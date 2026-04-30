جنگ اقتصادی میان ایران و آمریکا به نقطه‌ای حساس رسیده و هر دو طرف با فشارهای فزاینده اقتصادی و سیاسی مواجه‌اند. در حالی که مذاکرات برای پایان جنگ در بن‌بست باقی مانده، تسلط ایران بر تنگه هرمز باعث افزایش قیمت سوخت در آمریکا شده و میانگین قیمت بنزین را به حدود ۴ دلار و ۲۳ سنت برای هر گالن رسانده است. این وضعیت هم‌زمان با کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رخ داده و فشارهای سیاسی بر دولت او را افزایش داده است. در همین زمان، بریتانیا با افزایش حملات علیه شهروندان یهودی روبه‌رو شده که برخی از این موارد به‌دلیل احتمال ارتباط با حکومت ایران تحت بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین، رابرت فلوید هشدار داد که با تشدید تنش‌های جهانی، خطر بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای و حتی استفاده از این سلاح‌ها افزایش یافته است. در همین حال، دونالد ترامپ اعلام کرد که واشینگتن در حال بررسی کاهش نیروهای نظامی خود در آلمان است و محمدباقر قالیباف با انتقاد از سیاست‌های آمریکا، افزایش قیمت نفت را نتیجه «توصیه‌های اشتباه» در واشنگتن دانست.

به گزارش منابع خبری، جنگ اقتصادی میان ایالات متحده و حکومت ایران به نقطه‌ای حساس رسیده و هر دو طرف با فشارهای فزاینده اقتصادی و سیاسی مواجه‌اند.

در حالی که مذاکرات برای پایان جنگ همچنان در بن‌بست باقی مانده، تسلط ایران بر تنگه هرمز باعث افزایش قیمت سوخت در آمریکا شده و میانگین قیمت بنزین را به حدود ۴ دلار و ۲۳ سنت برای هر گالن رسانده است. این وضعیت هم‌زمان با کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رخ داده و فشارهای سیاسی بر دولت او را افزایش داده است.

مقام‌های آمریکایی تاکید دارند که حکومت ایران تحت محاصره دریایی با محدودیت شدید در ذخیره‌سازی نفت و گاز روبه‌رو شده و ناچار است برای پایان جنگ شروط واشینگتن را بپذیرد. کریستیان کوتس اولریشسن از موسسه بیکر دانشگاه رایس، وضعیت کنونی را «یک بازی انتظار اقتصادی» توصیف کرد و گفت هر دو طرف معتقدند می‌توانند طرف مقابل را از نظر اقتصادی از پا درآورند.

او تاکید کرد که میزان تاب‌آوری اقتصادی دو کشور عامل تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت مذاکرات صلح یا بازگشت به درگیری نظامی خواهد بود. در همین حال، عدنان مزرعی تاکید کرد که فشار اقتصادی بر حکومت ایران به‌مراتب شدیدتر از ایالات متحده است و اقتصاد آمریکا همچنان در وضعیت باثباتی قرار دارد. با این حال، او هشدار داد که افزایش قیمت‌ها در داخل آمریکا می‌تواند پیامدهای سیاسی برای دولت ترامپ به همراه داشته باشد.

در حالی که هر دو کشور درگیر یک رقابت فرسایشی اقتصادی شده‌اند، نتیجه این نبرد - اعم از رسیدن به توافق یا بازگشت به جنگ - تا حد زیادی به توان هر یک از طرفین در تحمل فشارهای اقتصادی بستگی دارد؛ عاملی که می‌تواند مسیر تحولات آینده را تعیین کند. در همین زمان، بریتانیا با افزایش «نگران‌کننده» حملات علیه شهروندان یهودی روبه‌رو شده و برخی از این موارد به‌دلیل احتمال ارتباط با حکومت ایران تحت بررسی قرار گرفته‌اند.

کی‌یر استارمر در پی حمله با چاقو در منطقه گولدرز گرین لندن که به زخمی شدن دو نفر و بازداشت یک مظنون انجامید، هشدار داد که این موج خشونت رو به گسترش است. مقامات بریتانیایی از بازداشت دست‌کم ۲۷ نفر در پرونده‌های مرتبط با حملات اخیر خبر داده‌اند؛ حملاتی که شامل آتش‌سوزی، هدف قرار دادن اماکن یهودی و تلاش برای حمله پهپادی به سفارت اسرائیل بوده است.

