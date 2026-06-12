خبری جامع از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، توافق آتشبس دو هفتهای و تمدید آن، حملات متقابل، بستن تنگه هرمز، اظهارات ترامپ درباره توافق، واکنش هند، و نامهSharp Henssell نمایندگان مجلس با سؤالات عمیق درباره جزئیات توافق احتمالی، تضمینها، خطوط قرمز، پولهای مسدودشده، برنامه هستهای، خروج نیروهای آمریکا، جبهه مقاومت و زمان نهاییسازی.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در آن Theodore quake "轮毂" کوئitects تنها در بستر رقابتهای مذاکرهای نبودند.
چهل روز بعد، تهران و واشنگتن به توافق دو هفتهای رسیدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات این آتشبس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقامهای پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را بهطور موقت متوقف کرده و آتشبس را تمدید کرد. آمریکا شامگاه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آپاچی ارتش این کشور، اهدافی را در خاک ایران مورد حمله قرار داد.
جمهوری اسلامی نیز در پاسخ شماری از پایگاههای آمریکا در کشورهای منطقه را هدف قرار داد. افزون بر این، در هفتههای گذشته تنش میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز نیز افزایش یافت. تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آبراه مهم بینالمللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بهویژه به دلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، باعث تنش بیشتر میان تهران و بسیاری دیگر از کشورها شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که مفادی که ایران درباره توافق احتمالی با آمریکا به رسانهها درز داده "هیچ ربطی" به آنچه به صورت مکتوب مورد توافق قرار گرفته ندارد. او گفت روایت ایران از این توافق "هیچ نسبتی با حقیقت" ندارد و مقامهای جمهوری اسلامی را "بسیار بیشرافت" توصیف کرد.
ترامپ در این پیام نوشت آنچه ایران به "رسانههای جعلی" داده، از جمله بیانیهای که درباره وجود توافق منتشر کرده، هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. او همچنین گفت در مورد جمهوری اسلامی "چیزی به نام معامله با حسن نیت وجود ندارد.
" ترامپ در بخش دیگری از پیام خود، به آنچه حمله پهپادی ناکام به کشتیهای هندی در حال خروج از تنگه هرمز خواند، اشاره کرد و آن را "کاملا غیرقابل قبول" دانست. او بدون ارائه جزئیات بیشتر هشدار داد ایران باید "خیلی سریع" اوضاع خود را سر و سامان دهد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که تنش میان تهران و واشنگتن هنوز بر امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز سایه انداخته است.
در متن ارسالی همچنین آمده که حملات اخیر به شناورهای مرتبط با هند، واکنش تند دهلینو را در پی داشته و وزارت خارجه هند برای دومین روز پیاپی، دیپلمات ارشد آمریکا در این کشور را احضار کرده است. جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس تیم مذاکرات با آمریکا، و محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، خواستار توضیح درباره متن و فرامتن پیامهای مبادلهشده تاکنون با دولت آمریکا شدند.
امضاکنندگان این نامه نوشتهاند با توجه به سابقه "بدعهدی" آمریکا و پرسشهای مردم، لازم است درباره ابعاد توافق احتمالی با واشنگتن پاسخ داده شود تا به گفته آنان "اطمینان قلب" مردم و نمایندگان نسبت به حفظ دستاوردهای بیش از ۱۰۰ روز مقاومت حاصل شود. نمایندگان در این نامه خواستهاند روشن شود نسبت متنهای مبادلهشده با شروط مندرج در بیانیه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ شورای عالی امنیت ملی و نیز خطوط قرمز اعلامی رهبر جمهوری اسلامی چیست.
آنان همچنین پرسیدهاند آیا در متون ردوبدلشده، به صراحت بر باقی ماندن تنگه هرمز و خلیج فارس تحت مدیریت و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی تأکید شده یا نه. در بخش دیگری از نامه، موضوع آزادسازی پولهای مسدودشده ایران مطرح شده و نمایندگان خواستهاند مشخص شود آیا این موضوع به عنوان پیششرط توافق جدید گنجانده شده یا به روندی تدریجی و مبهم موکول شده است.
آنان همچنین درباره مسئله "غرامت" و تفاوت آن با "بازسازی" پرسش کردهاند و خواستهاند روشن شود آیا تعهد مشخصی برای جبران خسارتها از سوی آمریکا در نظر گرفته شده یا نه. در نامه نمایندگان همچنین بر این موضوع تأکید شده که باید روشن شود آیا در توافق احتمالی تصریح خواهد شد که آمریکا حق وضع تحریمهای تازه علیه ایران را نخواهد داشت یا نه.
آنها با اشاره به تجربه برجام، درباره تضمینهای عینی و عملی اجرای تعهدات آمریکا نیز پرسش کردهاند. بخش دیگری از نامه به برنامه هستهای ایران اختصاص دارد. در این بخش پرسیده شده معنای عضویت همزمان ایران در پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای و دادن تعهد جداگانه به آمریکا چیست و آیا حفظ غنیسازی و نگهداری ذخایر غنیشده در داخل کشور از شمول دخالتهای آمریکا خارج خواهد بود یا نه.
نمایندگان در ادامه خواستهاند روشن شود آیا درباره خروج نیروهای آمریکا از منطقه، محدوده دقیق "محیط پیرامون ایران" مشخص شده یا نه. آنها همچنین پرسیدهاند آیا در همان گام نخست توافق، آمریکا و اسرائیل رسماً به عنوان "متجاوز" شناخته خواهند شد یا این موضوع مسکوت خواهد ماند.
در بخش پایانی نامه که از سوی ۳۳ نماینده مجلس امضاشده نیز پرسشهایی درباره "جبهه مقاومت" مطرح شده است؛ از جمله اینکه چه تضمینی برای جلوگیری از حمله دوباره اسرائیل به لبنان، عقبنشینی آن تا مرزهای بینالمللی و نیز رفع فشار از نیروهای یمنی، فلسطینی و عراقی وجود دارد. نمایندگان همچنین درباره زمان دقیق توافق نهایی پرسیدهاند و هشدار دادهاند که مبهم ماندن این مسئله میتواند ایران را در وضعیت "نه جنگ و نه صلح" نگه دارد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور پنج سکوی پرتاب راکتی حزبالله را که برای شلیک به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان به کار رفته بود، هدف قرار داده و نابود کرده است. به گفته ارتش، این سکوها برای هدف قرار دادن نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان استفاده شده بودند.
در حالی که برخی رسانههای خبری از احتمال امضای توافق ترک مخاصمه میان ایران و آمریکا در روز یکشنبه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) در ژنو سوئییس خبر دادهاند، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه این خبر را نادرست نامید
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