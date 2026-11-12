جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی پس از حدود هشت ماه همچنان بدون برنده است و بن‌بست مذاکرات، تنگه هرمز و امنیت کابل‌های زیردریایی را تهدید می‌کند.

جنگ میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حالا حدود هشت ماه ادامه دارد و هیچ‌یک از دو طرف نتوانسته پیروزی قطعی را ثبت کند. دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، و نهادهای نظامی و سیاسی ایران هر دو از پیروزی سخن می‌گویند، اما به گفته تحلیل‌ها، این پیروزی تنها با امتیاز گرفتن از طرف مقابل ممکن خواهد شد.

به همین دلیل، هیچ‌کدام از دو طرف نمی‌تواند با توافق از جنگ خارج شود یا به پایانی دلخواه برسد. هر بیانیه، تکذیب و تهدید تازه بیش از آنکه خبر باشد، نشانه‌ای از قیمت‌گذاری برای امتیازهایی است که هنوز هیچ طرفی حاضر به پرداخت آن نشده است.

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ترامپ، پرونده هسته‌ای و بهای خروج از جنگ

دونالد ترامپ نمی‌تواند جنگی را که خودش آغاز کرده، بدون نتیجه پایان دهد. او پرونده هسته‌ای ایران را سند پیروزی خود می‌داند، اما همزمان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را غیرقابل مذاکره خوانده است.

جی‌دی ونس پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، دلیل این شکست را جنگ دانست. ترامپ این نظر را تا حدی پذیرفت، اما گفت اگر دوباره تصمیم بگیرد، همان مسیر را ادامه می‌دهد و افزود که بدون جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، اسرائیل و کل خاورمیانه امروز وجود نداشتند.

ترامپ از جست‌وجوی راه‌حلی بلندمدت هم سخن گفته، اما خط قرمز او بمب هسته‌ای است و نه گفت‌وگو. این موضع نشان می‌دهد که واشینگتن برای خروج از جنگ به دستاوردی ملموس نیاز دارد و نمی‌تواند با دست خالی عقب بنشیند.

شروط تهران و اختلاف بر سر مذاکرات

محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پس از دیدار با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت تا زمانی که هفت شرط تهران اجرا نشود، نه مذاکره‌ای در کار است و نه تنگه هرمز باز می‌شود. این شروط شامل پایان جنگ در همه جبهه‌ها، آزادسازی دارایی‌ها، لغو تحریم نفتی و پایان محاصره بنادر است.

سپاه پاسداران در نامه‌ای خطاب به رأی‌دهندگان آمریکایی، جنگ را شکست آمریکا توصیف کرده است. در مقابل، واشینگتن امتیاز درباره اورانیوم بسیار غنی‌شده و دسترسی بازرسان را از همان آغاز مذاکرات مطالبه می‌کند، در حالی که تهران می‌گوید ابتدا باید شروطش اجرا شود.

باز شدن و عادی شدن رفت‌وآمد در تنگه هرمز هم هم موضوع مذاکرات است و هم اهرمی برای چانه‌زنی. هر طرف تلاش دارد خروج پیروزمندانه داشته باشد و حاضر نیست نرمش آشکار نشان دهد.

مذاکرات، تنگه هرمز و تهدید کابل‌های زیردریایی

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اخیرا گفته پیشرفتی برای گزارش ندارد و برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی را مضحک خوانده است. در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفته برنامه‌ای برای دیدار محسن رضایی و جی‌دی ونس وجود ندارد.

ترامپ از شتاب مثبت در مذاکرات سخن گفته و حمله تازه را بسیار بعید دانسته است، اما گفته بزرگ‌ترین محاصره دریایی تاریخ و محاصره زمینی همچنان برقرار است. بازار انرژی معمولا به چنین اظهاراتی واکنش نشان می‌دهد و قیمت نفت را بالا و پایین می‌برد.

محسن رضایی حدود یک ماه پیش هشدار داده بود که در صورت از سرگیری جنگ، کابل‌ها، دیتاسنترها و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه هدف قرار می‌گیرند. فایننشال‌تایمز نوشته دست‌کم چهار شناور مرتبط با ایران در بالای کابل‌های زیردریایی خلیج عمان رفتار غیرعادی داشته‌اند.

شرکت ویندوارد که این رفتار را ردیابی کرده، می‌گوید الگوی مشاهده‌شده با نقشه‌برداری از مسیر کابل‌ها یا نصب مین همخوانی دارد، اما این موضوع قابل اثبات نیست. به همین دلیل، این رفتار را می‌توان هم مقدمه عملیات احتمالی و هم بخشی از چانه‌زنی تفسیر کرد.

در تنگه هرمز نیز تصویر روشنی وجود ندارد. الجزیره با استناد به مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارش داده دست‌کم ۱۱ کشتی در یک هفته در تنگه و اطراف آن هدف قرار گرفته و سه کشتی غرق شده‌اند. ارزیابی منتشرشده از این نهاد برخی حمله‌ها را به سپاه نسبت می‌دهد، اما جمهوری اسلامی می‌گوید نفتکشی که آتش گرفت به مین برخورد کرده است.