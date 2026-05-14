جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و علی خامنه‌ای، یکی از اصلی‌ترین مقامات حکومت ایران، کشته شد. پس از این، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند. تنش‌های اخیر در تنگه هرمز، با مسدود کردن این آب‌راه مهم بین‌المللی توسط تهران، به وجود آمد. همچنین، سفر بنیامین نتانیاهو به امارات در حین جنگ، تکذیب شد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، از پشتیبانی بیشتر چین برای حل مسئله تنگه هرمز صحبت کرد. همچنین، رویترز گزارش داد که ریاض در پاسخ به حملات تهران، به شکل اعلام‌نشده اهدافی در خاک ایران را هدف قرار داده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد که در پی آن، شماری از اصلی‌ترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای کشته شدند.

چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقی‌مانده از این آتش‌بس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقام‌های پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را به‌طور موقت متوقف و آتش‌بس را تمدید کرده است. در هفته‌های گذشته تنش‌ میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز بالا گرفته است.

تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آب‌راه مهم بین‌المللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بویژه به‌دلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایرانوزارت امور خارجه امارات متحده عربی اخبار و گزارش‌های مربوط به سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور در حین جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.

دفتر بنیامین نتانیاهو چهارشنبه ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) اعلام کرده بود، نخست وزیر اسرائیل در جریان جنگ ایران به‌طور محرمانه به امارات سفر کرده و با محمد بن زاید، رئیس امارات، دیدار داشته است. مارکو روبیو اعلام کرد ایالات متحده به پشتیبانی بیشتر چین در راه یافتن راه‌حلی برای تنگه هرمز امیدوار است.

وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: «ما امیدواریم چین را متقاعد کنیم که نقشی فعالانه‌تر برای متقاعد کردن ایران بازی کند تا تهران از آنچه در حال حاضر در خلیج فارس انجام می‌دهد و در تلاش برای انجام آن است، فاصله بگیرد.





