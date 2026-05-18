افشای شبکه‌های جهانی تولید محتوای جعلی که با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، تصاویری تخیلی و ترسناک از آینده بریتانیا می‌سازند تا موج ضد مهاجرتی را تقویت کنند.

در سال‌های اخیر، ظهور ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی تنها به بهبود بهره‌وری منجر نشده، بلکه ابزاری قدرتمند برای دستکاری افکار عمومی و ایجاد تشنج‌های اجتماعی شده است.

نمونه بارز این اتفاق را می‌توان در موج ویدیوهای جعلی دید که تصویری از یک بریتانیای در حال افول و تسخیرشده توسط مهاجران مسلمان را به نمایش می‌گذارند. یکی از این ویدیوها در صفحه فیس‌بوک مردم بریتانیای کبیر که ادعا می‌کند از منطقه یورکشایر اداره می‌شود، بیش از یک میلیون بازدید داشته است. در این محتوا، مردی سالخورده و سفیدپوست در حال گریه کردن درباره حقوق بازنشستگی خود دیده می‌شود تا احساسات مخاطبان را تحریک کند.

ویدیوهای دیگر با استفاده از گزارشگرانی ساختگی، درباره ابعاد کمرشکن مهاجرت انبوه صحبت کرده و مخاطبان را به یاد بریتانیایی می‌اندازند که زمانی می‌شناختند. اما حقیقت تکان‌دهنده‌تر است؛ زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این حساب‌ها توسط افرادی در سریلانکا، ویتنام، مالدیو و حتی برخی کشورهای اروپایی اداره می‌شوند که هیچ شناختی از واقعیت‌های زندگی در بریتانیا ندارند و تنها به دنبال ایجاد هرج و مرج یا کسب سود مالی هستند.

تحقیقات برنامه پانوراما و پادکست تاپ کامنت بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که این حساب‌ها بخشی از یک شبکه گسترده و به‌هم‌پیوسته در فیس‌بوک و اینستاگرام هستند. این گروه‌ها با استفاده از ابزارهای شفافیت شبکه‌های اجتماعی و تحلیل شیوه نگارش، شناسایی شده‌اند و مشخص شده است که برخی از آن‌ها ارتباطاتی با ایران و امارات متحده عربی دارند.

نکته قابل تامل در این عملیات نفوذ، خرید حساب‌های کاربری قدیمی است که در اصل در بریتانیا ساخته شده‌اند تا برای مخاطب بومی معتبر به نظر برسند. برخی از این گردانندگان حتی موضوع صفحات خود را تغییر داده‌اند؛ به این صورت که ابتدا محتوایی درباره عظمت آمریکا منتشر می‌کردند و سپس به ترویج روایت‌های ضد مهاجرتی در بریتانیا روی آوردند.

این استراتژی نشان‌دهنده یک مدل تجاری و سیاسی است که در آن محتوا بر اساس ترندهای روز و میزان تعامل کاربران تغییر می‌کند تا بیشترین بازدید را به دست آورد. کارشناسان روان‌شناسی اجتماعی در دانشگاه کمبریج این روند را نسخه جدید عملیات نفوذ می‌نامند، جایی که مرز بین حقیقت و جعل به دلیل قدرت هوش مصنوعی کاملاً از بین رفته است. تصاویری که توسط این شبکه‌ها تولید شده است، گاهی به شدت تخیلی و ترسناک است.

برای مثال، ویدیوهایی ساخته شده که در آن مجلس عوام بریتانیا را نشان می‌دهد در حالی که مردانی با لباس‌های سنتی عربی در آن نشسته‌اند و در حال تحمیل قوانین شریعت هستند. همچنین مصاحبه‌های ساختگی با زنانی محجبه منتشر شده که از اسلامی‌تر شدن بریتانیا استقبال می‌کنند.

در ویدیوهای مربوط به سال ۲۰۵۰، شهرهایی مانند لندن، لیورپول و بیرمنگام به شکل مکان‌هایی کثیف، پر از زباله و دچار هرج و مرج به تصویر کشیده شده‌اند که در آن‌ها تابلوهای حلال و نوشته‌های عربی در همه جای شهر دیده می‌شود. صادق خان، شهردار لندن، هشدار داده است که این تصاویر جعلی به اعتبار بین‌المللی لندن لطمه می‌زند و معتقد است که برخی از این فعالیت‌ها مورد حمایت دولت‌های متخاصمی مانند روسیه و ایران است تا شکاف‌های اجتماعی در غرب را عمیق‌تر کنند.

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این پدیده، ایجاد بی‌اعتمادی کلی به منابع خبری معتبر است. وقتی مردم به طور مداوم با محتوای جعلی اما واقع‌گرایانه مواجه می‌شوند، توانایی تشخیص حقیقت را از دست می‌دهند و در نهایت حتی به خبرهای واقعی نیز شک می‌کنند. در گفتگو با برخی از گردانندگان این صفحات که ادعا می‌کنند فعالانی در کشورهای اروپایی هستند، آن‌ها استدلال کردند که هدفشان آگاه کردن رای‌دهندگان از آینده احتمالی است.

آن‌ها حتی مدعی شدند که کشورهای اسلامی را به شکل آرمانی به تصویر می‌کشند تا باعث بحث و تفکر درباره تکامل فرهنگی شوند. با این حال، تضاد میان ادعاهای آن‌ها و ماهیت تخریبی ویدیوها نشان می‌دهد که هدف اصلی، نه آگاه‌سازی، بلکه دامن زدن به نفرت‌ها و بهره‌برداری از ترس‌های اجتماعی است. این وضعیت نشان می‌دهد که جامعه جهانی با چالشی جدید در حوزه امنیت اطلاعات روبروست که در آن کدها و الگوریتم‌ها جایگزین جاسوسان سنتی شده‌اند





