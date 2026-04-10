آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران ، رویدادی تلخ و سرنوشتساز که در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ رقم خورد. این درگیریها که با نامگذاریهای 'غرش شیران' از سوی اسرائیل و 'خشم حماسی' از سوی آمریکا همراه بود، تحولات گستردهای را در منطقه و جهان به دنبال داشت. در جریان این حملات، علی خامنهای ، رهبر جمهوری اسلامی، جان خود را از دست داد و به دنبال آن، دهها تن از مقامات ارشد حکومت ایران نیز کشته شدند.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این حملات، به خاک اسرائیل و همچنین چندین کشور منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی و حتی آذربایجان حمله کرد. پس از مرگ خامنهای، مجلس خبرگان رهبری مجتبی، فرزند او، را به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب کرد. این انتخاب نشاندهنده تداوم نظام و تغییرات در ساختار قدرت بود. در حالی که تنشها به اوج خود رسیده بود، جمهوری اسلامی و ایالات متحده در آخرین لحظات مهلت تعیینشده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به زیرساختهای ایران، بر سر آتشبسی دو هفتهای به توافق رسیدند. این توافق، اگرچه امیدهایی را برای کاهش تنشها ایجاد کرد، اما زمینه را برای مذاکرات و احتمالا توافقهای آتی فراهم نمود. حملات به منزل کمال خرازی، وزیر امور خارجه سابق ایران، و کشته شدن همسر وی، یکی از حوادث تلخ این جنگ بود. خرازی که در آن زمان مشاور علی خامنهای نیز بود، در حال نظارت بر تعاملات با پاکستان برای یک دیدار احتمالی میان مقامات ایرانی و جی دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، بود. این حمله، نشاندهنده عمق درگیریها و هدف قرار دادن شخصیتهای کلیدی نظام بود. اظهارات خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، مبنی بر محکومیت اسرائیل و پاک کردن پست خود در شبکههای اجتماعی، واکنشهای گستردهای را در پی داشت. اظهارات او که اسرائیل را 'سرطان' و 'نفرین برای بشریت' خوانده بود، از سوی مقامات اسرائیلی محکوم شد و تنشها را در روابط دو کشور افزایش داد. این اظهارات نشاندهنده پیچیدگی روابط منطقهای و تاثیر جنگ بر مواضع کشورها بود. در حالی که بحثها در مورد مذاکرات صلح و نقش پاکستان در این میان ادامه داشت، منابع خبری از تکذیب ورود تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به اسلامآباد خبر دادند. این در حالی بود که والاستریت ژورنال از ورود هیئت ایرانی به اسلامآباد برای مذاکرات با آمریکا خبر داده بود. سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه، در مصاحبهای با بیبیسی تایید کرد که هیئتی از سوی ایران به پاکستان خواهد رفت، اما هنوز جزئیات بیشتری در این مورد اعلام نشده بود. ترامپ، پس از توافق آتشبس، با انتشار پیامهایی در شبکههای اجتماعی، از عدم پایبندی ایران به توافق انتقاد کرد. او با اشاره به عملکرد ضعیف ایران در زمینه عبور نفت از تنگه هرمز، خواستار تجدید نظر در توافقات شد. این اظهارات، نشاندهنده اختلافات عمیقتر و احتمال تداوم تنشها در آینده بود. در این میان، اظهارات مقامات و تحلیلگران مختلف در مورد آینده جنگ، مذاکرات و روابط بینالمللی همچنان ادامه دارد
