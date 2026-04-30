در حالی که جنگ روانی و رسانه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه دارد، تحولات منطقه‌ای از لبنان تا تنگه هرمز توجه جهانی را جلب کرده است. مقامات ایرانی از نقش جمهوری اسلامی در آتش‌بس لبنان و واکنش به تحریم‌های آمریکا سخن گفته‌اند، در حالی که حملات اسرائیل به جنوب لبنان و تحریم‌های آمریکا بر تنگه هرمز نیز به بحران‌های منطقه‌ای افزوده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، در سخنان خود به جنگ روانی و رسانه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و گفت این جنگ از بمباران‌های فیزیکی سخت‌تر است، زیرا دشمن با تمام توان سعی دارد مردم را خسته و اختلافات اجتماعی را تشدید کند.

او تاکید کرد که این جنگ اراده‌ها و رسانه‌هاست و می‌تواند تاثیرات عمیق و طولانی‌مدتی بر جامعه داشته باشد. از سوی دیگر، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، تحولات اخیر لبنان را در چارچب مذاکرات منطقه‌ای، به‌ویژه مذاکرات اسلام‌آباد، تحلیل کرد و گفت آتش‌بس در لبنان حاصل فرآیندهای سیاسی و میدانی چندلایه است که نقش جمهوری اسلامی در آن بسیار برجسته بوده است.

رضازاده افزود جمهوری اسلامی در عرصه‌های سیاسی و راهبردی از منافع جریان‌های مقاومت حمایت کرده و مانع انزوای آن‌ها در معادلات بین‌المللی شده است. تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی نیز تلاش کرده مذاکرات را در چارچبی مدیریت کند که هم‌زمان منافع مقاومت و ثبات منطقه‌ای تامین شود.

در همین زمینه، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به پست دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال که در آن نام رییس‌جمهوری آمریکا روی تنگه هرمز قرار گرفته بود، نوشت ترامپ از نام درست خلیج فارس استفاده می‌کند، نه اصطلاح جعلی پنتاگون. عراقچی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، افزود که به‌کار بردن هر نام دیگری به جای هرمز بی‌تردید یک اشتباه بسیار بد است.

جبهه اصلاحات ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد قطع دوماهه اینترنت، باعث خشم و انزوای جامعه، فروپاشی کسب‌وکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی شده است. مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، اظهارات تحریک‌آمیز مقام‌های آمریکایی همزمان با محاصره بنادر ایران را غیرقابل‌قبول و مغایر با قوانین و مقررات بین‌المللی دانست.

آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، در شبکه ایکس نوشت با هیثم بن طارق آل سعید، سلطان عمان، گفت‌وگو کرده و حمایت و همبستگی اتحادیه اروپا را با عمان و همه کشورهای منطقه که از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تاثیر گرفته‌اند، اعلام کرده است. او افزود اتحادیه اروپا هرگونه حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه را بدون استثنا محکوم می‌کند.

کوستا بازگرداندن آزادی کشتیرانی و عبور ایمن از تنگه هرمز را اولویتی مشترک خواند و تاکید کرد این موضوع با توجه به موقعیت عمان به‌عنوان یک کشور ساحلی، اهمیت ویژه‌ای دارد. رییس شورای اروپا تاکید کرد دیپلماسی تنها راه پایدار برای حل این بحران است و عمان می‌تواند به‌عنوان یک میانجی مورد اعتماد نقش مهمی ایفا کند؛ نقشی که اتحادیه اروپا آماده حمایت از آن است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات اسرائیل به سه روستا در جنوب این کشور دست‌کم ۹ کشته و ۲۳ زخمی بر جا گذاشته است. به گفته این وزارتخانه، در میان کشته‌شدگان دو کودک و پنج زن و در میان زخمی‌ها هشت کودک و هفت زن هستند. این حملات در حالی رخ داده که نزدیک به دو هفته از آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله می‌گذرد و رییس‌جمهوری لبنان پیش‌تر ادامه نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل را محکوم کرده بود.

حساب منتسب به مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در اپ‌اسکرولد نوشت با ضربات دردناک طولانی و دامنه‌دار، عملیات‌های دشمن را حتی اگر ضربتی و کوتاه باشند پاسخ می‌دهیم. عاقبت پایگاه‌هایتان در منطقه را دیدیم؛ ناوهای‌تان را هم خواهیم دید. شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، گفت در روزهای نزدیک، توانمندی‌هایی در عرصه دریا به نمایش گذاشته خواهد شد و دشمنان سلاحی را که از آن وحشت دارند در بیخ گوش خود خواهند دید.

او با اشاره به حضور گسترده نظامی آمریکا در آب‌های منطقه، از جمله ناوگروه آبراهام لینکلن، گفت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هفت عملیات موشکی علیه این ناو انجام داده و این حملات باعث شده بود این ناو برای مدتی قادر به انجام عملیات هوایی نباشد. ایرانی افزود این ناو پس از تعمیرات و با افزایش شمار ناوشکن‌ها دوباره وارد منطقه شده، اما به گفته او، افزایش سکوهای موشکی آمریکا نیز به تحقق اهداف این کشور منجر نشده است





