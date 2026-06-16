تحلیل روزنامه هاآرتص: جنگ علیه ایران دومین شکست بزرگ نخست‌وزیری نتانیاهو پس از ۷ اکتبر است و ایران قوی‌تر از پیش خارج می‌شود.

روزنامه هاآرتص در تحلیل ی اعلام کرد که جنگ علیه ایران در حال تبدیل شدن به دومین رسوایی بزرگ دوران نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو پس از حوادث ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.

این تحلیل تأکید می‌کند که برخلاف وعده‌های مکرر نتانیاهو برای خلع سلاح کامل حماس و دستیابی به پیروزی مطلق، جنگ علیه این گروه به نتیجه‌ای مطلوب برای اسرائیل نرسیده و اکنون منجر به یک بحران جدید نسبت به ایران شده است. روزنامه اسرائیلی هشدار می‌دهد که ایران پس از این درگیری حتی قوی‌تر و مصمم‌تر از قبل از آغاز جنگ ظاهر شده است و این موضوع امیدهای اسرائیل برای دستیابی به یک توافق ثابت با تهران را تقویت نکرده است.

همچنین اشاره می‌شود که اسرائیل از تلاش‌های دونالد ترامپ برای رسیدن به یک توافق با ایران خشمگین است و این تنش‌ها آینده سیاسی منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد





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