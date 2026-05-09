محمد سلیمی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ دانش‌آموز در ۷۴ مدرسه ایرانی و در ۳۴ کشور مشغول تحصیل هستند، گفت: این مدارس در خارج از کشور برای فرزندان کارگزاران نظام و ایرانی های مقیم خارج از کشور فعالیت می‌کنند و برنامه درسی ایران در آنها اجرا می‌شود. وی با اشاره به تأثیر جنگ اخیر بر روند تحصیل دانش‌آموزان در خارج از کشور افزود: ما فقط در امارات با مشکل مواجه شدیم.

سه روز پس از شروع جنگ، مجوز مدارس ما در این کشور لغو شد. حدود ۲۳۰۰ دانش‌آموز تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۳۰۰ نفر با دریافت پرونده به مدارس داخل کشور بازگشتند و گروهی به مدارس بین‌الملل در امارات رفتند.

سرپرست مرکز بین‌الملل و مدارس خارج از کشور ادامه داد: حدود هزار دانش‌آموزی که در امارات ماندند و شرایط بازگشت نداشتند، به‌صورت آنلاین از طریق سرپرستی مدارس ایران در ترکیه تحت پوشش قرار گرفتند تا پایان سال تحصیلی از ظرفیت مدارس ایرانی بصورت آنلاین استفاده کنند. سلیمی درباره ساختار مدیریتی این مدارس گفت: مرکز امور بین‌الملل دارای هفت سرپرستی مدارس در خارج از کشور بوده که مدارس تحت پوشش خود را مدیریت و پشتیبانی می‌کنند.

وی در خصوص پیگیری‌ حقوقی لغو مجوز مدارس ایرانی در امارات افزود: مکاتباتی از طریق وزیر آموزش و پرورش با وزیر امور خارجه جهت پیگیری امور و نیز نهادهای بین المللی انجام شد





