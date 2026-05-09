در واکنش به آغاز جنگ، تنها در امارات محدودیتهایی برای دانشآموزان ایرانی ایجاد شد. با لغو مجوزهای تحصیلی در امارات، حدود ۲۳۰۰ دانشآموز تحت تأثیر تصمیمات اتخاذشده توسط دولت این کشور قرار گرفتند. در این میان، ۱۳۰۰ نفر موفق شدند به مدارس داخل کشور و دیگر مراکز آموزشی در امارات منتقل شوند. با شرایط نامناسبی که برای رفتن به مدرسه برای دانشآموزان فراهم نبود، مقامات بایدا برای آنها در کشورهای ترکیه و امارات اقدامات مناسب در نظر داشتند.
سرپرست مرکز بینالملل و مدارس خارج از کشور با بیان اینکه پس از جنگ اخیر، تنها در کشور امارات با لغو مجوز مدارس ایرانی مواجه شدیم گفت: حدود ۱۳۰۰ نفر از ۲۳۰۰ دانشآموز ایرانی این کشور به مدارس داخل کشور و مدارس بین الملل امارات منتقل شدند و یکهزار دانشآموز باقیمانده که شرایط بازگشت به ایران را نداشتند، بهصورت آنلاین توسط سرپرستی مدارس ایران در استانبول ترکیه ، ساماندهی شدند.
محمد سلیمی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ دانشآموز در ۷۴ مدرسه ایرانی و در ۳۴ کشور مشغول تحصیل هستند، گفت: این مدارس در خارج از کشور برای فرزندان کارگزاران نظام و ایرانی های مقیم خارج از کشور فعالیت میکنند و برنامه درسی ایران در آنها اجرا میشود. وی با اشاره به تأثیر جنگ اخیر بر روند تحصیل دانشآموزان در خارج از کشور افزود: ما فقط در امارات با مشکل مواجه شدیم.
سه روز پس از شروع جنگ، مجوز مدارس ما در این کشور لغو شد. حدود ۲۳۰۰ دانشآموز تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۳۰۰ نفر با دریافت پرونده به مدارس داخل کشور بازگشتند و گروهی به مدارس بینالملل در امارات رفتند.
سرپرست مرکز بینالملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: حدود هزار دانشآموزی که در امارات ماندند و شرایط بازگشت نداشتند، بهصورت آنلاین از طریق سرپرستی مدارس ایران در ترکیه تحت پوشش قرار گرفتند تا پایان سال تحصیلی از ظرفیت مدارس ایرانی بصورت آنلاین استفاده کنند. سلیمی درباره ساختار مدیریتی این مدارس گفت: مرکز امور بینالملل دارای هفت سرپرستی مدارس در خارج از کشور بوده که مدارس تحت پوشش خود را مدیریت و پشتیبانی میکنند.
وی در خصوص پیگیری حقوقی لغو مجوز مدارس ایرانی در امارات افزود: مکاتباتی از طریق وزیر آموزش و پرورش با وزیر امور خارجه جهت پیگیری強調 امور و نیز نهادهای بین المللی انجام شد
