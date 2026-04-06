جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران: تحولات نظامی، سیاسی و حقوق بشری

درگیری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران وارد فاز جدیدی شده است. این درگیری‌ها با کشته شدن مقامات ارشد دو طرف، حملات متقابل و افزایش نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران همراه بوده است. همچنین، گزارش‌هایی از سرکوب، بازداشت و اعدام در داخل ایران منتشر شده است.

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل نام عملیات نظامی جدید این کشور را «غرش شیران» اعلام کرد، در حالی که آمریکا عملیات خود علیه جمهوری اسلامی را «خشم حماسی» نامید. در جریان این حملات، علی خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی، کشته شد و طبق اعلام مقامات آمریکا یی و ارتش اسرائیل ، ده‌ها تن از مقامات ارشد حکومت ایران نیز جان خود را از دست دادند.

جمهوری اسلامی در واکنش به این حملات مشترک، خاک اسرائیل و همچنین چند کشور منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف قرار داد. یک هفته پس از اعلام رسمی مرگ خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی فرزند او را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز دوشنبه ۱۷ فروردین (۶ آوریل) با انتشار اطلاعیه‌ای از کشته شدن مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات این سازمان، در حملات آمریکا و اسرائیل خبر داد. خادمی پیش از رسیدن به ریاست سازمان اطلاعات سپاه، ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را بر عهده داشت و به حکم علی خامنه‌ای به این مقام منصوب شده بود. وی در خرداد ۱۴۰۴ پس از کشته شدن محمد کاظمی، رئیس قبلی سازمان اطلاعات سپاه، در حملات اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، به ریاست این نهاد منصوب شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در کنار دیگر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نقش مهمی در سرکوب اعتراضات مردمی سال‌های گذشته داشته است. \انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی در یک نشست خبری، بر این نکته تأکید کرد که هرگونه راهکار برای حل‌وفصل جنگ و توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی باید شامل دسترسی به پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی باشد. قرقاش همچنین هشدار داد که توافقی که برنامه هسته‌ای، موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی را مهار نکند، زمینه را برای یک «خاورمیانه‌ای خطرناک‌تر و محاسبه‌ناپذیرتر» فراهم خواهد کرد. وی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ امنیت تنگه هرمز به عنوان یک مسیر حیاتی برای اقتصاد جهانی، گفت که هیچ کشوری نباید این تنگه را «به گروگان بگیرد» و کشتیرانی آزاد باید بخشی از توافق احتمالی باشد. قرقاش با ابراز تمایل امارات متحده عربی به پایان جنگ، در عین حال نسبت به یک توافق آتش‌بس که نتواند ریشه‌های بی‌ثباتی را برطرف کند، هشدار داد. به گزارش وبسایت خبری اکسیوس، واشنگتن، تهران و گروهی از میانجی‌گران منطقه‌ای در حال مذاکره بر سر آتش‌بسی ۴۵ روزه برای پایان دائمی جنگ هستند. چهار منبع آگاه دیپلماتیک به اکسیوس گفته‌اند که مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان، مصر و ترکیه و از طریق پیام‌های کتبی متقابل میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جریان است. منابع آگاه به اکسیوس اعلام کرده‌اند که بازگشایی کامل تنگه هرمز و حل‌وفصل مسئله اورانیوم غنی‌شده ایران، از طریق انتقال به خارج یا رقیق‌سازی، تنها در چارچوب یک توافق نهایی امکان‌پذیر خواهد بود.\همچنین، حملات ارتش اسرائیل، سرتیپ دوم، علی اصغر صالحی را به کام مرگ کشاند. جزئیات بیشتری درباره زمان و مکان دقیق کشته شدن او منتشر نشده است. خبر کشته شدن این مقام نظامی جمهوری اسلامی در حالی منتشر شد که ارتش اسرائیل در شبکه تلگرام خود اعلام کرد که «موجی از حملات علیه اهداف تروریستی رژیم ایران در تهران را به پایان رسانده است». در روزهای گذشته، سه متهم نیز اعدام شدند. نهادهای حقوق بشری در هفته‌های اخیر نسبت به تشدید سرکوب، بازداشت و اجرای احکام اعدام از سوی جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها در سراسر کشور رخ داده و دست‌کم ۲۰۰۰ شهروند، از جمله ۳۸ فعال مدنی و سیاسی، در حدود ۲۵ روز گذشته دستگیر شده‌اند. اتهاماتی چون «جاسوسی» و «ارتباط با رسانه‌های خارجی» علیه بازداشت‌شدگان مطرح شده و نگرانی‌ها درباره نقض حقوق دادرسی عادلانه را افزایش داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هم‌زمان با موج بازداشت‌ها، شماری از زندانیان با جرایم غیرسیاسی آزاد شده‌اند تا ظرفیت بیشتری برای نگهداری زندانیان سیاسی فراهم شود. بنا بر گزارش‌ها، بخش‌هایی از ساختمان دانشکده عمران، گروه فلسفه علم، پژوهشکده نانو محیط زیست، پژوهشکده همگرا، دانشکده مهندسی برق و مسجد دانشگاه در دانشگاه صنعتی شریف در جریان حملات آسیب دیده‌اند. خبرگزاری نورنیوز از «حملات به شرق و جنوب شرق تهران» خبر داد و شهردار منطقه ۹ تهران از حمله به دانشگاه صنعتی شریف و قطع موقت گاز محله شریف خبر داد





