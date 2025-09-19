جنگ فناوری: اسرائیل برتری فناورانه خود را در برابر ایران به رخ کشید

یک مقام ارشد دفاعی اسرائیل، جنگ اخیر با ایران را بیش از هر چیز یک نبرد فناورانه خواند و برتری سامانههای دفاعی پیشرفته اسرائیل را در این نبرد مورد تاکید قرار داد. وی از نقش تعیینکننده سامانههایی مانند گنبد آهنین و پرتو آهنین در حفظ امنیت اسرائیل سخن گفت و به مزایای اقتصادی استفاده از فناوری لیزر در دفاع اشاره کرد.
تهران و تلآویو بار دیگر در درگیریهای اخیر شاهد نبردی متفاوت بودند، نبردی که به گفته یووال اشتاینیتز، رئیس هیئتمدیره صنایع دفاع ی رافائل، بیش از هر چیز « جنگ فناوری » بود. او در مصاحبهای با روزنامه اورشلیمپست تاکید کرد عملیات «طلوع شیران» نشان داد فناوری پیشرفته اسرائیل نهتنها برتری، بلکه «برتری مطلق» را برای این کشور رقم زد. رافائل ادونسدیفنسسیستمز یک شرکت اسرائیل ی پیشرو در توسعه فناوری ها و سامانههای نظامی و دفاع ی است.
اشتاینیتز در دفتر خود در تلآویو به این روزنامه اسرائیلی گفت: در همان ۲۰ ثانیه نخست عملیات، مقامات ارشد ایران و ظرف ۴۸ ساعت اسرائیل به برتری کامل هوایی دست یافت. ما کشور کوچکی هستیم، اما تواناییهای یک ابرقدرت را نشان دادیم. اشتاینیتز که سابقه وزارت اطلاعات، ریاست کمیته دفاعی-امنیتی کنست و طراحی دکترین امنیتی اسرائیل را دارد، توضیح داد سامانههای رافائل نقش تعیینکنندهای در این جنگ ایفا کردند. از موشکهای «اسپایک» گرفته تا پهپادها و سامانههای بدون سرنشین، مجموعهای از فناوریهای بومی در نابودی موشکهای بالستیک ایران و پرتابگرهای آنها بهکار رفت. به نوشته اورشلیمپست، این فناوریها حتی از راه دور و بدون نیاز به حضور فیزیکی در خاک ایران فعال بودند. به این ترتیب، فاصله نزدیک به ۱۸۰۰ کیلومتری میان دو کشور دیگر مانعی برای عملیات نظامی نبود. اشتاینیتز شکاف فناورانه میان اسرائیل و ایران را «حیاتی» توصیف کرد و افزود: هر دو کشور هواپیماهایی با نزدیک به ۵۰ سال عمر در اختیار دارند، اما زیرسامانههای اسرائیل در جهان بهترین است. تفاوت میان شکست و پیروزی دقیقاً در همین فناوریهاست.\اشتاینیتز تصریح کرد بدون سامانه گنبد آهنین، خسارات در خاک اسرائیل بسیار بیشتر بود. او گفت: هیچکس باور نمیکرد این سامانه بتواند موشکهای بالستیک و پهپادها را رهگیری کند، اما موفق شد. گنبد آهنین اسرائیل را نجات داد. در طول جنگ، بیش از ۵۵۰ موشک بالستیک ایران به سمت شهرهای اسرائیل شلیک شد که بخش اعظم آنها توسط سامانههای چندلایه شامل گنبد آهنین، فلاخن داوود و آرو-۳ رهگیری شدند. اشتاینیتز این نرخ رهگیری را «بیسابقه در جهان» خواند. در ادامه، اشتاینیتز از فناوری جدید پرتو آهنین سخن گفت که بهزودی گنبد آهنین را تحتالشعاع قرار خواهد داد. او گفت: ما نشان دادهایم پرتو آهنین میتواند راکتها، موشکهای کروز، پهپادها و حتی گلولههای توپخانه را رهگیری کند. این یک نقطه عطف تاریخی است. طبق گزارش اورشلیمپست، نخستین سامانه عملیاتی پرتو آهنین تا نوامبر ۲۰۲۵ به ارتش تحویل داده خواهد شد و سامانههای بیشتری در سال ۲۰۲۶ مستقر میشوند. نسخه متحرک این سامانه که روی خودرو نصب میشود نیز در میدان جنگ مؤثر بوده است. اشتاینیتز همچنین به مزیت اقتصادی سامانه اشاره کرد و گفت: هر موشک گنبد آهنین ۱۰۰ هزار دلار هزینه دارد، اما هر شلیک لیزری تنها سه دلار است. هیچ محدودیتی در تعداد رهگیریها وجود ندارد؛ کافی است سامانه شارژ شود.\اشتاینیتز تاکید کرد که لیزرها بهویژه در مقابله با دستههای بزرگ پهپاد بهتر عمل میکنند و در آینده حتی قادر به رهگیری موشکهای بالستیک دوربرد در فضا خواهند بود. او افزود: کشورهای بزرگ جهان سالها و میلیونها دلار در فناوری لیزری سرمایهگذاری کردهاند، اما این اسرائیل و رافائل بودند که آن را به میدان جنگ آوردند. برای پیروزی و بازدارندگی، بهترین فناوری لازم است؛ این تفاوت میان نابود کردن یا نابود شدن است. اشتاینیتز در این مصاحبه بر اهمیت فناوری در درگیریهای اخیر تاکید کرد و گفت که این جنگ بیش از هر چیز، یک جنگ فناورانه بوده است. او با اشاره به موفقیت سامانههای دفاعی اسرائیل، به ویژه گنبد آهنین و پرتو آهنین، برتری فناوری اسرائیل را نشان داد و تاکید کرد که این برتری نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت اسرائیل داشته است. وی همچنین به مزایای اقتصادی استفاده از فناوری لیزر در دفاع اشاره کرد و این فناوری را به عنوان یک جایگزین ارزانتر و مؤثرتر برای سامانههای دفاعی سنتی معرفی کرد. او همچنین افزود که فناوری لیزری در آینده میتواند در مقابله با انواع تهدیدات از جمله موشکهای بالستیک دوربرد در فضا نیز مورد استفاده قرار گیرد