جنگی که با کشته شدن مقامات ارشد ایران آغاز شد، پس از چهل روز به توافق آتشبس دو هفتهای منجر شد اما ادامهٔ حملات اسرائیل در لبنان مذاکرات را متوقف کرد. ایران تهدید به مسدود کردن کامل تنگه هرمز کرده و اسرائیل به حمله به حومهٔ جنوبی بیروت پرداخته است.
جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در صبح شنبه ۹ اسفند آغاز شد و در طی اولین روزها باعث کشته شدن چندین مقام ارشد از جمله رهبری کشور شد.
پس از چهل روز جدال، دو طرف به توافقی برای آتشبس دو هفتهای دست یافتند که در ساعتهای آخر دورهی موقت توسط رئیس جمهور آمریکا تأیید شد و به درخواست برخی مقامات پاکستان موقتاً متوقف شد. این توافق شامل تعلیق تمام عملیات نظامی علیه ایران بود اما به دلیل ادامهٔ حملات اسرائیل در لبنان، مذاکرات میان ایران و آمریکا به سرعت از رشته افتاد.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، گزارش داد که به دلیل ارتکاب جنایات اسرائیل در لبنان، تیم مذاکرات ایرانی تبادل متون را متوقف کرده و تا حصول اطمینان از توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل در غزه و لبنان ادامه مذاکرات ادامه نخواهد یافت. در همین حال، مقامات ایرانی بار دیگر تأکید کردند که در صورت ادامهٔ تجاوز اسرائیل، جبههٔ مقاومت و ایران تصمیم به مسدود کردن کامل تنگه هرمز و بهرهگیری از مسیرهای دیگر نظیر تنگهٔ بابالمندب را دارند.
این تهدیدها بخشی از استراتژی برای فشار آوردن به رژیم صهیونیست و حمایتگرانش محسوب میشود. از زمان آغاز درگیری، ایران تنگهٔ هرمز را مسدود کرده بود که بحرانی برای جریان نفت و گاز جهانی محسوب میشد. این اقدام باعث شد که کشورهای متعدد از جمله چین، روسیه و اتحادیهٔ اروپا به شدت نگران شوند و فشارهای دیپلماتیک بر تهران افزایش یابد.
در همین حین، معاون رئیسجمهور آمریکا به نشانداری در واشنگتن اعلام کرد که پیشنهاد جدیدی از سوی دولت واشنگتن به کمیته شش نفره و شورای عالی امنیت ملی ارسال شده و در حال بررسی است. هیچ پاسخی از سوی ایران دریافت نشده و گفتوگوی میانجیها در تعلیق باقی مانده است.
نماینده رسانهای تیم مذاکرهکننده ایرانی نیز از نگرانیهای داخلی کشور در مورد مدیریت تنگه هرمز، زمان توقف غنیسازی اورانیوم و خروج اورانیوم ۶۰ درصدی یاد کرد که این موارد هنوز با دیدگاههای واشنگتن همسو نیست. در همین دوره، نخستوزیر اسرائیل و بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومهٔ جنوبی بیروت، که تحت کنترل حزبالله قرار دارد، را صادر کرد.
این حرکت پس از هشدارهای متعدد اسرائیل نسبت به نقض آتشبس توسط حزبالله صورت گرفت و موجب تخلیهٔ گستردهٔ ساکنان محلهٔ ضاحیه شد. نیروهای اسرائیلی به منطقهای که خود آن را منطقهٔ امنیتی مینامند، نفوذ کردند و هدفشان محافظت از شمال اسرائیل در برابر حملات حزبالله بود. در همان زمان، حزبالله که در سال ۱۹۸۲ با حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأسیس شد، اعلام کرد که موشکهای خود را به سمت زیرساختهای نظامی اسرائیل در شهر طبریه شلیک کرده است.
این حملات پاسخی به نقض مکرر آتشبس از سوی اسرائیل محسوب میشود. تنشهای پیرامون لبنان، تنگه هرمز و مذاکرات ایمنی بین ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد و آیندهٔ این بحران نیل به راه حلپذیر باقی مانده است
