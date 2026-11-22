بر اساس گزارش متخصصان، حدود ۶ میلیون دانش‌آموز ایرانی نیاز به کلاس‌های جبرانی دارند. جنگ آثار مخربی بر سلامت روان و آموزش کودکان گذاشته و سیستم آموزشی در مدیریت بحران ناتوان بوده است.

بررسی‌های میدانی و پژوهشی حاکی از آن است که جنگ و خشونت، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر سلامت روان و آینده آموزشی کودکان تحمیل کرده است. شواهد نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از ۱۶ میلیون دانش‌آموز کشور، معادل شش میلیون نفر، به کلاس‌های جبرانی نیاز جدی دارند. این افت شدید آموزشی که بخش عمده‌ای از آن ناشی از ناتوانی مدیریت سیستم آموزشی در شرایط بحران است، هنوز با برنامه‌ای فراگیر برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی مواجه نشده است.

نشانه‌های آسیب روانی در کودکان

علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیرعامل مؤسسه توانمندسازی ندای ماندگار دروازه‌غار، با تأکید بر بی‌دفاع‌ترین بودن کودکان در بحران‌های جنگی، گزارش داده است که مدارس برنامه‌ای برای شرایط جنگی نداشتند. بمباران‌های شبانه و صداهای ناهنجار، باعث بی‌ثباتی روحی در کودکان شده و بسیاری از آن‌ها پس از بازگشت از شهرستان‌ها، دچار اختلالات خواب شدید، کابوس و لکنت زبان شدند. روان‌شناسان برای سنجش میزان درگیری ذهنی کودکان با جنگ، از نقاشی‌های آن‌ها استفاده کردند و مشاهده کردند که فرآیند بهبودی ذهنی از وضعیت جنگی، مدتی طولانی به طول انجامید.

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نقش نهادهای مدنی در بحران

به گفته اسماعیل‌پور، نهادهای مدنی و تشکل‌های مرتبط با کودکان، در دوران جنگ بیش از هر سازمان دولتی‌ای درگیر شدند و خدمات مددکاری را از طریق تماس تلفنی و پیامک ارائه دادند. فضای مجموعه آن‌ها نیز برای مراجعت خانواده‌های نیازمند باز بود، هرچند امکانات محدود بود. بسیاری از خانواده‌ها که به شهرستان‌ها مهاجرت کرده بودند، با وجود تلاش برای دوری از خط مقدم، در آنجا نیز دچار درگیری و جنگ شدند و بازگشت آن‌ها با چالش‌های روحی جدی همراه بود.

تأثیر طبقات اجتماعی بر آسیب‌ها

مژگان احمدیه، عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان و بنیاد کودک و طبیعت، تفاوت تجربه جنگ را در گروه‌های سنی مختلف و شرایط اقتصادی خانواده‌ها برجسته می‌کند. او اشاره می‌کند که کودکانی از خانواده‌های مرفه توانستند به مناطق امن‌تر مهاجرت کنند و آرامش نسبی را تجربه کنند. در مقابل، کودکان خانواده‌های کم‌برخوردار که فاقد مدارک اقامتی لازم یا توان مالی برای جابجایی بودند، در مناطق جنگ‌زده ماندند و آسیب‌های جدی‌تری را متحمل شدند. این نابرابری در دسترسی به امنیت، شکاف عمیقی بین کودکان ایجاد کرده است.

تغییر نقش والدین و کودکان

احمدیه یادآور می‌شود که اضطراب والدین به‌طور مستقیم بر فرزندان تأثیر می‌گذارد و گاهی نقش‌ها در خانواده جابه‌جا می‌شود. در این حالت، کودکان به‌جای مراقبت، تلاش می‌کنند به والدین خود آرامش بخشند و از آن‌ها مراقبت کنند. این استرس مزمن نه تنها بر وضعیت روانی، بلکه بر وضعیت زیستی و رشد طبیعی کودکان تأثیر مخربی می‌گذارد. اگرچه آمار دقیقی از میزان این آسیب‌ها منتشر نشده، اما متخصصان بر لزوم بررسی موضوع توسط پزشکان و متخصصان اجتماعی تأکید دارند.

مسئولیت آموزش‌وپرورش در دوران بحران

جلال کریمیان، پژوهشگر حوزه آموزش، و دیگر متخصصان حاضر در میزگرد شرق، بر نقش آموزش‌وپرورش در مدیریت بحران تأکید کردند. عدم وجود برنامه‌ای متناسب با ابعاد افت یادگیری دانش‌آموزان، نشان‌دهنده خلأ جدی در سیاست‌گذاری‌های کلان آموزشی در دوران جنگ است. با توجه به اینکه کودکان با اضطراب دائمی و ناشناخته‌های جنگ مواجه شدند، سیستم آموزشی باید به‌سرعت وارد عمل شود تا با ارائه برنامه‌های جبرانی هدفمند، از افت بیشتر تحصیلی و روانی این قشر آسیب‌پذیر جلوگیری نماید.