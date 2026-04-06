جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران: حملات گسترده و پیامدهای سنگین

جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران وارد فاز جدیدی شده است. حملات گسترده به تأسیسات پتروشیمی، کشته شدن مقامات ارشد و تنش‌های منطقه‌ای، نشان از پیچیدگی و شدت این درگیری‌ها دارد. اظهارات مقامات، حاکی از عزم دو طرف برای ادامه جنگ و وارد کردن ضربات سنگین اقتصادی و نظامی است. جمهوری اسلامی نیز پاسخ‌هایی را در دستور کار دارد. در این میان، موضوع آتش‌بس و مذاکرات با آمریکا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ رقم خورد. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل نام عملیات نظامی جدید این کشور را «غرش شیران» نهاد، در حالی که آمریکا عملیات خود را با عنوان «خشم حماسی» اعلام کرد. در میانه این درگیری‌ها، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، جان باخت. طبق اعلام مقامات، از جمله ترامپ و ارتش اسرائیل ، ده‌ها تن از مقامات ارشد حکومت ایران نیز کشته شدند.

جمهوری اسلامی در پاسخ به حملات مشترک، اسرائیل و چندین کشور منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف قرار داد. یک هفته پس از اعلام رسمی مرگ خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری مجتبی، فرزند او، را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید.\رسانه‌های ایران در روز دوشنبه ۱۷ فروردین از حملات مجدد به واحدهای تولیدی پتروشیمی عسلویه در منطقه پارس جنوبی استان بوشهر خبر دادند. یسرائيل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، این حملات را تأیید کرد و اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور «بزرگ‌ترین تأسیسات پتروشیمی» ایران را که حدود ۵۰ درصد از تولید پتروشیمی کشور را بر عهده دارد، هدف قرار داده است. معاون سیاسی استانداری بوشهر نیز از آسیب دیدن تعدادی از واحدهای تولیدی پتروشیمی در این حملات خبر داد. استانداری بوشهر در حال بررسی میزان خسارات است و تاکنون تلفاتی گزارش نشده است. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به حمله هفته گذشته به «دومین تأسیسات اصلی» پتروشیمی ایران، تأکید کرد که حمله امروز به پتروشیمی عسلویه «یک ضربه اقتصادی شدید به ارزش ده‌ها میلیارد دلار» به پیکر حکومت ایران وارد کرده است. کاتس گفت که این دو تأسیسات، که مسئولیت ۸۵ درصد از صادرات پتروشیمی ایران را بر عهده دارند، با این حملات «از رده خارج شده و دیگر فعالیتی ندارند». او افزود که صنعت پتروشیمی «موتور اصلی تأمین مالی فعالیت‌های» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه‌های نظامی ایران است. کاتس به ارتش دستور داده است تا «با همه قوا حمله به زیرساخت‌های» حکومت ایران را ادامه دهد و هشدار داد که ادامه «تجاوز علیه اسرائیل و شلیک بزدلانه و جنایتکارانه به سوی غیرنظامیان» منجر به تعمیق خسارات اقتصادی و راهبردی و فروپاشی توانایی‌های جمهوری اسلامی خواهد شد.\همچنین، در این حملات مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، کشته شد. سپاه پاسداران خبر کشته شدن او را در حملات هوایی تأیید کرد. نتانیاهو در یک پست در شبکه‌ی ایکس، با اشاره به این اقدام، وعده داد که جنگ علیه جمهوری اسلامی «با تمام قوا» ادامه خواهد یافت. نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد: «علاوه بر این، ما سردار باقری، فرمانده یگان ۸۴۰ نیروی قدس را که مسئول حملات علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها در سراسر جهان بود، از بین بردیم.» نشریه تایمز اسرائیل به نقل از ارتش این کشور نوشت که نام اصلی او «یزدان میر معروف به سردار باقری» بود. نتانیاهو هشدار داد که هر کس که برای «کشتن شهروندان اسرائیلی اقدام و تروریسم علیه این کشور را هدایت کرده و محور شرارت ایران» را بسازد، مسئولیت «خونش بر گردن خودش است». او تأکید کرد: «ما با قدرت و قاطعیت عمل می‌کنیم و به هر کسی که قصد آسیب رساندن به ما را داشته باشد، دسترسی پیدا خواهیم کرد.» اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری هفتگی خود به جوانب گوناگون جنگ جاری آمریکا و اسرائیل با ایران، از جمله موضوع آتش‌بس پرداخت و گفت: «آتش‌بس یعنی وقفه ایجاد کنند برای تقویت نیروها جهت جنایت مجدد. هیچ آدم عاقلی این کار را نمی‌کند. مطالبات ما به‌علاوه عدم وقوع چرخه آتش‌بس و جنگ باید رعایت شود.» او همچنین به مذاکره با آمریکا اشاره کرد و متذکر شد: «این که واسطه‌ها نقطه نظرات را رد و بدل کنند عجیب نیست. این مواضع از طریق واسطه‌ها همان ابتدا مطرح شد و کماکان انتقال پیام‌ها طبیعی است. مذاکره با اولتیماتوم و تهدید جنایت جنگی سازگاری ندارد. در شرایطی که دشمن ما بر حجم جنایتش می‌افزاید، همه هوش و حواس باید معطوف به دفاع از کشور باشد.» بقایی به انتقال مواضع جمهوری اسلامی از طریق واسطه‌ها در گذشته نیز پرداخت و افزود: «زمانی که طرح ۱۵ ماده‌ای آمریکا مطرح شد، اعلام کردیم که چنین پیشنهادهایی هم به‌شدت زیاده‌خواهانه است هم غیرمعقول و غیرمنطقی و به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نبود. ما پاسخ‌های خودمان را تدوین کردیم، هر زمان که لازم باشد در مورد نحوه اعلام آن صراحتا اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.» سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد: «اینکه شما مرتبا در فواصل مختلف کشوری را تهدید به از بین بردن زیرساخت‌ها کنید و همزمان به رژیم چراغ سبز بدهید که اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار بدهد، مصداق جنایت جنگی است.» دونالد ترامپ تا سه‌شنبه ۷ آوریل (۱۸ فروردین) به جمهوری اسلامی مهلت داده است تا با آمریکا توافق و تنگه هرمز را باز کند، در غیر این صورت زیرساخت‌های حیاتی ایران، از جمله نیروگاه‌ها، هدف قرار خواهد گرفت