این تحولات نگرانی‌ها درباره فعالیت شبکه‌های نیابتی و «هسته‌های خفته» مرتبط با حکومت ایران را افزایش داده، هرچند مقامات تاکید دارند هنوز ارتباط قطعی با تهران اثبات نشده است. برخی منابع امنیتی می‌گویند شواهد موجود «به‌طور منطقی به ایران اشاره دارد» و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. رابرت فلوید هشدار داد که با تشدید تنش‌های جهانی، خطر بازگشت به آزمایش‌های هسته‌ای و حتی استفاده از این سلاح‌ها افزایش یافته و معاهدات بین‌المللی با فشار فزاینده مواجه‌اند.

فلوید، دبیر اجرایی سازمان ناظر بر معاهده جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO)، تاکید کرد که تضعیف چندجانبه‌گرایی و افزایش لفاظی‌ها درباره آزمایش هسته‌ای، نگرانی‌های جدی برای امنیت بین‌المللی ایجاد کرده است. او با اشاره به نقش این نهاد گفت که تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش و توسعه سلاح‌های هسته‌ای همچنان «حیاتی» است و معاهده منع آزمایش‌های هسته‌ای طی دهه‌های گذشته توانسته تا حد زیادی این آزمایش‌ها را محدود کند.

به گفته دونالد ترامپ، واشینگتن در حال بررسی کاهش نیروهای نظامی خود در آلمان است؛ اقدامی که هم‌زمان با تشدید اختلافات با برلین بر سر «جنگ ایران» مطرح شده است. ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال اعلام کرد دولت او «در حال مطالعه و بازبینی امکان کاهش نیروها در آلمان» است و تصمیم نهایی در این‌باره به‌زودی اتخاذ خواهد شد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تنش لفظی میان ترامپ و فریدریش مرتس بر سر نحوه مواجهه با ایران افزایش یافته است. مرتس پیش‌تر گفته بود ایران در مذاکرات برای پایان جنگ، ایالات متحده را «تحقیر» می‌کند؛ اظهاراتی که با واکنش تند ترامپ همراه شد و او گفت صدراعظم آلمان «با داشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران مشکلی ندارد.

» بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۳۵ هزار نیروی فعال نظامی آمریکا در آلمان مستقر هستند که این کشور را به بزرگ‌ترین میزبان نیروهای آمریکایی در اروپا تبدیل کرده است. محمدباقر قالیباف با انتقاد از سیاست‌های آمریکا، افزایش قیمت نفت را نتیجه «توصیه‌های اشتباه» در واشنگتن دانست. او گفت حتی پس از چند روز، «سناریوهای مورد ادعا» درباره اختلال شدید عملی نشده‌اند.

رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس، که سال‌هاست در ایران فیلتر است، تاکید کرد که با گذشت سه روز «هیچ چاه نفتی منفجر نشده» و این وضعیت می‌تواند ادامه یابد. او همچنین پیشنهاد مطرح‌شده برای تشدید فشارها را «بی‌ارزش» توصیف کرد. به گفته او، افرادی در دولت آمریکا با ترویج «نظریه محاصره» باعث افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۲۰ دلار شده‌اند و ممکن است این روند تا ۱۴۰ دلار نیز ادامه پیدا کند.

قالیباف افزود مشکل اصلی، نه صرفاً این نظریه، بلکه «نوع نگاه» پشت این سیاست‌هاست. به گفته برد کوپر، نیروهای ایالات متحده با جلوگیری از عبور ده‌ها کشتی تجاری، محاصره دریایی علیه ایران را به‌طور موثر اجرا کرده‌اند. این مقام نظامی در پیام تازه‌ای که در حساب ایکس سنتکام منتشر شد، تاکید کرد که میلیاردها دلار از درآمد نفتی ایران در نتیجه این اقدامات مسدود شده است.

فرمانده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی تاکنون ۴۲ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را نقض کنند، تغییر مسیر داده‌اند. به گفته او، این اقدامات بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود و خروج تجارت دریایی به بنادر ایران است





