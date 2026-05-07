در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و کشته شدن برخی مقامات اصلی حکومت ایران، تهران و واشنگتن بر سر آتشبسی دو هفتهای توافق کردند. آمریکا همچنین تحریمهای جدیدی را علیه مقامات عراقی و گروههای شبهنظامی همسو با ایران اعمال کرد. در همین حال، مذاکرات صلح میان اسرائیل و لبنان در واشنگتن ادامه دارد و ایران همچنان در حال بررسی پیشنهادهای آمریکا با میانجیگری پاکستان است.
در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، که منجر به کشته شدن برخی از مقامات اصلی حکومت ایران از جمله علی خامنهای شد، تهران و واشنگتن پس از چهل روز تنش، بر سر آتشبسی دو هفتهای توافق کردند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در واپسین ساعات باقیمانده از این آتشبس، اعلام کرد که به درخواست برخی مقامهای پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را بهطور موقت متوقف کرده و آتشبس را تمدید کرده است. این در حالی است که در هفتههای گذشته، تنشهای میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز بالا گرفته است.
تهران از زمان آغاز جنگ، این آبراه مهم بینالمللی را مسدود کرده است، اقدامی که بهدلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، تنشهای بیشتری میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز ایجاد کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا، علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق و چند تن از اعضای ارشد گروههای شبهنظامی این کشور را به دلیل حمایت از حکومت ایران تحریم کرد.
آمریکا البهادلی را متهم کرده که از موقعیت خود برای تسهیل انتقال و فروش نفت به نفع جمهوری اسلامی و گروههای عراقی همسو با آن سوءاستفاده کرده است. حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق، دو ماه پیش گفته بود که نفتکشهای ایرانی که توسط نیروهای آمریکایی در خلیج فارس متوقف شدهاند، برای دور زدن تحریمها از اسناد جعلی عراقی استفاده میکردند. تهران استفاده از چنین اسنادی را تکذیب کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرده که سه تن از اعضای ارشد گروههای شبهنظامی عصائب اهل الحق و کتائب سیدالشهدا عراق را نیز به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرده است. این تحریمها دارایی این افراد در ایالات متحده را مسدود و به طور کلی آمریکاییها را از معامله با آنها منع میکند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه هفتم مه از برپایی سومین دور مذاکرات صلح میان اسرائیل و لبنان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ مه در واشنگتن خبر داد. این خبر در حالی اعلام میشود که ایالات متحده این دو کشور را برای دستیابی به توافق صلح پایدار تحت فشار قرار داده است و حملات اسرائیل به شبهنظامیان حزبالله لبنان نیز همچنان ادامه دارد.
این خبر یک روز پس از اولین حمله اسرائیل به بیروت از زمان توافق بر سر آتشبس شکننده در اواسط آوریل منتشر شده است؛ توافقی که پس از گردهم آوردن سفرای دو کشور توسط دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای گفتوگوهای مستقیم و کمسابقه حاصل شده بود. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید تهران همچنان مشغول بررسی پیامهای ایالات متحده با میانجیگری پاکستان است و هنوز ایران به جمعبندی نرسیده و پاسخی به طرف آمریکایی داده نشده است.
شبکه سیانان پیشتر به نقل از یک منبع منطقهای نوشته بود، انتظار میرود تهران پاسخ خود به پیشنهاد آمریکا را روز پنجشنبه تحویل میانجیها بدهد. پیشنهاد یکصفحهای آمریکا شامل اعلام پایان جنگ و همزمان آغاز یک دوره ۳۰روزه مذاکره برای حلوفصل مسائل مورد اختلاف باقیمانده شامل موضوعات هستهای، داراییهای مسدودشده ایران و امنیت در تنگه هرمز میشود.
قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت همزمان با افزایش امید به دسترسی به توافق در مذاکرات ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز کاهش یافت. بازارهای سهام جهانی نیز روز پنجشنبه در انتظار بهروزرسانی طرح آمریکا برای پایان دادن به جنگ ایران با روندی نوسانی در معاملات خود روبرو بودند. عبور از تنگه هرمز و بسته شدن آن توسط ایران به یکی از چالشهای اصلی در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بدل شده است.
سیانان میگوید، بنا بر سندی که به رؤیت این شبکه خبری آمریکایی رسیده، ایران دستورالعمل و قوانین جدیدی را برای کشتیهایی که قصد عبور از تنگه هرمز دارند وضع کرده است. طبق خبری که سیانان روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت منتشر کرده، این سند شامل یک فرم درخواستی است که توسط مرجع تنگه خلیج فارس صادر شده و تمام کشتیهای عبوری از این تنگه را ملزم میکند، به منظور تضمین تردد ایمن آن را پر کنند
