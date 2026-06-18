جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت، تقاضا برای خودروهای برقی در اروپا را ۳۴ درصد افزایش داد

بر اساس گزارش رویترز، افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران باعث رشد ۳۴ درصدی شماره‌گذاری خودروهای برقی جدید در بازارهای اصلی اروپا شده و خودروهای چینی نقش مهمی در این روند دارند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران ، تقاضا برای خودروهای برقی نو و دست‌دوم را در سراسر اروپا به طور قابل توجهی افزایش داده است.

بر اساس داده‌های گروه تحقیقاتی نیو اتوموتیو و انجمن صنعتی ای-موبیلیتی اروپا، شماره‌گذاری خودروهای برقی جدید در ماه مه ۲۰۲۵ در ۱۷ بازار اصلی اروپا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد داشته است. این بازارها بیش از ۹۰ درصد فروش خودرو در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا را شامل می‌شوند.

خودروهای تمام‌برقی اکنون نزدیک به یک‌چهارم شماره‌گذاری‌های جدید در این بازارها را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در سبد خرید مصرف‌کنندگان است. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند توسعه زیرساخت‌های شارژ و عرضه مدل‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر، به‌ویژه از سوی خودروسازان چینی، نقش مهمی در گسترش استفاده از خودروهای برقی و افزایش تقاضا برای این محصولات داشته است.

فرانسوا پروو، مدیرعامل رنو، در مصاحبه‌ای با رویترز گفت که از زمان آغاز جنگ ایران، سفارش خودروهای برقی این شرکت در برخی کشورها تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، او پیش‌بینی کرد که در صورت کاهش قیمت سوخت، احتمالا از شتاب رشد تقاضا برای خودروهای برقی نیز کاسته خواهد شد.

همچنین جیم بامبیک، رییس بخش اروپایی شرکت فورد، اعلام کرد که جنگ ایران علاقه مشتریان به خودروهای برقی را افزایش داده است، اما هشدار داد که نباید این موضوع را نشانه یک تغییر پایدار و بلندمدت در رفتار مصرف‌کنندگان دانست. پیش از آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد و اختلال در این مسیر تأثیر مستقیمی بر قیمت سوخت در اروپا داشت.

خودروسازان با عرضه خودروهای برقی ارزان‌تر در بازار اروپا می‌کوشند یکی از مهم‌ترین موانع گسترش این خودروها، یعنی قیمت اولیه بالاتر نسبت به مدل‌های بنزینی و دیزلی، را برطرف کنند. هم‌زمان، خودروسازان چینی نیز دامنه محصولات خود را در اروپا گسترش داده‌اند و علاوه بر خودروهای بزرگ‌تر، به بازار هاچ‌بک‌های کوچک نیز وارد شده‌اند. شرکت بی‌وای‌دی هفته گذشته از مدل دلفین جی در برلین رونمایی کرد که یک خودروی کامپکت برقی با قیمت رقابتی است.

اندی پالمر، مدیر سابق نیسان و از چهره‌های کلیدی عرضه خودروی برقی لیف، معتقد است ورود خودروهای چینی ارزان‌قیمت و در عین حال باکیفیت، نقش مهمی در افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به خودروهای برقی داشته است. در بازار خودروهای برقی دست‌دوم نیز نشانه‌های مثبتی دیده می‌شود و با افزایش عرضه، تقاضا همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

پلتفرم او ال ایکس اعلام کرد که میزان مراجعه مشتریان برای خرید برندهای چینی در فرانسه طی ماه مه بیش از چهار برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. داده‌های کارواو، پلتفرم فروش آنلاین خودروهای برقی در آلمان، نیز نشان می‌دهد که علاقه به خودروهای برقی، بر اساس میزان جست‌وجو و درخواست خرید، در سطح ۷۰ تا ۷۵ درصد تثبیت شده است؛ رقمی که در ابتدای سال حدود ۴۰ درصد بود.

به گفته فیلیپ زایلر فون آمنده، مدیرعامل کارواو، این رشد دیگر یک پدیده مقطعی نیست و به یک روند پایدار در بازار تبدیل شده است. پلتفرم دانمارکی بیلباسن پیش‌بینی کرد که قیمت خودروهای برقی دست‌دوم در سال جاری میلادی حدود ۱۰ درصد افزایش یابد. با این حال، این خودروها همچنان ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه بنزینی و دیزلی هستند.

کارشناسان معتقدند افزایش عرضه خودروهای برقی نو و دست‌دوم با قیمت مناسب، حتی در صورت کاهش قیمت سوخت، می‌تواند از تداوم رشد تقاضا حمایت کند. به گفته فیلیپ نوتارد، مدیر بخش تحلیل کاکس اتوموتیو، بازار خودروهای برقی در مسیر ثبات قرار گرفته و احتمال وقوع رکود یا افت جدی در آن پایین است.

این روند نشان می‌دهد که بحران انرژی ناشی از جنگ ایران نه تنها به افزایش موقت تقاضا منجر شده، بلکه ساختار بازار خودرو را به سمت الکتریکی شدن سوق داده است





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