گزارشی از آخرین تحولات جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، توافق آتشبس دو هفتهای و تمدید آن، مذاکرات درباره تنگه هرمز، و پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی. همچنین برخورد انضباطی با دانشجویان دانشگاه شریف و اظهارات مقامات ایرانی.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد که در پی آن، شماری از اصلیترین مقامات حکومت ایران از جمله علی خامنهای کشته شدند.
چهل روز بعد، تهران و واشنگتن بر سر آتشبسی دوهفتهای توافق کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واپسین ساعات باقیمانده از این آتشبس اعلام کرد که به درخواست شماری از مقامهای پاکستان، از سرگیری احتمالی حملات به جمهوری اسلامی را بهطور موقت متوقف و آتشبس را تمدید کرده است. در هفتههای گذشته تنش میان دو کشور بر سر کنترل تنگه هرمز بالا گرفته است.
تهران از زمان آغاز جنگ تا کنون این آبراه مهم بینالمللی را مسدود کرده است؛ اقدامی که بویژه بهدلیل پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی، به تنش میان تهران و بسیاری از دیگر کشورها نیز انجامیده است. علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است تماسهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن ادامه دارد، اما موضوع ذخایر اورانیوم غنیشده ایران در مذاکرات جاری مطرح نیست.
باقری که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مسکو به روسیه سفر کرده، اعلام کرد که ایران و عمان در حال مذاکره برای تعیین سازوکاری جدید برای عبور کشتیها از تنگه هرمز هستند. وی با بیان اینکه شرایط عبور و مرور در تنگه هرمز پس از جنگ اخیر با گذشته متفاوت خواهد بود، به خبرنگاران گفت: تا زمانی که در همه مسائل به توافق نرسیم، معتقدیم که در هیچچیز به توافق نرسیدهایم.
واشنگتن تایید کرده که قرار است دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۲۷ مه در کاخ سفید با اعضای کابینه خود دیدار کند؛ نشستی که یک روز پس از اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره نزدیک بودن توافق برگزار میشود. یکی از محورهای اصلی این توافق، بازگشایی تنگه هرمز عنوان شده است. دونالد ترامپ گفته است توافق آتشبس میان ایران و آمریکا تا حد زیادی نهایی شده، هرچند جزئیات پایانی همچنان در حال بررسی است.
گزارشها از ایران حاکی از آن است که دستکم ۳۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با فعالیتهای مجازی و پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری سال گذشته، با احکام انضباطی روبهرو شدهاند. خبرگزاری هرانا به نقل از شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف نوشته است که حکم بدوی دستکم شش دانشجو، اخراج از دانشگاه همراه با پنج سال محرومیت از تحصیل در تمامی دانشگاههای کشور بوده است.
برای شماری دیگر از دانشجویان نیز احکامی مانند منع موقت از تحصیل برای یک یا چند نیمسال صادر شده است. برخی از این دانشجویان با اتهامهایی مانند برنامهریزی برای ایجاد آشوب در دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدهاند. بخش قابل توجهی از پروندهها به فعالیت دانشجویان در فضای مجازی، از جمله محتوای پروفایل، پیام در گروههای خصوصی یا بازنشر مطالب در شبکههای اجتماعی مربوط بوده است.
علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که ضامن عینی بقای توافق، ملت بودن ریشهای تمدنی دارد و کالایی نیست که با دلار نفتی بتوان خرید یا اجاره کرد. اظهارات ولایتی در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه و بحث درباره امنیت تنگه هرمز افزایش یافته است.
شمار زیادی از مقامهای حکومت ایران از جمله مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، در ادبیاتی تهدیدآمیز گفتهاند که وضعیت تنگه هرمز به گذشته بازنخواهد گشت. راینر زیله، مدیر پیشین وینترشال و از مدیران ارشد کنونی شرکت نفتی ادنوک امارات، در گفتوگو با روزنامه هاندلزبلات گفته است که اختلالهای ایجادشده در انتقال نفت و گاز به سرعت جبران نخواهد شد.
به گفته او، حتی پس از بازگشایی مسیر حیاتی تنگه هرمز، نفتکشها زمان زیادی نیاز خواهند داشت تا محمولهها را به بازارهای آسیایی برسانند. بسیاری از کشورها ابتدا تلاش خواهند کرد ذخایر راهبردی نفت و گاز خود را دوباره پر کنند. این مدیر صنعت انرژی هشدار داد که کمبود مواد خام و فشار بر زنجیره تامین احتمالا تا پایان سال ادامه خواهد داشت و این موضوع بهویژه بر صنایع شیمیایی آسیا تاثیر خواهد گذاشت.
سردار محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران، با اشاره به تنشهای اخیر میان ایران و آمریکا گفته است در صورت هرگونه حمله، از چابهار تا ماهشهر را برای متجاوزان آمریکایی به قبرستان تبدیل خواهیم کرد. او این اظهارات را در تجمعی در شهر زنجان مطرح کرد و گفت نیروهای مسلح ایران در تنگه هرمز و خطوط ساحلی به طور کامل مستقر هستند
