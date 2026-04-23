درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و منجر به کشته شدن رهبر ایران و آغاز محاصره دریایی شده است. مذاکرات برای آتش‌بس با توافقی موقت به پایان رسیده، اما ترامپ تاکید دارد که هیچ فشار زمانی برای توافق نهایی وجود ندارد.

بر اساس گزارش‌ها، جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. این درگیری با عملیات‌هایی از سوی هر دو طرف همراه بود که اسرائیل آن را 'غرش شیران' و آمریکا 'خشم حماسی' نام‌گذاری کرد.

در جریان این حملات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به همراه ده‌ها مقام ارشد ایرانی کشته شدند. در واکنش به این حملات، ایران نیز خاک اسرائیل و چندین کشور منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و آذربایجان را هدف قرار داد. پس از یک هفته از اعلام مرگ خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.

مذاکرات برای آتش‌بس در نهایت منجر به توافقی دو هفته‌ای شد که تنها چند ساعت قبل از مهلت تعیین‌شده توسط دونالد ترامپ حاصل گردید. ترامپ در پی درخواست‌هایی از سوی پاکستان، به طور موقت ازسرگیری حملات را متوقف و آتش‌بس را تمدید کرد. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) نیز اعلام کرد که محاصره دریایی آمریکا در منطقه به خوبی در حال اجراست و ۳۱ شناور را مجبور به تغییر مسیر یا بازگشت به بنادر کرده است.

سنتکام گزارش‌های مربوط به دور زدن محاصره توسط برخی کشتی‌های تجاری را نادرست خواند و اعلام کرد که نفت‌کش‌های ایرانی متوقف شده‌اند. ترامپ پس از توقف مذاکرات در ۱۲ آوریل، تاکید کرد که هیچ 'فشار زمانی' برای آتش‌بس یا توافق جدید وجود ندارد و گزارش‌های مربوط به مهلت سه تا پنج روزه برای تمدید آتش‌بس نادرست است.

او همچنین به اخبار مربوط به کشتی‌هایی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفته یا توقیف شده‌اند، واکنش نشان داد و گفت که این کشتی‌ها متعلق به آمریکا نبوده‌اند. ترامپ معتقد است که محاصره اقتصادی ایران حتی از بمباران نیز موثرتر است و می‌تواند به از کار افتادن دائمی چاه‌های نفتی ایران منجر شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که آینده مذاکرات و وضعیت درگیری‌ها همچنان نامشخص است





