه داشت. گزارشها حاکی از کشته شدن دهها تن از مقامات ارشد ایران ی توسط نیروهای آمریکا یی و اسرائیل ی بود.
جمهوری اسلامی نیز در واکنشی تلافیجویانه، خاک اسرائیل و چندین کشور منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف حملات خود قرار داد. پس از مرگ خامنهای، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنهای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. تحولات در حالی رخ میداد که تنشها در منطقه به اوج خود رسیده بود و خطر یک جنگ تمام عیار بیش از پیش احساس میشد.\در میان این بحران، تلاشهایی برای دستیابی به آتشبس و مذاکرات صلح آغاز شد. حدود یک ساعت پیش از پایان مهلت تعیینشده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به پلها و نیروگاههای ایران، ایالات متحده و جمهوری اسلامی در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) بر سر آتشبسی دوهفتهای توافق کردند. بر اساس گزارشها، مذاکرات رو در رو میان هیئتهای آمریکا و جمهوری اسلامی در اسلامآباد، با میانجیگری پاکستان، برگزار شد. هیئت آمریکایی به ریاست جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، و حضور چهرههایی همچون استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نشان از اهمیت این مذاکرات داشت. در مقابل، هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و با حضور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در این گفتوگوها شرکت کرد. همزمان، دادههای کشتیرانی حاکی از عبور دو نفتکش بزرگ چینی از تنگه هرمز بود، که نشانهای از کاهش تنشها و بازگشت تدریجی به وضعیت عادی در این مسیر حیاتی انرژی بود. اقدامات آمریکا در لغو اقامت دائم برخی از شهروندان ایرانی مرتبط با مقامات جمهوری اسلامی، و همچنین اظهارات مقامهای ایرانی حاکی از بیاعتمادی نسبت به ایالات متحده، نشاندهنده پیچیدگیهای سیاسی و دیپلماتیک موجود در این درگیری بود.\در حالی که مذاکرات در اسلامآباد ادامه داشت، تنشها در جبهههای دیگر نیز ادامه یافت. دونالد ترامپ در پیامی اعلام کرد که روند پاکسازی تنگه هرمز آغاز شده و ادعا کرد که تمامی شناورهای مینگذاری شده ایران نابود شدهاند. وی این اقدام را به عنوان کمکی به کشورهای مختلف جهان از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی توصیف کرد، در حالی که وبسایت اکسیوس گزارش داد که چندین کشتی نیروی دریایی آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ از تنگه هرمز عبور کردهاند. سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با تأکید بر بیاعتمادی کامل نسبت به واشنگتن، مذاکرات را در شرایطی دشوار توصیف کرد. همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، برقراری آتشبس در لبنان را یکی از خواستههای اساسی تهران اعلام کرد، که نشان از ارتباط پیچیده تحولات منطقه و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر داشت. این رویدادها، نشان از یک جنگ پیچیده و چندوجهی داشت که در آن، دیپلماسی، منازعات نظامی، و منافع اقتصادی در هم آمیخته شده بودند
