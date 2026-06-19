بررسی نحوهٔ واکنش پلیس و شهروندان به حملات هدفمند دشمن در ماه رمضان که هدف اصلی آن ایجاد خلأ امنیتی و اضطراب عمومی بود؛ اما با توزیع قدرت عملیاتی و حضور میدانی نیروها، طرح مخفی دشمن بهکاملگی خنثی شد.
جنگ رمضان که در ماه مبارک رمضان سال جاری در سطح کشور به وقوع پیوست، بهنظر میرسید تنها یک حمله نظامی محدود باشد؛ اما بر پایهٔ گزارشهای اجرایی نیروهای انتظامی ، این رخداد بخشی از یک طرح چندلایهٔ دشمن برای تخریب ساختار امنیت داخلی و بهوجود آوردن آشوب در جامعه بود.
هدف اصلی طرح، نه تنها ضربهٔ فیزیکی به مراکز فرماندهی و کنترل انتظامی، بلکه بهدست آوردن خلأ امنیتی، تحریک اضطراب عمومی و فراهم کردن زمینه برای بروز اقدامات زیرزمینی داخلی بود. فرمانده کلقوه انتظامی تهران بزرگ، سردار عباسعلی محمدیان، تأکید کرد که دشمن با تصور غلطی که از توانایی تخریبی حملات به مقارهای انتظامی داشت، امید داشت حضور پلیس در خیابانها کاهش یابد؛ در نتیجه جرائم، شایعات و ناآرامیهای اجتماعی افزایش یابد.
اما در عمل، واکنش پرسرعت و هماهنگ نیروی انتظامی به همراه هوشیاری شهروندان، این محاسبهٔ دشمن را از کار انداخت. پاسخ میدانی و توزیع قدرت عملیاتی پلیس، یکی از نکات کلیدی در مدیریت این بحران بود. با وجود آسیبهای وارده به برخی منازل و مقرهای انتظامی، مأمورین پلیس بهسرعت به مکانهای جایگزین منتقل شدند؛ از گشتهای خیابانی، ایستگاههای بازرسی، پارکها و حتی داخل خودروهای شخصی؛ تا به خدمترسانی به مردم ادامه دهند.
این رویکرد نشان داد که امنیت صرفاً به ساختمانهای فیزیکی محدود نیست؛ بلکه یک شبکهٔ گستردهٔ نیروی انسانی است که در تمام نقاط شهر فعال میماند. به همین دلیل، حتی در زمانهای بحرانی، هیچگونه وقفهای در مأموریتهای اساسی پلیس مشاهده نشد.
در میان این تحولات، شهادت ۶۳ نفر از نیروی فراجا در پایتخت نشانگر این است که بسیاری از شهدای پلیس نه در داخل مقرهای بسته، بلکه در حین انجام مأموریتهای میدانی، در ایستگاههای بازرسی، واحدهای گشت و در مقابل کلانتریها جان خود را فدا کردند. این امر نشان میدهد که پلیس در جنگ رمضان یک نیروی دفاعی منفعل نبوده، بلکه بهصورت فعال و میدانی در دل شهر حضور داشته و با حضور مردم بهعنوان حلقهٔ مکمل امنیت، توانست طرح دشمن را خنثی سازد.
بازسازی سریع و استمرار خدمترسانی پس از حملات، نماد ساختاری انعطافپذیر و توزیعشدهٔ نیروی انتظامی است که بتواند در شرایط بحرانی نیز عملیات خود را بدون وقفه ادامه دهد. در نهایت، تحلیلهای کارشناسان امنیتی نشان میدهد هدف اصلی دشمن سهگانه بوده: ایجاد خلأ امنیتی، تحریک بیاعتمادی عمومی و فراهم کردن بستر برای آشوبهای اجتماعی؛ اما همگرایی سریع نیروی انتظامی و هوشیاری مردم، این اهداف را بهطور کامل ناکام گذاشت
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