اخبار مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، شامل آغاز درگیریها، کشته شدن مقامات ارشد، تلاشها برای برقراری آتشبس با میانجیگری پاکستان و همچنین تحولات نظامی و کشته شدن مقامات سپاه پاسداران.
آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، یک رویداد تلخ و پرتنش بود که منطقه را به لبه پرتگاه کشاند. اسرائیل با نامگذاری عملیات نظامی خود به نام 'غرش شیران' و آمریکا با عنوان 'خشم حماسی' به این درگیری ورود کردند. در جریان این حملات، علی خامنهای ، رهبر وقت جمهوری اسلامی، جان خود را از دست داد و به دنبال آن، دهها تن از مقامهای ارشد حکومت ایران نیز هدف قرار گرفتند و کشته شدند.
پاسخ جمهوری اسلامی به این حملات، شامل حملاتی به خاک اسرائیل و همچنین کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و حتی آذربایجان بود. پس از اعلام رسمی مرگ خامنهای، مجلس خبرگان رهبری مجتبی، فرزند او را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید، تحولی که تأثیرات عمیقی بر ساختار سیاسی و آینده نظام داشت.\در میان این درگیریهای خونین، تلاشهایی برای برقراری آتشبس و یافتن راهحلی دیپلماتیک آغاز شد. طرحی از سوی پاکستان به تهران و واشنگتن ارائه شد که شامل دو مرحله بود: آتشبس فوری و سپس توافقی جامع. این طرح که به 'توافق اسلامآباد' معروف شد، چارچوبی منطقهای برای تنگه هرمز در نظر داشت و مذاکرات حضوری در اسلامآباد را پیشنهاد میداد. طبق این طرح، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش تحریمها و آزاد شدن داراییهای مسدودشده، در ازای برچیده شدن برنامه تسلیحات هستهای ایران مطرح بود. در همین حال، اخباری مبنی بر مذاکرات آمریکا، ایران و میانجیگران منطقهای برای آتشبس ۴۵ روزه نیز منتشر شد. این آتشبس موقت میتوانست مقدمهای برای توافق نهایی و پایان جنگ باشد. در این میان، مسئلهٔ اورانیوم غنیشده و سرنوشت آن، از جمله مسائلی بود که در مذاکرات آینده مورد بحث قرار میگرفت.\در ادامهٔ این جنگ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل خبر داد. ارتش اسرائیل نیز کشته شدن خادمی را تأیید کرد و اعلام کرد که او در حملات شبانه جنگندههای اسرائیلی به همراه یک افسر ارشد دیگر کشته شده است. یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، با اشاره به این رویداد، از هدف قرار دادن مقامات جمهوری اسلامی سخن گفت. در همین حال، خبر کشته شدن یزدان میر با نام مستعار 'سردار باقری' نیز منتشر شد. مجید خادمی از چهرههای باسابقه در حوزه اطلاعاتی سپاه بود که پیش از ریاست سازمان اطلاعات، ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را بر عهده داشت. در این میان، انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی، تأکید کرد که هرگونه راهحل برای پایان جنگ باید شامل محدودیت برنامه هستهای، موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی باشد تا از وقوع یک خاورمیانهٔ ناامن جلوگیری شود
